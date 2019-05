Hombre acude a hospital por dolor de estómago y en realidad estaba gestando

Síguenos en Facebook

Cuando un hombre llegó al hospital con un fuerte dolor abdominal, una enfermera no consideró que se tratara de una emergencia, teniendo en cuenta que era obeso y había dejado de tomar un medicamento para la presión arterial. En realidad estaba embarazado: se trataba de un hombre transgénero que estabapor dar a luz.

El caso trágico fue relatado en el número del miércoles de la revista New England Journal of Medicine.

El paciente, de 32 años, comentó a la enfermera que era transgénero cuando llegó a la sala de emergencias junto con su novio, y su historial médico electrónico lo clasificaba como hombre. No había menstruado en varios años y había tomado testosterona, una hormona que tiene efectos de masculinización y puede disminuir la ovulación y la menstruación. Sin embargo, el hombre dejó de tomar la hormona y un medicamento para la presión arterial luego de que se quedó sin seguro médico.

Una prueba de embarazo casera que se hizo dio positivo y dijo que se había "orinado", una posible señal de ruptura de fuente y de trabajo de parto. Una enfermera ordenó que se le realizara una prueba de embarazo más confiable, pero consideró que estaba estable y que sus problemas no eran urgentes.

Luego de varias horas, un médico lo revisó y la prueba de embarazo del hospital confirmó que sí lo estaba. El ultrasonido que se realizó mostró signos inciertos de una actividad cardíaca fetal, y un examen reveló que una parte del cordón umbilical se había metido al canal de parto. Los médicos lo prepararon para realizarle una cesárea de emergencia, pero en la sala de operaciones no se escuchó ningún latido fetal. Momentos después, el hombre dio a luz a un bebé muerto.

"El meollo del asunto no es lo que sucedió con este individuo en particular, sino que es un ejemplo de lo que sucede con las personas transgénero que interactúan con el sistema de salud", dijo la autora principal del informe publicado el miércoles en la revista New England Journal of Medicine, la doctora Daphna Stroumsa, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

"Fue clasificado correctamente como un hombre" en el historial médico y tenía apariencia masculina, comentó Stroumsa. "Pero esa clasificación nos distrajo de considerar sus verdaderas necesidades médicas". La autora no dijo ni dónde ni cuándo ocurrió el caso y no se proporcionó la identidad del paciente.

Datos

-Los hombres transgénero, que son considerados mujeres a la hora de nacer, pero que se identifican con el género masculino, podrían o no estar utilizando hormonas masculinas o haber tenido alteraciones quirúrgicas tales como la extirpación del útero.

-"La formación médica debería incluir situaciones con pacientes transgénero", de forma que los trabajadores de salud estén más preparados para satisfacer mejor sus necesidades, comentó la doctora Tamara Wexler, especialista en hormonas del Centro Médico Langone, de la Universidad de Nueva York. "Muchos médicos que ejercen no tuvieron eso en su formación", pero todavía pueden aprender de ese tipo de pacientes.