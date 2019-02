Hombre gana la lotería y se pone una máscara de Scream para que nadie lo reconozca

Síguenos en Facebook

Un hombre identificado como A. Campbell tuvo la gran suerte de ganar la lotería en Jamaica y se llevó un millón 17 de mil dólares como premio.

It's about to get Real REAL for our latest #SuperMillionaire, A. Campbell because today's the day they go home $158.4 Million richer! pic.twitter.com/kKxaIJyWgg — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 de febrero de 2019

Lo que llamó la atención del público, que estaba a la expectativa del ganador, es que el sujeto fue a cobrar 54 días después su premio con una máscara de Scream para que no sea reconocido por nadie.

"Descubrí que gané la misma noche. Normalmente escribo los números, voy a comer y después vuelvo a revisar mis números. Miré mi boleto y corrí hacia mi baño gritando: ¡Gané! ¡Gané!", expresó a Jamaica Sur.

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about pic.twitter.com/xjRxtModuR — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 de febrero de 2019

Ir a cobrar algún premio con una mascara u ocultar la identidad al momento del recojo no es un hecho tan inusual en Jamaica porque el índice de delincuencia es alto, por ese motivo prefieren proteger su integridad.

Como se recuerda, el año pasado un hombre llamado N. Gray fue a cobrar un premio con una máscara de emoji, evitando así acosos y extorsiones.