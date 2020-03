El COVID-19 ha apagado la vida de más de 15 mil personas en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la novel enfermedad como pandemia un par de semanas atrás debido a su extensión geográfica. El panorama no parece prometedor, pero esto algunos ya lo habían advertido años antes.

Ese es el caso de Yuval Noah Harari, historiador israelí, quien publicó un ensayo en el 2015, el cual tituló Homo Deus. La publicación es una de las más vendidas del autor a nivel mundial y las razones sobran.

En el título, Noah Harari asegura que las guerras no son más una preocupación para la humanidad. Recuerda que los conflictos en el medio oriente son eventos aislados, pero que significan un punto de atención.

Ese escenario se cumple si plasmamos el amago de conflicto armado que casi protagonizan Estados Unidos, Corea del Norte e Irán a finales del año pasado y principios del presente.

“Es una pérdida de tiempo estudiar las tácticas de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica con el fin de copiarlas en la Tercera Guerra Mundial”, asegura Noah Harari en su publicación.

Lo que llama la atención del autor de este libro son los que considera los verdaderos retos de la humanidad en el futuro. Basado en datos estadísticos, indica, hay más posibilidad de morir por comer en demasía que en una guerra.

En ese sentido, los verdaderos problemas que afrontaremos según el autor son las pandemias y las guerras cibernéticas, entre otros problemas alejados de la óptica actual.

No le faltó razón. El autor critica que los Estados no estén realmente preparados para poder hacerle frente a la aparición de una pandemia. China, Italia y Estados Unidos no tendrían por qué no estar de acuerdo con lo predicho por Harari.

En su última columna en The Financial Times, Yuval Noah Harari criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su estrategia frente al COVID-19 y sugirió dos escenarios para darle solución a esta crisis sanitaria mundial: vigilancia totalitaria y empoderamiento de la ciudadanía.

Sin embargo, un plan global resultaría imposible de ejecutar si existe un líder (Estados Unidos) “que nunca se hace responsable, que nunca admite errores y que usualmente se atribuye todos los méritos a sí mismo y la culpa a los demás”.

