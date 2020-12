A poco de culminar el año 2020, el cual quedará marcado por el confinamiento al que se vio obligado el mundo debido a la pandemia de la COVID-19, muchas personas ya cuentan los días para por fin dejar atrás este año de distanciamiento y cambios inesperados.

Todos quieren empezar de la mejor manera el nuevo año y estar preparados para todo lo que traerá el 2021. Por ello, la vidente Carmen Briceño realizó un video con las predicciones para el siguiente año en salud, dinero y amor, según cada signo zodiacal.

Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Para el primer signo del horóscopo, la creatividad es pieza fundamental para desarrollar cualquier proyecto que te propongas el próximo año. Ser más responsable y comprometido contigo mismo, te traerá mejores resultados. Tu palabra clave para el 2021 es “concluir”.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

La búsqueda de la abundancia y el equilibrio te acompañará el próximo año. Analiza bien lo que quieres realizar el 2021 y colócate metas fijas y precisas. Deja atrás los miedos y podrás lograr cualquier proyecto que te propongas. Tu palabra clave es “cambiar”.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

El próximo año pensarás detenidamente cada paso que des, Géminis. Eso es algo que a ti te caracteriza y está bien, pero no dejes pasar ninguna oportunidad. Se vienen cambios importantes en tu vida en el 2021, quizás inclusive hasta una mudanza. Tu palabra clave es “valorar”.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Para ti cáncer el 2021 va a ser un año en el que vas a tener que inspirarte en todo lo que te rodea, tu familia y en las personas más cercanas a ti. Viene un gran cambio para tu vida, un cambio en el trabajo o quizás proponerte un negocio a nivel personal. Tu palabra clave es “renovar”.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

No te confíes en todo lo que tienes, debes trabajar más, esforzarte más y no confiándote en lo que crees que está seguro para ti. A luchar más y no ser tan confiado, Leo. Tu palabra clave es “abundancia”.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

EL 2021 es un año de cambios y transformación para ti, dejarás atrás todo lo negativo. Incluso, decidirás alejarte de personas que para ti significan un gran problema. Será un año de renovación total, en mudanza, estudios y en el trabajo. Aprende a soltar. Tu palabra clave es “novedades”.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

El 2021 será un año en el que deberás rodearte de personas que están muy cerca de ti, quizás algunas amistades desaparecerán y lo mejor es aferrarte a tu familia. Es un año de reflexión para que en el 2021 no cometas más errores. Tu palabra clave es “calma”.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tienes todo el mundo a tus pies. Lograrás lo que tanto has deseado, pero siempre respetando a los demás. Deja el resentimiento a un lado, el 2021 tiene que ser un año lleno de dicha y de alegrías. El éxito está en tus manos. Tu palabra clave es “soltar”.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es tiempo de renacer, el 2021 llega con muy buena energía para ti. Aprovecha las oportunidades, no te limites y siempre di que puedes hacerlo. Quizás te cueste un poco, pero al final vas a obtener excelentes resultados. Tu palabra clave es “compartir”.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Será un año muy enérgico para ti, de nuevas cosas en tu vida. Habrán situaciones muy importantes para definir tu vida. Aprovecha sobre todo los primeros meses del año, porque de eso dependerá todo tu año. Tu palabra clave es “avanzar”.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

En el 2021 te sentirás un poco inestable y tendrás mucho miedo de hacer algunos proyectos. Deja los miedos atrás, porque tendrás la oportunidad de reorganizar nuevamente tu vida. Rodéate de personas que sean productivas para ti. Tu palabra clave es “aceptar”.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Los proyectos que se encontraban en esperan se concretarán en este 2021. Tienes que concentrarte y planificarte bien para que todo salga de manera positiva. Un año renovador, aprovéchalo al máximo. La paciencia es algo que deberás tener presente. Tu palabra clave es “paciencia”.

