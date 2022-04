Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 1 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de abril de 2022

Aries, este es un momento para ahorrar, organiza de mejor forma tus pagos. Es el momento de concretar esos proyectos que has postergado, no tengas miedo en dar este importante paso. Una mujer menor que tú intenta perjudicar tu felicidad. Te verás envuelto en una aventura amorosa que traerá consecuencias a futuro.

Horóscopo hoy Tauro 1 de abril de 2022

Tauro, sabes que te mereces algo mejor de lo que tienes, pero no es un momento para hacer cambios. Procura tener más comunicación con quien trabajas, un mal entendido se aclara. Te sentirás preocupado por una situación tensa en la familia, una verdad saldrá a flote y te sorprenderás. Expresa tus sentimientos en el momento oportuno.

Horóscopo hoy Géminis 1 de abril de 2022

Géminis, tus gastos se han descontrolado últimamente porque te has hecho cargo de cosas que no te competen. Da el cien por ciento en tu trabajo que se acerca un buen ascenso. Arreglas problemas con un amigo del pasado. Sentirás admiración por tu pareja, valórala cada día más. Se feliz. Se concreta un viaje de negocios.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de abril de 2022

Cáncer, propuesta de un negocio familiar se consolida, evalúa si esto puede ser beneficioso para ti. Contarás con el apoyo de personas que te aman. La suerte está de tu lado y tus finanzas se verán beneficiadas. Abre tu corazón y sincérate con tu pareja. Un cambio de aires te vendría muy bien, planifica un viaje para este fin de semana.

Horóscopo hoy Leo 1 de abril de 2022

Leo, no es un buen momento financiero, pero debes ser fuerte y mantenerte de pie. Surgirá una nueva oportunidad laboral durante una reunión familiar. Un amigo te ayudará a crecer profesionalmente a través de un contacto. Tendrás un delicado tema de salud que te hará reflexionar sobre tus decisiones. Recuerda hidratarte.

Horóscopo hoy Virgo 1 de abril de 2022

Virgo, tendrás una semana intensa y deberás medir muy bien tus palabras, no pierdas el control. No te ilusiones con una persona que no tiene buenas intenciones contigo. Una persona está buscando tu perdón, debes analizar muy bien la decisión que tomes. Deja de obsesionarte con las cosas que no sucederán. Un amor que creías olvidado regresa a tu vida.

Horóscopo hoy Libra 1 de abril de 2022

Libra, no te obsesiones con un proyecto que no se llevará a cabo, no inviertas por pura ilusión. Descubres una mentira que te han ocultado por años. Deja que la vida sea la que se encargue de cobrarse eso que tanto te agobia, la mejor parte siempre la tendrán los justos. Busca el apoyo y unión familiar en este momento difícil.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de abril de 2022

Escorpio, sabrás que estás en una buena racha cuando cumplas ese objetivo que anhelas, vendrá muy pronto. Inician días difíciles donde la fortaleza será tu única compañera. Eres libre da dar tu opinión no dejes que nada ni nadie te calle. Excelente comunicación con la familia y amigos. Debes tomar tus propias decisiones y dejar de contar con los demás.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de abril de 2022

Sagitario, tu lealtad es tu principal virtud a la hora de trabajar, esto te hará llegar lejos. En medio de esta situación actual, has aprendido como trabajar en casa, ahora deberás sacarle más provecho a todo. Una persona cercana se siente ofendida por algo que has dicho. Te darán un regalo, no rechaces algo que te obsequien.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de abril de 2022

Capricornio, debe evitar los conflictos con tus compañeros de trabajo y se mucho más claro en tus palabras para evitar malos entendidos. Una persona te ofrece apoyo para solventar una deuda. Reconocerán tu esfuerzo y se abrirán nuevas ofertas laborales. Toma la iniciativa para nuevas aventuras con tu pareja.

Horóscopo hoy Acuario 1 de abril de 2022

Acuario, crece una deuda a causa de un olvido. Reconciliación entre dos personas cercanas en tu círculo de amigos. Un comentario inoportuno en una reunión familiar cambia tu estado de ánimo. Hoy es un buen día para descansar, no siempre se tiene que estar al cien por ciento. Cárgate de energías positivas. Conversación tu pareja alegran tu día.

Horóscopo hoy Piscis 1 de abril de 2022

Piscis, recibirás una oferta laboral que no podrás rechazar. Aunque el mundo se te venga encima, no dejes de confiar en tus capacidades. Tendrás que enfrentar situaciones que saquen de control tu paz interior. Se cierra un capítulo en tu vida que te ha hecho mucho daño. Sal a caminar en las mañanas y comienza el día con las mejores energías.

