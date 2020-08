Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 1 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de agosto de 2020

Aries, aprende a mantenerte reservado con tus cosas, es mejor callar que pecar de confiado y que todo salga mal. Hay cosas que no se resolverán de la noche a la mañana, espera como un cazador tu momento. Falta de acuerdos con tu pareja, debes aprender a escuchar y equilibrar las cosas. Planifícate mejor.

Horóscopo hoy Tauro 1 de agosto de 2020

Tauro, discusiones con persona cercana puede herir su susceptibilidad. Te entregas a la pasión con esa persona especial. Se te plantea un cambio laboral hacia otro lugar. Deja el pasado atrás, la vida continúa. Gestión en un banco para resolver temas financieros. Conocerás a una persona muy especial.

Horóscopo hoy Géminis 1 de agosto de 2020

Géminis, te preocuparás por alguien sale de tu trabajo en malos términos. Momento de reconciliación amorosa o amical. Defenderás a su hijo de un incidente en un lugar abierto. Cuentas con personas que te ayudarán y protegerán, no estás solo. Compra incienso de sándalo para equilibrar la energía de tu casa.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de agosto de 2020

Cáncer, en casa conversa acerca de valores y deberes morales. Un plan en conjunto a nivel familiar mejorará la convivencia. Conversaciones donde se aclara un malentendido. Vives algo inesperado que tiene que ver con una persona a través de las redes. Se estancan algunos planes, pero luchas para reactivarte.

Horóscopo hoy Leo 1 de agosto de 2020

Leo, el confort trae a veces absurdas satisfacciones, sal de tu rutina y proponte nuevos retos. Una mujer que ha tenido un problema amoroso te busca, si está a tu alcance ofrécele tu apoyo. Persona inestable emocionalmente te necesita. Deberás hacer un ajuste económico urgente. Adminístrate mejor.

Horóscopo hoy Virgo 1 de agosto de 2020

Virgo, deberás planificar lo que harás la semana venidera para materializar un objetivo. Corregirás un error en el trabajo, puede que te traiga algunos problemas. Te dicen algo por tu bien y lo tomas a mal, reconoce tus errores. Labores que producen fruto, a veces hay que partir de lo más sencillo.

Horóscopo hoy Libra 1 de agosto de 2020

Libra, debes tramitar una queja por recibos altos de algún servicio. Reclama lo que por ley te corresponde. No puedes elegir las circunstancias, pero sí puedes modular tus pensamientos y actitudes ante lo que te rodea. Lo que genera preocupación produce estrés, resolverás el problema rápidamente.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de agosto de 2020

Escorpio, una amiga que te llama y te pregunta cosas que no sabes responder. Te sentirás presionado por la exigencia de una persona cercana. Demuéstrale la importancia de que te digan: “aquí estoy”. Te reclamarán por haber criticado a alguien. Alguien querrá saber tu ubicación, ten cuidado no confíes en nadie.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de agosto de 2020

Sagitario, el que quiere besar busca la boca, lucha por quien quieres, aunque este sea difícil. La distancia no será pretexto para lograr lo que deseas. No te arrepientas por lo que has hecho sino por lo que has dejado de hacer. Lo hecho, hecho está. Pasa la página y sigue adelante. Mantente seguro de ti mismo.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de agosto de 2020

Capricornio, lo único que aclara el destino es salir de las dudas y decidir un camino. Retorna alguien hipócrita dentro de un grupo, ten cautela. Te retiras de un sitio o te alejas de personas. Éxito en un proyecto. Eres especial y los que te aman te lo demostrarán. Escuchar bien y analizar antes dar una respuesta.

Horóscopo hoy Acuario 1 de agosto de 2020

Acuario, ponerte en acción, no pierdas tiempo y decide que harás. Ten cautela con personas desconocidas en la puerta de tu casa. Preocupación por una hermana o amiga con problemas, encontrarás cómo apoyarla. Un invitado inoportuno interrumpe tu rutina en casa. Llegará un triunfo en medio de dificultades.

Horóscopo hoy Piscis 1 de agosto de 2020

Piscis, ten cuidado con las decisiones que tomas en el trabajo. Tu jefe te está evaluando constantemente, pon más atención en todo. Triunfarás no te preocupes. Las páginas de tu historia cada día te dejan nuevas experiencias y enseñanzas. La vida te enseña cada día. Animo que todo saldrá bien. Fuerza y fe.

