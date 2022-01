Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 1 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de enero de 2022

Aries, te sentirás desgastado por un exceso de trabajo que no estaba dentro de tus planes, planifica un día sin visitas ni compañías para poder descansar. Te buscarán para pagar una deuda que tienes pendiente, es mejor que llegues a un acuerdo. Deja que cada quien vea sus problemas y evitarás inconvenientes. Te cuidado con lo que firmes.

Horóscopo hoy Tauro 1 de enero de 2022

Tauro, hoy es ideal para hacer las cosas que más te gustan con la persona que amas, regálate este día para ti. Durante el primer trimestre la economía continuará inestable. Tómate el tiempo necesario para enfocarte en tus metas. Tendrás hoy nuevas y mejores energías para lograr cada una de las cosas que te propongas.

Horóscopo hoy Géminis 1 de enero de 2022

Géminis, hoy será un muy buen momento para meditar y preocuparte por tu salud física, cuida tu alimentación. Vínculos con el extranjero traen romances inesperados y, al mismo tiempo, placenteros. La mejor terapia es la actividad física, que contrarresta efectos indeseados. Tiempo de reflexión. Vigila tu salud y acude a un nutricionista.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de enero de 2022

Cáncer, si buscas obtener mejoras en tu ingreso, deberás aplicar todo tu conocimiento para detectar las oportunidades favorables. Apertura de negocio propio es algo que hace mucho ya te habías planteado y este es un buen momento para concretarlo. Deberás sintonizarse con los pensamientos y sentimientos de tu pareja.

Horóscopo hoy Leo 1 de enero de 2022

Leo, no participes en discusiones que no tienen sentido y mucho menos si no son tu problema, tu salud mental es mucho más importante que tener la razón. En vez de desaparecer en la multitud debes sobresalir. Comenzarás una sociedad duradera con una persona de tu confianza. Entrena mucho más en aquello que eres bueno.

Horóscopo hoy Virgo 1 de enero de 2022

Virgo, no gastes dinero en cosas totalmente innecesarias. Se darán situaciones inesperadas que resuelvan momentáneamente los conflictos en el tema financiero. Debes aceptar las decisiones que tomen las personas que te rodean, no todo puede ser a tu manera. Planifica unas vacaciones fuera de tu entorno cotidiano, contáctate con gente nueva.

Horóscopo hoy Libra 1 de enero de 2022

Libra, necesitarás a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira bien en quien confías. Deberás pensar hacer otras cosas que mejoren tus ingresos. Rompe con las barreras que te tienen estancado. Es momento de darle un cambio a tu vida y hacer algo diferente, comienza con una actividad extra o una nueva rutina en tu día.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de enero de 2022

Escorpio, llegan grandes oportunidades de crecimiento económico a tu vida. Las energías positivas están contigo, tu puedes. Es el momento de retomar el ejercicio físico que tanto puede mejorar tu calidad de vida. Presta atención a las oportunidades que se presenten, muchas veces tienes al ser amado ante ti y no te das cuenta.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de enero de 2022

Sagitario, hoy es muy beneficioso en el ámbito económico, aprovecha para realizar transacciones e inversiones. Te sentirás irritado y molesto, evita discutir con la familia. Es momento de amarte tal cual como eres y deja de exigirte tanto. Prepara un día romántico y especial para ti y tu pareja. Se producen cambios que te afectarán de manera favorable.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de enero de 2022

Capricornio, trata de evitar los gastos innecesarios, hoy te verás tentado a realizarlos. Nunca ha sido bueno jugar con las personas por una confusión, estarás preparado para una relación cuando estés totalmente seguro de lo que sientes. Incidente durante la tarde, camina o maneja con cuidado o puedes recibir un susto. Mantén la calma y el optimismo.

Horóscopo hoy Acuario 1 de enero de 2022

Acuario, hoy te sentirás con un estado de ánimo peculiar que te mantendrá cariñoso con las personas, aprovecha de darte todo tu amor a ese ser amado. Evita decir comentarios fuera de lugar cuando no estás en tu mejor estado de ánimo. Trata de cuidarte de esos cambios de clima tan repentinos que se producen en estos días.

Horóscopo hoy Piscis 1 de enero de 2022

Piscis, es el momento perfecto para compartir con tu pareja aquellos triunfos que te ha costado tanto conseguir. Se abrirás nuevas oportunidades de empleo para ti, debes mantener positivo. Aprovecha los momentos pequeños con tu familia, ellos te darán la paz que tanto necesitas en este momento. Si una persona no te quiere, no insistas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

