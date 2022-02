Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 1 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de febrero de 2022

Aries, hoy tendrás un pequeño inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Vences ese obstáculo, la suerte está de tu lado. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Un hijo necesita de un concejo y orientación.

Horóscopo hoy Tauro 1 de febrero de 2022

Tauro, con todo lo vivido has aprendido a que se vive un día a la vez, disfruta el momento y no te desesperes por lo que no has logrado hasta ahora. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. Cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Date la oportunidad de ser feliz.

Horóscopo hoy Géminis 1 de febrero de 2022

Géminis, una estrella te acompaña este día, lo necesitarás más que nunca. Cuídate de personas que te haces dos caras. Consideras un viaje acompañado por alguien especial. Tienes ansias de ver a alguien del pasado y haces todo lo posible para que se cumpla tu deseo. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala y sahumerio en las habitaciones.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de febrero de 2022

Cáncer, soñar no cuesta nada, es hora de proyectarte a nuevas cosas y de proponerte nuevos retos, lucha por lo que quieres y no te desanimes. Estarás disfrutando de una reunión sentimental, date tu tiempo para conocer mejor a esa persona, harás planes que te motivarán. Será emocionante recordar todo aquello vivido.

Horóscopo hoy Leo 1 de febrero de 2022

Leo, cuidado, tendrás un asunto delicado con la justicia o con policías, evita problemas y no discutas. Te preocupará una deuda, ésta tendrá que esperar por resolverse. Deseos de modificar conductas para lograr resultados. Despeja tu mente. Cualquier cosa que necesites aparecerá y podrás resolver el problema. Un familiar te hará un favor.

Horóscopo hoy Virgo 1 de febrero de 2022

Virgo, vienen buenos negocios y apertura de caminos. Se decide una fecha para un evento importante. Un viaje que planificaste se posterga, deberás ser paciente y esperar a que se dé. Cuídate de la salud, estarás propenso a enfermarte. En la unión esta la fuerza, tu familia te necesita. Una persona especial te pide otra oportunidad.

Horóscopo hoy Libra 1 de febrero de 2022

Libra, preocupación por el trabajo, se quedará sin actividad unos días, pero pronto volverás a comenzar y con mayor éxito. Tendrás que saber manejar a una persona muy orgullosa y terca. Gozarás de equilibrio psicológico y físico, pero no abuses de esa buena suerte. Te sientes atrapado en un lugar, trata de salir de la rutina.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de febrero de 2022

Escorpio, deberás controlar tu carácter y tu euforia, estamos viviendo tiempos difíciles y no podrás hacer todo lo que deseas, deberás ser paciente y esperar que las cosas se den. Buscarás ubicar a una persona que hace tiempo no sabes de ella, cosa que te preocupa. Entra en tu vida persona emprendedora y de nobles sentimientos.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de febrero de 2022

Sagitario, aprovecha tu energía creativa y concreta planes para alcanzar tus objetivos. Déjate guiar, no seas terco y abre tu corazón a las sugerencias que harán que las cosas salgan bien. Buscas el control de una situación familiar. Puedes sentirte inquieto mientras te preparas para un cambio. Mensaje de un familiar fallecido a través de un sueño.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de febrero de 2022

Capricornio, buenos momentos en lo laboral. Te encontrarás con alguien y te contará un problema, no fijes tu atención en el problema y aporta con tu conocimiento para la solución del mismo, sin que esto te afecte. Deberás apoyar a un hermano en algo que se le presente. Una persona que hace tiempo no ver querrá aproximarte a ti.

Horóscopo hoy Acuario 1 de febrero de 2022

Acuario, estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos. Pídele a tu ángel de la guarda que te proteja siempre. Lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Cuida la salud de tus padres. Resuelves pronto un problema que te tenía muy preocupado. Te sentirás con mucha vitalidad.

Horóscopo hoy Piscis 1 de febrero de 2022

Piscis, escucharás música del pasado te traerán recuerdos. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo. Tendrás cambios positivos. Mantén la calma y se paciente. Te iras a otras tierras, un nuevo camino se abre para ti. Una persona muy especial que está cerca de ti se cruza en tu camino para bien. Cuidado con golpes en las piernas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

