Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 1 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de julio de 2022

Aries, deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en los beneficios de tu familia. Sebes ser más cauteloso con lo que piensas y lo que dices, puedes lastimar a las personas que más quieres si no tienes las palabras precisas. Los excesos son malos en cualquier aspecto de la vida. No prestes atención a los comentarios de otras personas.

Horóscopo hoy Tauro 1 de julio de 2022

Tauro, tendrás el importante apoyo económico de un miembro de tu familia, aprovecha y se agradecido. Tu estabilidad monetaria depende del control de los gastos diarios y del ahorro. Aprende a administrarte mejor. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada decisión que tomes. Pon atención a lo que haces, no te distraigas.

Horóscopo hoy Géminis 1 de julio de 2022

Géminis, el destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que te costará entender las señales. Presta atención. Vienen tiempos difíciles en el aspecto económico, debes tener un plan de contingencia para enfrentar esta etapa. Por más decaído que te sientes, recuerda que todo tiempo solución. Las relaciones familiares están en calma.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de julio de 2022

Cáncer, recuerda que la vida no nos da problemas que no podemos solucionar, es momento de llenarte de valentía y aprender a afrontar lo que viene. Un chisme del pasado avivará los conflictos en tu relación, debes estar alerta. Todo marchará de forma positiva. Recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar.

Horóscopo hoy Leo 1 de julio de 2022

Leo, tendrás una jornada que se tornará difícil en todos los aspectos, pero con apoyo podrás solucionarlo. Te cuidado con las firmas de documentos relacionado a bienes. Incluye a tu pareja en una reunión familia, esto hará que se fortalezca el lazo y la confianza que hay entre ustedes. Conocerás a una persona que te ofrecerá una gran oportunidad.

Horóscopo hoy Virgo 1 de julio de 2022

Virgo, debes tomar el valor suficiente para decir lo que sientes a esa persona especial. Una mujer mayor busca acercarse a ti para obtener información que podría perjudicarte. Será un día de armonía y entendimiento entre tu familia y tú. Todo marchará bien, no debe que nada lo desequilibre. Si hay que pedir disculpas, hazlo.

Horóscopo hoy Libra 1 de julio de 2022

Libra, las pocas horas de sueño y descanso están afectando tu humor de forma negativa. Esto está empezando a notarse en tu relación. De forma exitosa finalizarás algunos proyectos que creías estancados. Aprovecha esta racha. Debes dedicar tiempo a ver o hablar con tu familia, verás que tan reconfortante es.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de julio de 2022

Escorpio, esta relación que estás viviendo te tiene un tanto distanciado de tu familia y amigos, no dejes que eso ocurra. El cansancio se hará evidente en tu rostro durante hoy. Acude a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Te encontrarás con alguien que te hizo un gran favor en el pasado, es momento de agradecerle.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de julio de 2022

Sagitario, en engaño y la traición llegará de la persona que menos esperas. Estar pendiente de los detalles hace que te distraigas de problemas mayores. Es un buen momento para sincerar la relación y decir todo lo que te preocupa, verás cuan fuerte se vuelve después de esto. Realiza un chequeo general, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de julio de 2022

Capricornio, sabes que eres muy bueno en lo que haces, no necesitas que otra persona te lo recuerde para poder estar bien, confía en ti. Hoy estará presente una mala energía y una sensación de que todo saldrá mal, no dejes que esto te llene de inseguridad y mantente firme en cada una de las cosas que realices. Una persona muy especial llegará a tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 1 de julio de 2022

Acuario, la comunicación será la clave para negociar un acuerdo que ha sido de suma importancia para ti, busca las palabras indicadas. Saca fuera los miedos, las historias pasadas que te atormentan a diario, no dejes que esto siga perjudicando tu futuro. Recuerda que la vida te ofrece oportunidades a diario para empezar de nuevo.

Horóscopo hoy Piscis 1 de julio de 2022

Piscis, para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conversarás con alguien que te hará cambiar de parecer. No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes te hace ser una persona hostil y desagradable. Intenta cambiar tu carácter, esto en algún momento te puede causar un daño físico.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 27 junio al 3 de julio con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 27 junio al 3 de julio con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO