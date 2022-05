Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 1 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de mayo de 2022

Aries, aceptar un nuevo desafío abrirá una gran cantidad de oportunidades. No es momento de endeudarte, aférrate en este momento a decisiones firmes que te traigan beneficios. Trabaja duro que tu recompensa está más cerca de lo que piensas. Compartirás momentos amenos con una persona que para ti es especial.

Horóscopo hoy Tauro 1 de mayo de 2022

Tauro, colegas o compañeros de trabajo se unen a ti para alcanzar una meta. Debes trabajar en tu seguridad, esto será la clave para tu camino al éxito. Experimentarás nuevos cambios en el ámbito laboral, debes ser fuerte para afrontar nuevos retos. Si has hecho algo mal debes reconocerlo, la comunicación es el mejor canal en una relación.

Horóscopo hoy Géminis 1 de mayo de 2022

Géminis, no te sientas solo, busca las personas que te quieren. El pesimismo te puede jugar en contra, recuerda que tenemos lo que le pedimos al universo. Es importante agotar todas las vías para buscar una nueva oportunidad laboral, no te des por vencido. Las mentiras debilitan fuertes vínculos, ten mucho cuidado con los engaños.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de mayo de 2022

Cáncer, esfuérzate más para alcanzar el objetivo que te has propuesto. Tendrás un reencuentro con viejos amigos. No te tortures con cosas que no tienen solución, enfócate en tu día. Asumirás la responsabilidad de un importante proyecto, debes tener confianza y dar lo mejor de ti, esto será clave para tu futuro. Ten cuidado con una lesión.

Horóscopo hoy Leo 1 de mayo de 2022

Leo, nunca es tarde para organizar tus finanzas, a pesar de que has estado llevando una vida desordenada económicamente, este es el momento de ahorrar. Aunque el mundo se te venga encima no dejes de confiar en tus capacidades. No te apresures en tomar decisiones financieras, evalúa bien las posibilidades.

Horóscopo hoy Virgo 1 de mayo de 2022

Virgo, te involucrarán en un problema con un familiar por un comentario que has hecho, cuida y mide tus palabras. Situaciones externas que te afectan. El remordimiento se está apoderando de tus pensamientos, es momento de reconocer tu error y pedir disculpas. Propuesta de un negocio familiar se aproxima, evalúa si esto puede ser beneficioso.

Horóscopo hoy Libra 1 de mayo de 2022

Libra, modera la intensidad en tu trabajo, establece límites y organiza tu tiempo. Has pensado tanto en el pasado y en lo que pudo suceder que te ha estancado en el pasado, cierra puertas. Alguien cercano a tu entorno te pedirá opinión sobre un proyecto laboral, eres la persona idónea para orientarlo y tenga éxito.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de mayo de 2022

Escorpio, se aproxima lo que puedes llamar el mejor momento de tu vida, sé agradecido con las bendiciones que pronto llegarán. Elige dedicarte a hacer algo que realmente te gusta, más que la cantidad necesitas calidad. Una persona del pasado ha aprendido la lección y ha cambiado para bien, dale el beneficio de la duda.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de mayo de 2022

Sagitario, la desesperanza que hoy hay en ti bajará notablemente tu rendimiento y esto puede poner en duda tu lugar de trabajo. El sedentarismo empieza a traerte consecuencias, 7 min de pausas activas harán la diferencia. Eliges entre dos o más oportunidades la más adecuada y práctica. No dejes de luchar por tus sueños.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de mayo de 2022

Capricornio, necesitas encontrar el equilibro en tu vida, sobre pensar en el futuro solo está ocasionando malestares innecesarios. Conocerás a una persona que traerá nuevas oportunidades a tu vida, abre bien los ojos y no te cierres a las cosas buenas que la vida tiene para ti. Es momento de sacar a la luz toda esa creatividad que te caracteriza.

Horóscopo hoy Acuario 1 de mayo de 2022

Acuario, de donde menos esperas saldrá esa idea que estas esperando. Llegó el momento de pensar a futuro y la vida te está empujando cada día más a nuevas responsabilidades. Debes mantenerte firme en tus decisiones y así ganarás el respeto tu entorno laboral. Aleja a las personas tóxicas de tu vida, solo perjudican tus avances.

Horóscopo hoy Piscis 1 de mayo de 2022

Piscis, busca la armonía en tu espíritu realizando actividades que alimenten tu alma, sal un rato de la realidad que te agobia. Muestra el mejor lado de ti a quienes te aman, muestra tu respeto y se más abierto. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Es momento de tomar la iniciativa y ponerle aventura a tu relación.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

