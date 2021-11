Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 1 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de noviembre de 2021

Aries, llegó el tiempo de ganar autonomía en tu manera de relacionarte, pero tienes que aprender a intimar. Comparte tus ideas y creencias, saldrán hermosas cosas de allí. Las últimas horas del día serán excelentes para el amor. Acepta la ayuda de alguien cercano, no reniegues si no te comprende, ten paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 1 de noviembre de 2021

Tauro, evita las competencias y construye sociedades, tendrás éxito con ello. El tema de las relaciones sigue sobre la mesa para ti, ahora toca profundizar mucho más en las limitaciones que puedas tener para que todo mejore. La selectividad con amigos y grupos es oportuna en este momento. Los cambios que esperas si se darán.

Horóscopo hoy Géminis 1 de noviembre de 2021

Géminis, lucha por lo que quieres sin dudar, lograrás que el bienestar llegué a tu entorno y se mantenga. Para ti no es tan fácil la vinculación con las personas, es importante que trabajes sobre los eso para que puedas comprender a los demás. Recibirás un consejo profesional de una persona que tiene un alto rango en tu centro laboral.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de noviembre de 2021

Cáncer, las actividades sociales incluirán amigos y compañeros de trabajo, disfrutarás de una agradable velada en compañía de tus amigos. No dejes pasar este momento y diviértete. Las uniones se fortalecen y te impulsarán a un alcance mayor que te hará mucho bien. Debes tener cuidado de aquellas personas que se aprovecha de tu bondad.

Horóscopo hoy Leo 1 de noviembre de 2021

Leo, respira profundo y conéctate con tu niño interno, con esa energía inagotable, con la pureza en tu corazón y la verdad en tus ojos. Fortalece los lazos en la familia que se han visto perjudicados por una persona que dejaste entrar a tu vida. No dejes pasar la oportunidad perfecta ante tus ojos, estar bien atento será fundamental.

Horóscopo hoy Virgo 1 de noviembre de 2021

Virgo, necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus miedos. El poder de tu físico está ligado a la energía de las emociones que gobiernan tu salud. Con estabilidad, todo estará correcto. El universo tiene una sorpresa para ti en el ámbito económico. Aparta ideas negativas, retrógradas y con falta de confianza.

Horóscopo hoy Libra 1 de noviembre de 2021

Libra, no dejes espacio a la indecisión, ni la inseguridad. No caigas ni en chismes ni habladurías, debes estar suficientemente fuerte para cortar con todo eso y apartarte. En este punto vendrán a ti oportunidades que no puedes dejar pasar. Usa tus herramientas de mayor poder y eleva las probabilidades de éxito al máximo.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de noviembre de 2021

Escorpio, prepárate para seguir paso a paso lo que llega para llenarte por completo y darte satisfacción. Tus pensamientos deben estar en perfecto equilibrio. Un nuevo proyecto te atrae y te invita a dirigir tu energía para lograr concretar eso que te satisface. Equilibra tus emociones y no te dejes llevar por ninguna negatividad que no te pertenece.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de noviembre de 2021

Sagitario, vendrán buenas oportunidades que debes evaluar con mucho cuidado y así aprovechar por completo su potencial y alcanzar el logro de todos tus sueños y deseos. Bienestar, buena salud y energía, aprovecha la estabilidad física que llega para ti en este momento. Recuerda que tu eres luz en la oscuridad.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de noviembre de 2021

Capricornio, recuperas tu energía y poco a poco te vas sintiendo más fuerte en todos los sentidos, fortaleciendo tu cuerpo. No confíes en todo el que se acerque, debes ser cuidadoso con la información que compartes. Resguarda tus posesiones y no te pierdas en embelesos del momento que te aparten de tu seguridad.

Horóscopo hoy Acuario 1 de noviembre de 2021

Acuario, conecta tu mente y corazón en un orden acorde a tus ideas, solo así podrás materializar lo que deseas sin restricciones. No es tiempo de bajar la guardia, simplemente quédate atento a cada paso. Debes estar atento a los destellos de abundancia que se presenten y cultivarlos hasta hacerlo crecer en prosperidad.

Horóscopo hoy Piscis 1 de noviembre de 2021

Piscis, una gran energía llega para ti, capaz de impulsar tu camino a un nuevo horizonte, conecta con esa fuerza que desde el interior te guía, para ir más allá de donde sueñas. Logras callar a tus enemigos con tus acciones, esos son los pasos que debes dar siempre. Recibes una noticia preocupante por parte de un familiar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

