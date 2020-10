Por Carmen Briceño

Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 1 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de octubre de 2020

Aries, acepta el reto, aprovecha la oportunidad de vivir una experiencia excitante. Sé constante, estás perdiendo mucho por tu inestabilidad. No temas en empezar algo nuevo, busca bien el rubro que quieres explorar. Estás más impulsivo que nunca y cometerás errores, ten cuidado. Un estudio que estaba suspendido se reactiva.

Horóscopo hoy Tauro 1 de octubre de 2020

Tauro, el amor de tu vida se aleja por tu frialdad, debes demostrar lo que sientes. Deberás pagar cosas y buscarás la manera de hacerlo. Pides un dinero prestado y te lo dan. La esperanza es lo último que se pierde. Logras por fin algo que deseabas. Ten paciencia y sé persistente, todo llegará en su momento.

Horóscopo hoy Géminis 1 de octubre de 2020

Géminis, actúa de forma segura y saldrás victorioso. Te esperan tiempos tranquilos en los que te sentirás seguro en buena compañía. Déjate llevar y aporta también nuevas ideas. Evita discusiones innecesarias. El tiempo pasa rápido y las cosas se irán ordenando. Se abren caminos. Ten confianza en lo que haces.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de octubre de 2020

Cáncer, no seas tan pesimista que las cosas no son como tú estás pensando, siempre encontrarás una salida. No pierdas la fe. Es más importante participar y aprender, que ganar. Trata de entenderlo y ayudarlo a equilibrarse y controlarse. Te cancelan un dinero que dabas por perdido. Recibes una noticia importante.

Horóscopo hoy Leo 1 de octubre de 2020

Leo, estarás con la energía baja, anímate todo va a mejorar. Acepta el reto como una competencia y muestra lo que llevas dentro y lo que puedes dar. Te espera una prueba de fuerza que no vas a poder eludir. Las palabras tienen poder y sobre todo si nacen del corazón. Demuestra de lo que eres capaz y ofrece todo lo mejor de ti.

Horóscopo hoy Virgo 1 de octubre de 2020

Virgo, hay personas que te envidian, evita discusiones y enfrentamientos. Llegarán a ti propuestas de distintas personas. Agradece al cielo por haberte dado la oportunidad de experimentar y vivir. Pronto todo volverá a ser mejor, ten paciencia. Haz algo para ti, te favorecerá y las personas te lo harán saber.

Horóscopo hoy Libra 1 de octubre de 2020

Libra, dentro de la situación de crisis que atraviesas, recibes la oportunidad que salgas adelante, con nuevos ánimos. Querrás ir a un lugar especial, espera aun no es tiempo. Encuentras un documento que no aparecían. Abre los ojos, se presenta ante ti una ocasión que no debes dejar escapar. Aleja de ti lo que te aqueja.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de octubre de 2020

Escorpio, en ningún momento te rindas por más dura que sea el desafío que el destino te imponga. No pararás hasta conseguir lo que quieres y superar tus problemas. Inicias algo muy positivo en tu trabajo y conocerás mejor a tus compañeros. Comparte con tu familia en casa, te haces extrañar. Nuevos cambios en tu habitación.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de octubre de 2020

Sagitario, te atraen los trabajos donde sudes la gota gorda y que los demás lo reconozcan. La vida te pondrá a prueba, eres fuerte y lo superarás. Dolores en la columna que te preocupan, puede que sea la mala postura o el estrés. Llega una persona a tu vida ofreciéndote muchas cosas, deja que las cosas fluyan.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de octubre de 2020

Capricornio, estás teniendo ataques de ansiedad casi incontrolables, debes comenzar el día haciendo una rutina de ejercicios que te permitan canalizar tu energía. Mira las cosas buenas de la vida y deja el pasado atrás. No seas pesimista, las cosas pasan por algo. Cárgate de energía, aprende a soltar todo lo que te lastima.

Horóscopo hoy Acuario 1 de octubre de 2020

Acuario, te reencontrarás con personas de tu infancia, recordarás momentos y a personas que ya no están. Escuchas una canción que te pone melancólico. Estarás con malestares generales, consulta con un médico. Suceso curioso con un niño en la calle que te hace reflexionar. Vas a lograrlo todo porque te has esforzado.

Horóscopo hoy Piscis 1 de octubre de 2020

Piscis, aprovecha esos momentos de soledad para visualizar lo que deseas lograr en tu vida. Comparte con tus seres queridos tus proyectos de vida, ellos te apoyarán dándote ideas. Debes ordenarte, comienza con fuerza y sin miedo y cumple ya tus objetivos en lo laboral y en los estudios. Acepta a las personas tal cual son.

