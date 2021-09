Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 1 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de septiembre de 2021

Aries, evita emitir cualquier comentario que pueda desatar susceptibilidad en tus compañeros de trabajo o familiares. Programa las tareas que tienes planteado realizar. Un familiar te preocupará, será momento de atenderlo. Los sueños nunca se agotan, ponte metas claras y hazlas. Una persona del pasado vuelve a tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 1 de septiembre de 2021

Tauro, tu emprendimiento no dará los resultados que esperabas a corto plazo, deberás tener paciencia. Ante cualquier duda, déjate llevar por la intuición que te caracteriza y no por los comentarios de personas que no te aportan nada bueno. No tendrás por qué angustiarte más, un tema legal llega a su fin. Tratarán de engañarte, ten cuidado.

Horóscopo hoy Géminis 1 de septiembre de 2021

Géminis, debes mantener una actitud positiva hacia un nuevo emprendimiento, tendrás éxito solo si te lo propones. Sientes que ahora el dinero no te alcanza, evita los gastos innecesarios. Una tercera persona intentará desequilibrar tu relación. Debes estar más seguro de ti mismo, podrás desconfiar de cualquier persona, pero de ti no.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de septiembre de 2021

Cáncer, por más concentrado que estés en tu futuro, no olvides que también debes ocuparte de las personas que te rodean. No le prestes tanta atención a los problemas y distracciones externas porque descuidarás tus obligaciones. Intenta comunicarte mejor con tu pareja, trata de no discutir para que no se apague la llama del amor.

Horóscopo hoy Leo 1 de septiembre de 2021

Leo, la frustración de no haber logrado algunas cosas en tu vida, te harán buscar nuevos caminos. Encontrarás a una persona que no hablabas hace mucho tiempo y eso te llenará de alegría. No tengas miedo en mostrarte tal cual eres. No dejes nada a medio hacer, finaliza tus tareas para llegar al éxito. Asume tus errores, sé responsable.

Horóscopo hoy Virgo 1 de septiembre de 2021

Virgo, llega un dinero extra, inviértelo en ti mismo. Deberás hacer conexión con personas que puedan ayudarte a impulsarte profesionalmente. Necesitarás de ayuda espiritual para florecer económicamente. Te tocará asumir responsabilidades que no te corresponden, pero será necesario para tu bienestar.

Horóscopo hoy Libra 1 de septiembre de 2021

Libra, cuida tus finanzas y no gastes en cosas que no necesitas. No intentes buscar nuevas emociones en personas del pasado, solo te traerá los problemas. Una nueva oportunidad laboral llega a tu vida. Se presentarán oportunidades que te querrán quitar, deberás estar atento y defender lo que te ganaste. Debes aumentar tu autoestima.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de septiembre de 2021

Escorpio, deja de arrastrar a quienes te rodean en tus propios problemas, no culpes a los demás de tus errores, deberás asumir tu culpa y ser más responsable con lo que decidas. Un encuentro con una persona mayor te llenará de sabiduría. Tendrás la oportunidad de destacarse entre tus compañeros de trabajo. Superas un problema.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de septiembre de 2021

Sagitario, se expanden nuevos horizontes que te harán avanzar laboralmente. Comienzas a ver el fruto de tu trabajo. Estate preparado, ya que vivirás una mala experiencia con una persona cercana. El olvido de un detalle importante causará distanciamiento en tu relación. Encuentras en ti las respuestas que estabas esperando.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de septiembre de 2021

Capricornio, la necesidad de tener resultados te está agobiando, paciencia. Siempre debes tomar en cuenta los factores que pueden salir mal para estar preparado. Ten en cuenta los detalles y sorprende a tu pareja con una cena romántica. No dejes pasar la oportunidad de tomar el control de tu vida. Retomas una relación amorosa.

Horóscopo hoy Acuario 1 de septiembre de 2021

Acuario, buscarás ayuda en personas mayores para solventar un asunto legal. Una persona te ofrecerá un importante apoyo económico que te ayudará a salir de algunos problemas. La familia será su refugio y su motivación. Debes ser más reservado en tu trabajo y no confiar tus logros a cualquier persona. Superas una pérdida familiar.

Horóscopo hoy Piscis 1 de septiembre de 2021

Piscis, gracias al afecto de su familia, superarás cualquier situación difícil. Los amigos son grandes tesoros, pase tiempo con ellos. Excelentes resultados harán que tu negocio rinda el doble de lo que habías estimado. Retoma las visitas familiares, vuelve a construir esos lazos olvidados. Enamorarás a los demás por tu espontaneidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

