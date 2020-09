Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 1 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de setiembre de 2020

Aries, superas una situación dolorosa familiar. Ordena y dale prioridad a las cosas que son importantes en tu vida. Cuida la salud. Malestar en tu cuerpo. No te distraigas cuando hagas algo, pon más atención. Es hora de liberar emociones que te asfixian y que no te dejan avanzar. Todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Tauro 1 de setiembre de 2020

Tauro, ponte al día con algunos pagos. Suelta todo aquello que no te deja avanzar, el apego a esa persona no te hace bien. Debes hacer arreglos a tu oficina. En lo económico habrá cambios positivos. Reencuentros con amistades de la infancia por las redes sociales que alegraran tu día. Buen momento para agradecer.

Horóscopo hoy Géminis 1 de setiembre de 2020

Géminis, buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial. Sientes que todo se está retrasando, no te preocupes vas en camino de un cambio en el trabajo o en el negocio. El pasado déjalo atrás y vive lo que tienes ahora. Con firmeza y fuerza tomas una decisión que te dará estabilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de setiembre de 2020

Cáncer, vienen cambios en lo profesional que esperabas, todo será positivo. Eres persistente y no te detendrás hasta conseguir tu propósito. Deja a un lado los miedos y demuestra quién eres realmente. No dejes que nadie te manipule con lo más sagrado que tienes. Alguien está pendiente de ti, escucha sus consejos.

Horóscopo hoy Leo 1 de setiembre de 2020

Leo, debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que debes de aclarar. En estos momentos sientes que no estás preparado para afrontar los cambios que han de venir para ti. Cambia de actitud y se fuerte. Pondrás empeño en lo que quieres. No cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla.

Horóscopo hoy Virgo 1 de setiembre de 2020

Virgo, pendiente por una convocatoria de trabajo, tendrás una gran sorpresa. alguien regrese a tu vida, las cosas han cambiado y harás lo posible porque se aleje nuevamente. Con firmeza y fuerza tomas una decisión y te dará estabilidad. Cuídate de las alegrías producidas por el polvo y olores fuertes.

Horóscopo hoy Libra 1 de setiembre de 2020

Libra, invitación a un almuerzo, disfrutas el momento con tus seres queridos, ten precaución. Una llamada que esperas que te tranquiliza. Ve a la playa para relajarte un poco. Lucha por lo que quieres, pronto tendrás buenas noticias. Unión en tu relación que se fortalece con amor. Vienen cambios positivos.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de setiembre de 2020

Escorpio, tendrás mucha intranquilidad y mil dudas, que durarán hasta mañana a la noche. Suerte que puede desvanecerse si no la potencializas con tu seguridad. Estás listo para un nuevo encuentro, que te puede llevar a una larga relación. Revitaliza tu cuerpo y confía en ti, es el secreto para que tus deseos se hagan realidad.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de setiembre de 2020

Sagitario, tu visión de la vida cambiará para bien, aunque habrá altibajos antes de ganar esta batalla llamada vida, deberás prepararte para pelearla. No lo eches a perder las cosas buenas que han de venir para ti con tus miedos. Cuentas con un impulso creador y optimista. Libérate de toda esa energía negativa.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de setiembre de 2020

Capricornio, tendrás ganas de gastar dinero, mídete bien y economiza gastando solo lo necesario. Algunas amistades no son duraderas, y es porque has cambiado y evolucionado a gran velocidad. Deja el orgullo atrás y pide la ayuda que necesitas para salir de la situación actual. Cambio de look oportuno para este día.

Horóscopo hoy Acuario 1 de setiembre de 2020

Acuario, no temas incursionar en nuevas formas de trabajo. Has un estudio de mercado y decídete a invertir. Celebración por logros en el trabajo que compartirás. Se activará nuevamente tu trabajo. Vive la vida de una manera tranquila pero feliz. Arreglas un problema con un seguro. Todo se soluciona en su debido momento.

Horóscopo hoy Piscis 1 de setiembre de 2020

Piscis, es el momento de hacer las cosas que habías dejado pendiente. Deja de lado el pesimismo. Debes darle fuerza a tu familia, con unión y fe podrán salir adelante. Búsqueda de soluciones en lo laboral. Ten una actitud positiva en la entrevista para un empleo nuevo. Ten cuidado con lo que decretes.

