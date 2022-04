Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 10 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de abril de 2022

Aries, estar pendiente de tu familia hará que te distraigas de problemas mayores. Sentirás una montaña rusa de emociones, guarda calma y ten mucha paciencia. Cuidado con los dolores en los pies, y es debido a que no descansas como debes. Esta relación que estás viviendo te tiene un tanto distanciado de tu familia y amigos, no dejes que eso ocurra.

Horóscopo hoy Tauro 10 de abril de 2022

Tauro, situación de tensión te hará cometer errores, por eso será necesario que te concentre bien en tu trabajo. Ten cuidado con las malas lenguas que buscan perjudicar tu reputación. Es tiempo de aclarar un tema pendiente con tu pareja, recuerda que cuando no hay comunicación todo se enreda. Culmina las actividades que has estado postergando.

Horóscopo hoy Géminis 10 de abril de 2022

Géminis, te tocará enmendar un gran error cometido con tus amistades, es bueno reconocer en que te equivocaste y solucionarlo a tiempo. Un desacuerdo llevará a un problema mayor, será mejor evitar. Si quieres mantenerte saludable, comienza a cuidar tu alimentación. Tampoco olvides hacer una rutina de ejercicios. Descansa también tus horas.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de abril de 2022

Cáncer, te liberarás de personas que te cargan de forma negativa, recuerda que la ayuda termina cuando esta se convierta en un problema para ti. Tendrás una jornada que se tornará difícil en todos los aspectos, pero con apoyo podrás solucionarlo. Debes tomar el valor suficiente para decir lo que sientes a esa persona especial.

Horóscopo hoy Leo 10 de abril de 2022

Leo, de forma exitosa finalizarás algunos proyectos que creías estancados. Aprovecha esta racha. Te has preocupado muy poco en las personas que te rodean, no todo es trabajo también los que te aman necesitarán de tu atención. Enfrentarás algunos problemas familiares que afectarán tu relación amorosa, recuerda que cada cosa deberá estar en su lugar.

Horóscopo hoy Virgo 10 de abril de 2022

Virgo, fuerte tensión por temas laborales, las cosas están difíciles, pero debes mantener tu trabajo, pon más de tu parte. Libérate de lazos tóxicos del pasado, sobre todo de persona que no te traen nada bueno en tu vida. Evita ocultar siempre tus emociones, ábrete un poco y expresa tu sentir. Una persona llama tu atención y queda en tus pensamientos.

Horóscopo hoy Libra 10 de abril de 2022

Libra, debes enfocarte en tu norte sin mirar atrás ni a los lados, si es necesario escribe tus metas en un cuaderno y cada cierto tiempo revisa que es lo que te falta por cumplir. Los excesos son malos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada decisión que tomes. Debes aprender a no confiar en cualquier persona.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de abril de 2022

Escorpio, tienes muchas ganas de avanzar en tus cosas, pero el tiempo no te alcanza, organízate mejor y verás que todo te saldrá bien. El que es solidario en estos momentos tendrá su recompensa y tú tendrás la tuya. Llegó el momento de crecer, aprovecha esta oportunidad que se te está presentando.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de abril de 2022

Sagitario, demasiadas cargas para ti solo, debes organizarte mejor. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. No dejes a tus hijos con gente extraña. Hecho curioso en un centro comercial, cuidado con robos. No pierdas la fe ni la esperanza. No te desanimes, mantente alegre y optimista.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de abril de 2022

Capricornio, evita discusiones sin sentido en tu trabajo, dedícate a a cumplir tus objetivos y así evitarás conflictos futuros. El ahorro será muy importante en esta etapa de tu vida, hay que guardar pan para mayo. La familia deberá mantenerse unida sobre todo en estos tiempos tan difíciles. El amor de tu vida esta cerca, no cierres tu corazón.

Horóscopo hoy Acuario 10 de abril de 2022

Acuario, estos días estarán lleno de altibajos laboralmente, deberás tener paciencia y esperar que las cosas mejoren. Una persona mayor buscará sacar provecho de tus cualidades, debes identificar bien a tus amigos y enemigos. Aprovecha el tiempo para ponerte al día en muchas tareas. Te sientes solo, pero recuerda que tienes gente que te ama.

Horóscopo hoy Piscis 10 de abril de 2022

Piscis, intenta hacer una lista con todo lo que debes hacer y sepáralo por prioridades. Sé más paciente porque las cosas están difíciles, organízate mejor. El destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que te costará entender las señales. Presta atención a las cosas en casa, tu familia te necesita.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 4 al 10 de abril con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO