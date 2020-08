Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de agosto de 2020

Aries, una persona que subestimas no es lo que piensas, no juzgues sin antes investigar. No busques la maldad de la gente. Reclamas un pago. No te involucres con gente que te pide dinero. Cuidado con enemigos. Debes hacer mediación y poner en orden tu mente. Te mudas, busca nueva residencia. Superas obstáculos.

Horóscopo hoy Tauro 10 de agosto de 2020

Tauro, te asocias con alguien que aparece de pronto, y te propone un negocio o trabajo. Te invitan a una reunión, debes de pensarlo bien antes de exponerte. Piensas muchas cosas, quieres hacer todo, organízate y no temas en arriesgar. Dejarás algo sin culminar. Vences una guerra en tu relación. Visitas amistades.

Horóscopo hoy Géminis 10 de agosto de 2020

Géminis, llegó el momento de terminar lo que estaba pendiente y quedas satisfecho por el resultado. El día estará un poco lleno de dificultades que tendrás que superar. Tratarás de conversar con alguien sobre un proyecto. Tendrás dudas de una propuesta de trabajo, con serenidad lograrás aclarar tu mente.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de agosto de 2020

Cáncer, pasas por un momento de crisis. Debes hacerte un baño energético con ruda, has estado tenso y bloqueado y debes buscar un apoyo espiritual. Tendrás un encuentro entre amigos, quieres hacer cosas nuevas y ellos te darán ideas. En la salud, estarás con desequilibrio emocional. Deberás pagar un dinero.

Horóscopo hoy Leo 10 de agosto de 2020

Leo, alguien te da su respaldo, pero no pierdas tu posición, mantente firme y agradece los favores que te hacen. Tendrás la dicha de lograr tu sueño. Pagas un dinero que debes y pides nuevamente un préstamo, piensa bien en que invertirlo. Tu pareja te ayuda a hacer ejercicio. Celebras una fecha importante.

Horóscopo hoy Virgo 10 de agosto de 2020

Virgo, si sueñas con alguien fallecido, es porque te quiere dar un mensaje. Cuidado con problemas legales. Estarás preocupado gastos. Siéntate a conversar con tu pareja, hay cosas que no están claras. Piensas demasiado, la mente no deja de funcionar y no estas solucionando nada. Relájate y organízate mejor.

Horóscopo hoy Libra 10 de agosto de 2020

Libra, reunión de familiares que hace tiempo no veías, tengan cuidado y sean responsables. Haces un gasto en tu casa, reparas algo que no puede esperar más. Cuídate de la presión. La suerte llega a tus manos, una gran noticia sobre el trabajo. Cuidado con celos excesivos ya que causa molestias a la pareja.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de agosto de 2020

Escorpio, tienes amplia capacidad de hacer las cosas y esto será tu mayor virtud que te llevará al éxito. Hay momentos que entregas todo y no recibes nada, cuídate de enemigos, no trabajes para los demás, quiérete y valórate. Tienes que valorar tu trabajo. Haces un esfuerzo para sacar adelante a tu familia.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de agosto de 2020

Sagitario, a veces quieres escapar, correr y no saber de nada ni de nadie. Hay personas que te han fallado, cuídate las espaldas y no confíes. Tu sexto sentido te ayuda a salir adelante. Siéntate y tómate las cosas con calma hasta encontrar una salida al problema. Hay cosas que no le has comentado a tu pareja.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de agosto de 2020

Capricornio, estarás a la espera de una noticia que cambiara muchas cosas en tu entorno. Solicitas un dinero para invertir. Buscas cosas productivas para ti, piensa bien antes de decidir. Se fortalece tu unión en pareja. Necesitas abrirte los caminos, hazte un baño de florecimiento con ruda para desbloquearte.

Horóscopo hoy Acuario 10 de agosto de 2020

Acuario, cuidado con tu entorno. No hay enemigo chiquito, no subestimes a nadie. Este preocupado por la situación de pareja. Evita molestias. Sientes la necesidad de que tu pareja te apoye en los gastos. recuperas un dinero. Decreta lo bueno en tu vida. Ayúdate espiritualmente, decreta frases positivas, ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 10 de agosto de 2020

Piscis, cuidado con quien haces negocios, no te conviene una sociedad. Trabaja para ti y esfuérzate más. Cobras un dinero que te deben, adminístralo bien. Buscas hacer cosas nuevas, prepárate para un cambio en la vida. Cuidado alguien quiere manchar tu honor y tu persona. celebras algo que te viene.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio