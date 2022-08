Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 10 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de agosto de 2022

Aries, debes tener mucho cuidado de las personas falsas, abundan en el lugar donde te encuentras. Te sacrificas y das lo mejor de ti para levantar tu familia, esa es tu gran virtud y será, en algún momento, recompensado tu esfuerzo y dedicación. Llega a tu vida alguien para mejorar tu situación actual. Recibe lo que el cielo te brinda.

Horóscopo hoy Tauro 10 de agosto de 2022

Tauro, no caigas en los errores del pasado, comienza a reflexionar sobre lo sucedido. Es necesario que pongas en orden tu vida, te sientes en el aire, actúa rápidamente. Hay cosas que te atormentan, es bueno que lo converses con alguien, te sentirás mejor. Sientes que necesitas dinero para una inversión, conversa con una amistad que te dará la mano.

Horóscopo hoy Géminis 10 de agosto de 2022

Géminis, ten cuidado con lo que firmes. Has recomendado a alguien para un trabajo y te ha hecho quedar mal, no hagas tú lo mismo. Has tenido la oportunidad de lograr el éxito deseado, sácale provecho a todo lo que se te presente. Necesitas conversar con tu pareja sobre todo los que les está sucediendo. Conversas con amistades para hacer cosas nuevas.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de agosto de 2022

Cáncer, te reúnes con personas para hablar de negocios y firmarás documentos importantes. Te haces una limpieza espiritual con sales marinas. No regales tu suerte y prepárate mejor. Alguien espera algo de ti. Gastarás en medicinas. Cuidado con el estrés. No exceda la comida en la noche por el bien de tu salud. No pierdas tu norte, sigue adelante.

Horóscopo hoy Leo 10 de agosto de 2022

Leo, si piensas que estás en una discusión que no tiene sentido, es mejor retirarte antes de decir algo que podría lastimar y no podrás acomodar. Recibes una noticia preocupante por parte de un familiar. Confía mucho más en tus habilidades y en lo que eres capaz para lograr tus metas, Iras a un compartir especial, debes de cuidar tu salud.

Horóscopo hoy Virgo 10 de agosto de 2022

Virgo, aférrate a tus valores y no permitas que nadie te haga hacer algo que no quieres. Un familiar pasa por un momento de crisis, siempre hay una salida para cualquier dificultad. Cuida tu vista y no la fuerces. Busca la estabilidad en tu vida, ya es hora que asientes cabeza y dejes de andar de un lado a otro.

Horóscopo hoy Libra 10 de agosto de 2022

Libra, el dinero no te alcanza, tienes que pagar deudas, pronto llegará la solución, ten fe y sé constante en tus cosas, sigue luchando. Eres una persona muy afortunada, solo debes aprender a valorar todo aquello que te ofrece la vida. Alguien te pone a prueba, verán tu capacidad para hacer las cosas, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de agosto de 2022

Escorpio, te hacen una propuesta para un negocio, es algo pequeño, pero te ayudará mucho. No te quedes sentado esperando que las cosas lleguen, debes moverte y buscar una solución. Haces estudios importantes, mejorar profesionalmente te abrirá puertas grandes. Concentra tus energías que actividades que aportes cosas positivas a tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de agosto de 2022

Sagitario, conoces cosas nuevas, alternativas de negocio en tiempos de crisis con buenos resultados. Debes fortalecer los lazos de amor en la relación. Recuerda que es mucho mejor estar solo que mal acompañado, no elijas mal que la persona que te acompañará en tu camino. Aprende de lo que te sucede, la vida es un constante aprendizaje no lo olvides.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de agosto de 2022

Capricornio, no te dejes engañar por las personas que dicen tratarte bien, esto puede ser por un interés personal. Cuidado con personas que están embarazadas, no debes exponerse demasiado, deben cuidar la salud. Estableces una relación que no será duradera. Tendrás brillo en una reunión de negocios. Se te presentarán oportunidades nuevas.

Horóscopo hoy Acuario 10 de agosto de 2022

Acuario, la felicidad llega a ti, valórala y esfuérzate más. Debes tener cuidado con ilusionarte con una persona que no te corresponde. Cuidado con un corte de cabello con alguien que tiene la mano pesada. Una entidad financiera te alumbra el camino. Piensa y administra bien los recursos que tengas. No seas negativo. Saldrás adelante.

Horóscopo hoy Piscis 10 de agosto de 2022

Piscis, cuidado con perder tu posición en el trabajo, hay que cuidar lo que tenemos sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Tendrás un encuentro casual con una persona que logra mover muchos sentimientos en ti, no debes que esto desequilibre tu vida. Te reúnes con personas positivas que te ayudan a crecer como persona.

