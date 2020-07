Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 10 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de julio de 2020

Aries, aprende a aceptar tus errores cuando te equivoques, la impulsividad hace que hagas las cosas con mucha pasión sin pensar en las consecuencias. Alguien puede que se queje por tu imprudencia. Deja a un lado tus temores y dale paso a las cosas que te dejarán fruto. Demuestra quién eres tu realmente.

Horóscopo hoy Tauro 10 de julio de 2020

Tauro, prepárate porque recibirás una grata noticia en lo laboral, estarás a un paso de la estabilidad deseada. No dejes que cosas sin importancia te distraigan, no pierdas tu tiempo en este tiempo. No te metas en problemas ni opines en cosas que no te correspondan, ayuda sin que esto te perjudique.

Horóscopo hoy Géminis 10 de julio de 2020

Géminis, no todo resulta como lo piensas, pero piensa que siempre habrá una nueva oportunidad y podrás empezar de nuevo y con la experiencia necesaria, para lograr el éxito deseado. Experimentarás cambios en tu actividad económica, puede que haya retrasos o demoras, será pasajero y pronto se equilibrará.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de julio de 2020

Cáncer, el estrés producirá en ti dolores de cabeza y malestar general, descansa un poco para recuperarte. Deberás ajustarte en los gastos, este es un tiempo difícil, pero será necesario para que te recuperes. No escuches a personas que no te aportan nada importante en tu vida, aléjate aunque te busquen.

Horóscopo hoy Leo 10 de julio de 2020

Leo, descubrirás a gente envidiosa que solo desea tu suerte. Pasarás por un pequeño desequilibrio emocional, no te desesperes, recuerda que siempre sale el sol. No ocultes lo que sientes, expresa tus emociones y te sentirás mejor. Ten cuidado con lo que decretas, la lengua puede ser el castigo del cuerpo.

Horóscopo hoy Virgo 10 de julio de 2020

Virgo, tienes un gran don, renaces aun cuando te quedes sin fuerzas, todo tu esfuerzo será recompensado. Deberás asistir con la familia a un lugar para cumplir con una invitación. Verás todo lo relacionado con tus deudas y la forma de cómo salir de ellas. Ten cuidado como te expresas de los demás.

Horóscopo hoy Libra 10 de julio de 2020

Libra, procura cumplir con lo que ofreces, si siempre quedas bien con los demás te recomendarán y todo te saldrá de forma positiva. Empezarás a recuperarte de una pérdida financiera, activando tus proyectos de manera progresiva. Cuídate del estrés. Regresa alguien a ti luego que se había alejado por chisme.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de julio de 2020

Escorpio, llega un dinero no esperado. Podrás resolver asuntos que estaban estancados. Estarás cambiando tu rutina, te costará adaptarte nuevamente, pero lo harás rápido y será para bien. Amores del pasado que aparecen nuevamente, date un tiempo para pensar y ver si dar una oportunidad o no, deja que fluyan.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de julio de 2020

Sagitario, mejorarán tus ingresos, esta vez deberás ahorrar para los tiempos difíciles. Aprende a distribuir tu tiempo para que realices más actividades y seas más productivo. Nuevos caminos en el plano laboral. El amor se activará y te sentirás inspirado. No escuches a gente chismosa que pueda confundirte.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de julio de 2020

Capricornio, cambios positivos para ti en lo espiritual, le darás más importancia a lo divino y la fe hará que superes muchas cosas que te han ocurrido. Tus ruegos fueron escuchados y vendrán para ti noticias alentadoras. Empezarás un nuevo ciclo, aunque diferente, se ve un futuro prometedor. Fuerza y mucha fe.

Horóscopo hoy Acuario 10 de julio de 2020

Acuario, tendrás una entrevista para un trabajo, demuestra toda tu capacidad, muéstrate seguro y lo conseguirás. La felicidad llega a tu vida en esta nueva etapa, a pesar que las cosas han cambiado lo estás haciendo muy bien. Descubrirás una traición, aunque te molestes es mejor saberlo que vivir engañado.

Horóscopo hoy Piscis 10 de julio de 2020

Piscis, no gastes dinero innecesario. Cuidado con tus tarjetas de crédito, no gastes si no es necesario, no te comprometas a algo que será difícil de cumplir. Cuídate de los robos o pérdidas materiales. No pierdas tu tiempo en cosas que no tienen importancia, deja que se aleje lo que no funciona en tu vida.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio