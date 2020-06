Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 10 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de junio de 2020

Aries, debes conectarte con el amor de tu familia, refuerza los lazos en el hogar compartiendo más con ellos, te llenarás de buena energía. Sentirás mucha atracción por alguien, cálmate y ve despacio, conócela mejor. Tocar un instrumento musical es una buena terapia para equilibrarte y calmar tus nervios.

Horóscopo hoy Tauro 10 de junio de 2020

Tauro, ten cuidado con tu mascota, puede que se pierda y será difícil encontrarla. Se acercará una amistad y te ayudará en un problema familiar. Se hace justicia en un problema que tuviste y estaba estancado. Se concretan proyectos y cobras un dinero. Deberás cuidar tu salud sobre todo en la garganta.

Horóscopo hoy Géminis 10 de junio de 2020

Géminis, embarazo inesperado que preocupará a la familia. Estarás distraído haciendo compras con hijos y con muchas alegrías. Cuídate de enemigos ocultos, vecinos o falsas amistades, querrán hacerte pasar un mal rato. Nueva perspectiva en el ámbito profesional. Estarás contento por el resultado que tienes.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de junio de 2020

Cáncer, has estado muy ocupado solucionando problemas económicos y no te has dado cuenta que un hijo necesita tu atención. Deberás darte el tiempo para atenderlo y ver sus necesidades. Debes darte oportunidad para atender todo. Recuerda que no todo es dinero, reforzar la unión familiar es muy importante.

Horóscopo hoy Leo 10 de junio de 2020

Leo, lentitud en lo que estás haciendo, pero todo depende de ti, de la forma que hagas las cosas y el interés que le pongas. No prestes dinero ya que no te devolverán. Por fin llegan los cambios esperados y estarás de mejor humor después de los resultados. Te conectarás con alguien del pasado.

Horóscopo hoy Virgo 10 de junio de 2020

Virgo, llega la estabilidad que quieres, aunque la incertidumbre te atormentas un poco. En la vida nada es fácil ni perfecto. Cuidado con gastos en inversiones que no te conviene, analiza bien todo y decide lo mejor. Evita comentarios que puedan causar incomodidad a las personas que te rodean. Persiste.

Horóscopo hoy Libra 10 de junio de 2020

Libra, habrá cambios en el trabajo, las cosas pueden que no sean beneficiosas para ti. Deberás pensar bien que hacer, siempre habrá una mano amiga que te ayudará y te dará ideas de cómo salir de esta situación. Nuevos negocios que varían tu economía. Confía en ti mismo y verás progresos. Todo pasará.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de junio de 2020

Escorpio, estarás con dolores abdominales, deberás revisar tu alimentación y decidir que alimentos dejarás de consumidor, cuida tu salud ya que es lo primero que debes de atender. Controla tus gastos para que no te falte. Consulta con un nutricionista para que elabores dietas que sean recomendables para ti.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de junio de 2020

Sagitario, un adolescente te buscará y te pedirá ayuda, serán tus consejos los que lo orienten y ayuden a salir de la incertidumbre y vacío donde se encuentra propio de su edad. Las bases que has creado en tu familia son seguras para afrontar el presente por muy duro que este sea. Verás cómo salen adelante.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de junio de 2020

Capricornio, deberás ser más organizado con las responsabilidades con tu pareja. Estarás causando un malestar que se convertirá en distanciamiento entre ambos. Libérate y deja que la sabiduría te ayuda a resolver el problema ya que sientes que tienes muchas cargas emocionales. Llegarás a tu paz interior.

Horóscopo hoy Acuario 10 de junio de 2020

Acuario, aumento de prestigio y beneficios que te sorprenden porque creías que no te reconocerían tu trabajo. Todo llega en su momento. Sentirás nuevamente una conexión con alguien del pasado, ten cuidado puede que te confundas y cometas un error. Estarás dispuesto a confiar nuevamente en esa persona.

Horóscopo hoy Piscis 10 de junio de 2020

Piscis, has disfrutado de momentos inolvidables junto a una persona muy especial, son esos instantes llenos de felicidad que no se pueden olvidar, aunque el escenario y el tiempo es distinto date la oportunidad de revivirlos, lo importante es que tú y esa persona especial sean felices. El amor te espera.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio