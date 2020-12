Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 10 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de diciembre de 2020

Aries, suceso con una persona extranjera será muy positivo para ti. Te avisan de una persona quebrantada de salud a la cual logras ayudar. Renace la confianza y la fidelidad. Compra de materiales o mercadería que te generarán buenas ganancias. Firma de documentos que traen cosas buenas. Arreglos en tu casa.

Horóscopo hoy Tauro 10 de diciembre de 2020

Tauro, algo con persona muy amorosa hace que cambie tu día para bien, siempre se aprenden cosas nuevas anímate y sigue luchando por lo que deseas. Escucha tu yo interno y guíate con confianza. Llega el dinero esperado para emprender un negocio. Firmas acuerdos con alegrías. Conserva tu fuerza interior y adminístrala.

Horóscopo hoy Géminis 10 de diciembre de 2020

Géminis, invitación de una persona a sitio público para hablar de un negocio o conocerse mejor. Viajes con personas conocidas por negocio o trabajo. Estarás indeciso por la compra de un vehículo o bien mueble. Habrá dificultades en lo que haces, pero saldrás airoso. Molestia con una amistad y cosas por aclarar.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de diciembre de 2020

Cáncer, cuidado con los chismes destructivos, no te expongas, no provoques situaciones que te pongan en riesgo. Decepciones que lograrás equilibrar, muchas cosas aclararás con tu pareja. Tú eres la persona más importante en tu vida, valórate. Logras vencer a rival sentimental. Capacidad para oír y sentir, para empatizar.

Horóscopo hoy Leo 10 de diciembre de 2020

Leo, eres libre si te sientes libre. No te amarres a situaciones conflictivas que se convierten en toxicas para tu vida. Deberás estar pendiente de una persona que venga a reclamarte algo, se acercara con malas intenciones. Viajes cortos por disfrute. Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Saldrás de un apuro.

Horóscopo hoy Virgo 10 de diciembre de 2020

Virgo, tranquilidad interior, experimentas una paz interna muy grande. Mostrarás sinceridad y verdad al hablar. Hecho curioso con unas llaves. Cuidado con extraviar cosas de tu casa. Logras vencer y obtener un éxito. Te verán radiante en un encuentro especial. Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar.

Horóscopo hoy Libra 10 de diciembre de 2020

Libra, te pondrás en el lugar de otros y verás el problema de otra manera. Indecisiones con la pareja. No discutas con personas desequilibradas. Te reencuentras con amigos de trabajo mientras estás con tu pareja y hay celos. Celebraciones que te alegran la vida con personas especiales para ti. Todo fluirá de manera positiva.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de diciembre de 2020

Escorpio, cuidado con los chismes en el trabajo, evítalos. Algo con un horario que te preocupa. No te angusties, todo pasará pronto ten paciencia. Alegría por una persona que demuestra lo que siente por ti. Reuniones importantes. Es el momento de conversar. Logros en lo emocional y afectivo si aclaras todo.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de diciembre de 2020

Sagitario, nuevos proyectos que se dan luego de delegar responsabilidades. Estabilidad fluctuante. No engañes si no quieres que te lo hagan a ti. Reencuentro con persona del pasado o familiares allegados. Uniones firmes en la familia, ellos siempre estarán a tu lado. Ayuda espiritual o terapéutica, sientes que ya no puedes más.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de diciembre de 2020

Capricornio, recoges lo que sembraste y te trae una muy buena ganancia. La verdadera felicidad está dentro de ti. Hermanos que te buscan para resolver unos papeles. Debes involucrarte más en los problemas de la familia. El amor llega a tu vida. La fortuna está contigo en lo amoroso. Persona que te da su apoyo incondicional.

Horóscopo hoy Acuario 10 de diciembre de 2020

Acuario, controla los nervios y los miedos. Problema en tu casa que ocasiona molestia por reparaciones. Hecho curioso con un jefe. Deberás concentrarte o darte fuerza en lo laboral. Decisiones conclusivas que deberás tomar pronto. Trabajarás en tu casa un poco más. Molestia ya que no cancelas a tiempo algo. Éxito y logros.

Horóscopo hoy Piscis 10 de diciembre de 2020

Piscis, asistirás a una charla, curso o foro donde conoces a personas muy especiales. Demuestras sinceridad y verdad en lo que dices y te anotas un triunfo. No permitas que te manipulen. Luchas y alegrías con triunfos. Podrás lograr experimentar una alegría interior cuando sanes el alma de tus dolores más íntimos.

