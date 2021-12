Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 10 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de diciembre de 2021

Aries, concreta nuevas asociaciones. Se abren nuevos caminos en lo económico. La protección de tus guías te acompaña guiándote a través de la intuición. Recibirás apoyo material y espiritual, pide con fe lo que desees. Superas una situación dolorosa familiar. Una gran oportunidad se acerca.

Horóscopo hoy Tauro 10 de diciembre de 2021

Tauro, lograrás algo que quieres en otro lugar. Debes mantenerte sano alejándote de cualquier riesgo, fortalece tu sistema inmune. Busca armonizar tu entorno con acciones positivas, ayudar a los demás y comprender a tu familia. Resuelves un asunto vinculado con hijos que está pendiente, no dejes pasar más tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 10 de diciembre de 2021

Géminis, trabaja duro por los logros que esperas, nada podrá separarte de lo que por ley te mereces. Ponte al día con algunos pagos. Suelta todo aquello que no te deja avanzar, el apego a esa persona no te hace bien. Ciertas dudas y preocupaciones que te perturban con tu pareja, deberás conversarlo, busquen juntos una solución.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de diciembre de 2021

Cáncer, las preocupaciones te ahogan, pero no olvides de la capacidad que tienes de resolver todo lo que se presenta ante ti. Buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial. Toma en tus manos lo que te pertenece y verifica todo con lo que cuentas, nada debe alejarte de tu éxito. Sé feliz.

Horóscopo hoy Leo 10 de diciembre de 2021

Leo, conéctate con la creatividad que te caracteriza. Estarás con las energías bajas, se positivo y saldrás de todo. Hay mucho que te llena de alegría, abre los ojos para disfrutar de esa energía positiva. La presión de la incertidumbre por saber que ha de ocurrir es algo que te quita el sueño, deberás seguir adelante controlando tus emociones.

Horóscopo hoy Virgo 10 de diciembre de 2021

Virgo, te sentirás más estable, pero la podrías debilitar tu actitud positiva, aleja todo pensamiento negativo. Sentirás seguridad en lo que haces y te dará más fuerzas para seguir adelante. Deja atrás toda negatividad y rompe con relaciones tóxicas o cargadas de dificultad. Acepta a las personas tal como son. Cuida tu espalda.

Horóscopo hoy Libra 10 de diciembre de 2021

Libra, aunque tengas momentos difíciles confía en tu poder para salir adelante. Debes pelear por el triunfo, luchando lo conseguirás. Necesitas sentarte con tu pareja para poner en orden muchas cosas. El sol nace para ti y con su brillo te llena de energía. No pasará nada si no entras en acción, no dejes pasar las oportunidades.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de diciembre de 2021

Escorpio, la confianza en tu potencial debe ser absoluta y cada paso que quieras concretar debe ser firme. Luego de la tormenta te sientes estable nuevamente y la sensibilidad ya se está fortaleciendo, sintiéndote más seguro. Debes dejar de un lado las discrepancias entre la familia y fortalecer los lazos. Debes hacer arreglos a tu casa.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de diciembre de 2021

Sagitario, no te sientas atraído por algo que no necesitas, ahorra para los tiempos difíciles. Avanza un paso a la vez sin adelantar camino, es importante el aprendizaje que obtienes en cada parada. Debes establecer la norma y siéntete orgulloso de quién eres y de lo que has logrado. Tu energía te pedirá hacer actividades físicas, si es al aire libre mejor.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de diciembre de 2021

Capricornio, tómate tiempo para reflexionar sobre el pasado y descubrir la enseñanza de esa experiencia. Hablarás sobre nuevas sociedades comerciales, tendrás buenos resultados. No esperes que otros se hagan cargo de tus cosas, asume tus responsabilidades y deja los miedos de lado. Ten cuidado con quien te asocias. Un familiar te necesita.

Horóscopo hoy Acuario 10 de diciembre de 2021

Acuario, aleja de tu mente toda preocupación, el miedo puede ser capaz de ocultar realidades que están frente a ti. Tu equilibrio emocional te mantiene lleno de valor y fortaleza. Desde tu interior una gran luz te guía para emprender un nuevo camino. Nunca es tarde para retroceder, arreglar o reconectarse con una persona.

Horóscopo hoy Piscis 10 de diciembre de 2021

Piscis, tu sabiduría se nutre con el pasar de los días y cada experiencia es valiosa para ti y te conecta. Reconstruyes tu vivienda o te mudas. Las propuestas de sociedad que llegan deben saber analizadas cuidadosamente. Cuídate y ve al médico para evitar problemas de salud y así lograr estar sano y en equilibrio.

