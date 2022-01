Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 10 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de enero de 2022

Aries, conduce tu triunfo y lleva tus pasos en la dirección correcta, sin dejarte llevar por impulsos ajenos. Aleja pensamientos negativos que atraigan malestar a tu ser. La constancia en mantenerte saludable es un pilar importante para tu vida. No dudes que lo milagros pueden suceder, solo conserva la fe.

Horóscopo hoy Tauro 10 de enero de 2022

Tauro, es necesario apartar la negatividad, eliminar de ti la angustia y la depresión, no puedes darle más cabida en tu vida. Debes mantenerte al margen y no perder el control por situaciones ajenas, respira antes de concentrar una mala energía en tu interior, que pueda reflejarse físicamente. Dolores de espalda pasajeros por mala posición.

Horóscopo hoy Géminis 10 de enero de 2022

Géminis, en tus manos está la posibilidad de construir desde tu interior la realidad que visualizas y deseas. Resultados positivos después de un trabajo que has hecho. Debes tener mucho más control entre lo que gastas y lo que ganas. Diversión con amigos cercarnos y nuevos amigos cambian tu día. Realiza cambios en tu alimentación.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de enero de 2022

Cáncer, surge una importante conexión en una reunión con familia y amigos que puede cambiar tu vida. Comienza a delegar responsabilidades para bajar la intensidad de tu carga. Día de revelaciones personales y redescubrimientos. Encontrarás el éxito solo cuando te propongas dar todo lo que tienes para alcanzarlo.

Horóscopo hoy Leo 10 de enero de 2022

Leo, llega a ti un impulso lleno de fuerza y te lleva a nuevas emociones llenas de grandes oportunidades. Deberás subsanar un documento lo antes posible. Siempre tienes que dar lo mejor de ti, esto será recompensado. Que la comunicación sea la base para mantener una relación saludable.

Horóscopo hoy Virgo 10 de enero de 2022

Virgo, no le des el poder a nadie de sacarte de tu paz, mantente tranquilo ignorando lo negativo. Parte importante de la pareja es poder negociar ciertas actitudes que se sabe no aportan nada positivo a la unión. La creatividad y la inspiración serán clave el día de hoy. Hoy inicia una etapa profesional muy importante para ti, no te desenfoques.

Horóscopo hoy Libra 10 de enero de 2022

Libra, deja las dudas a un lado y arriesga un poco más. Lucharás hasta conseguir un meta que te has propuesto, sin embargo, una persona que está muy cerca de ti intentará perjudicarte para su propio beneficio. Conoces a una persona que genera mucha paz y confianza en ti mismo. Se vendrán tomas de decisiones importantes.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de enero de 2022

Escorpio, debes ignorar todos aquellos comentarios negativos que están haciendo hacia tu persona, ahora mismo estás dando pasos agigantados y solo buscan frenarte. Surge una deuda que te preocupará, sin embargo, tendrás apoyo para superarla. Trabaja duro por los logros que esperas, nada podrá separarte de lo que por ley te mereces.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de enero de 2022

Sagitario, el ambiente de trabajo está algo tenso y querrás que mejore. El tiempo es nuestro único aliado y nuestro mayor enemigo. Afronta ese problema que te agobia con valentía, saldrás victorioso. Mucho trabajo viene para ti y debes estar preparado para asumir con voluntad este nuevo rumbo que te lleva directo al éxito.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de enero de 2022

Capricornio, encontrarás una entrada extra laboral que te ayudará a mejorar tus ingresos. Asegúrate de terminar con tu lista diaria, no acumules nada para mañana. No le des importancia a aquello que no la tiene, no gastes tu tiempo en cosa innecesarias. Celebraciones te llenan de alegría y el bienestar se refleja en tu nueva salud y estado físico.

Horóscopo hoy Acuario 10 de enero de 2022

Acuario, sabrás aprovechar los dotes de comunicación que tienes para conseguir tus objetivos. Sociedad económica con una persona de confianza es el inicio de un gran proyecto. Tendrás la claridad suficiente para establecer metas profesionales que cambiarán tu vida. Grandes ganancias están por venir y algunas serán inesperadas.

Horóscopo hoy Piscis 10 de enero de 2022

Piscis, comienza la independización económica para ti, tienes que saber aprovecharla. Tendrás una segunda oportunidad en aquello que has perdido por falta de madurez. Tienes un espíritu libre, sin embargo, debes ceder si quieres establecer una relación. El temor no debe tener un lugar en tu vida, confía en tu instinto.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

