Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 10 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de febrero de 2022

Aries, no te desanimes si notas que a pesar de todos los esfuerzos que has venido haciendo en tu trabajo, será poco lo que avances. Aunque ya todo haya pasado no debes bajar tu guardia por completo pues algunas sorpresas pueden quedar ocultas. Nuevas emociones que experimentar, abre tu corazón. Cuida tu garganta.

Horóscopo hoy Tauro 10 de febrero de 2022

Tauro, hoy es un buen día, estarás desarrollando excelentes ideas, sácale el mejor provecho y lucha por lo que deseas. Promesas de alguien especial que despiertan tu entusiasmo. Un reto para ti es tener mucha paciencia y ser constante hasta alcanzar lo que deseas. Velocidad mental para responder a las interrogantes en tu trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 10 de febrero de 2022

Géminis, intereses económicos que compartes con la familia. Mientras sigas cumpliendo con tus obligaciones, no tendrás nada de qué preocuparse. Debes estar alerta en el terreno familiar, pues no se descarta la posibilidad de que se presente alguna enfermedad en una persona mayor, quien requerirá de mucha atención.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de febrero de 2022

Cáncer, te citan en una reunión para hacerte una propuesta, deberás penarlo bien, utiliza tu intuición. hombre calvo con un cheque en la mano. No te desanimes sigue adelante. Evita problemas, tendrás un inconveniente con la autoridad, no desobedezcas y cuídate más. No rompas las reglas porque tendrán consecuencias.

Horóscopo hoy Leo 10 de febrero de 2022

Leo, cuida tu bolsillo y todos tus ahorros, porque gracias a ellos podrá cubrir un gasto que no tenía presupuestado. Es necesario rezar por un proyecto relacionado con la compra o venta de bienes inmuebles, pues las perspectivas serán maravillosas. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte.

Horóscopo hoy Virgo 10 de febrero de 2022

Virgo, tendrás novedades en algo que esperabas de hace tiempo. Descubre las intenciones malintencionadas de una persona que se hará pasar como tu amigo. La comunicación ayudará a mejorar tu relación afectiva. Lo cortés no quita lo valiente, recuérdalo cuando estés con tu pareja. Alegrías por vivir, disfrútalas. Diviértete hoy.

Horóscopo hoy Libra 10 de febrero de 2022

Libra, podrás apoyar a alguien que lo necesita. Te llega un triunfo. Deberás conversar para aclarar muchas cosas en el trabajo, todo a tiempo se soluciona. Alguien te avisa sobre la salud de una persona cercana. Cambio inesperado de estrategia para vencer obstáculos. Amores repentinos que te ponen nervioso. Controla tu ansiedad haciendo deporte.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de febrero de 2022

Escorpio, por fin los beneficios económicos no se harán esperar, e incluso de oportunidades para cambiar de empresa y enfrentar nuevos retos. Sientes que pierdes tu popularidad, no te desanimes eres especial y único. Abrígate lo suficiente y no permitas que ninguna aflicción te perjudique, cuídate al máximo de alergias y tu sistema respiratorio.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de febrero de 2022

Sagitario, es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Estás en un proceso de separación con la persona que te ha acompañado durante los últimos tiempos, será difícil, pero necesitas estar solo para reordenarte, siempre habrá momentos para una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de febrero de 2022

Capricornio, las posibilidades para aumentar tus ingresos son favorables. Solo tendrás que acudir a una mayor creatividad para hacer realidad sus sueños. El apoyo de personas influyentes te ayudará a darle un nuevo impulso a un proyecto en el que tienes puestas todas tus esperanzas. Asunto con un dinero extraviado que se esclarece.

Horóscopo hoy Acuario 10 de febrero de 2022

Acuario, recibes un pago pendiente. Días positivos para arriesgar, ganar y efectuar compras de aquello que te es necesario. Romperás con falsas creencias y ganarás una amistad sincera y que hará muchas cosas por ti. Te proyectarás para el futuro, planificarás estrategias para lograr tus metas, estarás en búsqueda de la prosperidad. El éxito es tuyo.

Horóscopo hoy Piscis 10 de febrero de 2022

Piscis, deberás darte un tiempo para reorganizarte y comenzar de nuevo. No renuncies ahora que estas tan cerca de alcanzar la meta, animo. Encuentro en tu camino con persona déspota, no te amilanes frente a él. No te llenes de rabia, suelta y aléjate. Realizarás algunos cambios en tu vivienda. Compra de ropa nueva para estrenar.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

