Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 10 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de julio de 2021

Aries, el día de hoy debes mantenerte al margen y no tener discusiones con nadie. Te tocará confrontar a una mujer que está trayendo problemas. Llegarán cambios que eran necesarios en tu vida, deberás aprender a adaptarte a ellos. Vendrá una muy buena noticia de un familiar cercano. Se paciente porque algo bueno llegara pronto.

Horóscopo hoy Tauro 10 de julio de 2021

Tauro, no comentes tus planes ni logros con las personas que te rodean. Tienes la posibilidad de lucirte en tu trabajo, aprovecha para mostrar tus mejores habilidades. Un problema sentimental te desequilibra por completo tus días. Engaño por parte de una persona que dice sentir amor por ti. Falta poco para que todo cambie a tu favor.

Horóscopo hoy Géminis 10 de julio de 2021

Géminis, unos temas del hogar te quitarán un poco de tiempo, deberás manejarlos de la mejor manera. Colocarás toda tu pasión en un emprendimiento y eso va a ser compensado. El amor de tu vida es quién menos piensas. No dejes que se aprovechen de tus buenas intenciones, el sentimiento debe ser recíproco.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de julio de 2021

Cáncer, tendrás las herramientas para salir adelante en un trabajo. Una llamada cambia tu día y lo hará más interesante. Descubres una mentira y sentirás una gran decepción, conversa y aclara las cosas. Un familiar necesitara de tu ayuda. Tendrás un malentendido con un compañero de trabajo, todo se aclarará.

Horóscopo hoy Leo 10 de julio de 2021

Leo, unos asuntos relacionados con firmas retrasan un proceso económico. Obtención de bienes por esfuerzo propio, lo lograste. Se constante y no pierdas las fuerzas. El cielo te premia en tu economía y en el amor. No debes dejarte llevar por la tentación de una aventura amorosa. Se firme y constante en todo aspecto.

Horóscopo hoy Virgo 10 de julio de 2021

Virgo, las noticias llegan tarde, pero oportuna y cambiará un aspecto en tu vida. Grandes cambios y mejoras en el aspecto laboral. Aléjate de todas aquellas personas que no sumen nada en tu vida. Tienes la capacidad de estar con la persona que te quiera de verdad, solo deber confiar un poco más en ti. Recuerda que tu eres luz.

Horóscopo hoy Libra 10 de julio de 2021

Libra, inicias un negocio que involucra a tu familia, será exitoso. No dejes de lado tus sueños, eso es tanto como decidirte por vivir una vida sin alegrías, trata de volver al camino que realmente amas. Encontrarás junto a la persona que amas una estabilidad. Recuerda que el tiempo pasa rápido y deberás aprovechar las oportunidades.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de julio de 2021

Escorpio, ten el control de tus tiempos para llevar a cabo cada una de las cosas que tienes programadas. Se aproximan momentos de tensión a causa de mentiras innecesarias. Aprovecha los buenos momentos con las personas que te aman, con tu familia y tus amigos, no estás para perder el tiempo. Diviértete y se feliz.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de julio de 2021

Sagitario, un nuevo día se inicia con energías positivas, lo estás haciendo bien, actúa sin miedo y sin prisa. Hecho curioso en una oficina o local comercial. Cuídate de personas falsas que quieran estafarte o engañarte. Un triángulo amoroso te traerá grandes problemas. Debes darte un respiro y dedicar el tiempo al descanso.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de julio de 2021

Capricornio, deberás ordenar tu día, termina lo pendiente y realiza tus actividades por prioridad, eso te ayudará mucho. Es tiempo que te propongas otras metas, siempre es bueno renovarse. Inicias un romance pasajero que te traerá mucha alegría. Problemas relacionados con el sueño te quitan la energía durante el día.

Horóscopo hoy Acuario 10 de julio de 2021

Acuario, te has sentido últimamente muy impaciente, esto es por días agitados que has tenido, una actividad deportiva no te caería mal en estos momentos. Cambios de alimentación favorecerán tu salud. Una persona vuelve a tu vida después de haberte hecho daño. Deja que el amor te encuentre y deja de buscarlo.

Horóscopo hoy Piscis 10 de julio de 2021

Piscis, una pérdida generará una gran depresión. El contacto con la naturaleza reducirá el cansancio. Descubrirás que una persona que creías conocer te hacía daño con magia negra. Nuevos amores pueden causarte daño y desilusión. Es hora de hacer una consulta médica, es necesaria para tratar un tema que te viene preocupando.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio