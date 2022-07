Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 10 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de julio de 2022

Aries, las puertas se abren para ti y estás preparado para afrontarlo. Tienes una gran necesidad de enfrentar a la vida de una manera diferente, con nuevos planes y retos. Aprende a soltar y no te apegues. Lo detenido comienza a avanzar. Fin de lo que ha demorado. Posible cambio de residencia. Logras vender un obstáculo. Preocupaciones infundadas.

Horóscopo hoy Tauro 10 de julio de 2022

Tauro, busca ayuda, las cosas fluyen de nuevo. Alguien que quiere que salgas de donde estás estancado, te aconseja. Progreso. Realízate. No busques personas ajenas a tu entorno para desarrollar proyectos que exigen de la confianza mutua. Cuidado con un celular en sitio público. Reunión familiar con alegrías.

Horóscopo hoy Géminis 10 de julio de 2022

Géminis, hijos que te extrañan. No dejes a nadie de lado. Vecinos, amigos que te piden ayuda en un problema. Debes compartir un poco más. Amiga que espera por ti. Aléjate de personas negativas. Te exigen que llenes una planilla donde trabajas. Cambio en una entrevista.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de julio de 2022

Cáncer, te pondrás al día con un seguro, es mejor ser precavido en la salud. Sale sol que iluminará tu camino. Con firmeza y fuerza tomas una decisión y te dará estabilidad. Vienen cambios en lo profesional, serán muy positivos. No creas mucho en lo que te dicen, espera los hechos. Rodea tu vida con amor.

Horóscopo hoy Leo 10 de julio de 2022

Leo, te enterarás de una buena noticia que tiene que ver con dinero. Dinero que llega y se va rápido, trata de administrarlo correctamente. Amigo o familiar que necesita de una ayuda económica, te pide también apoyo espiritual, recuerda que todo lo que das con amor regresará a ti triplicado. Ten fe.

Horóscopo hoy Virgo 10 de julio de 2022

Virgo, te darás cuenta de un engaño, te alejas a tiempo de una persona dañina. Tu energía atraerá temas con niños. Encuentro ameno en sitio rodeado por la naturaleza. Reclamo vinculado a un cheque. Banco. Un suéter o algo tejido que tiene buena energía o es especial. Ayudas económicamente a un familiar. Solidaridad con las personas con que vives.

Horóscopo hoy Libra 10 de julio de 2022

Libra, te alejarás de personas conflictivas. Buenas energías en esta semana. Lo esperado llega. Concretas un negocio. Buenas noticias en lo económico. Te hacen un ofrecimiento. Nuevas oportunidades. Molestia por algo que no pudiste hacer. Participas en algo y logras llegar.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de julio de 2022

Escorpio, sentimientos encontrados entre lo que se era y lo que se está desarrollando en tu ser. Le dirás a una persona que la quieres mucho. Recordarás el afecto familiar, imposible sacar de tu mente y corazón. Recogerás lo que sembraste. Decisión que debes tomar importante para tu desenvolvimiento. Ya sabes que esa persona es declaradamente un enemigo, deberás enfrentarle.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de julio de 2022

Sagitario, estás preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti. Es hora de liberar esas emociones que te asfixian y no te dejan avanzar, suelta todo aquello que no te hace bien, el pasado déjalo atrás y vive intensamente lo que tienes ahora. No te detendrás hasta conseguir tu propósito.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de julio de 2022

Capricornio, una solución sorprendente y el comienzo de una aventura. Debes estar preparado y liberarte de malas energías y con seguridad ir en la dirección correcta. Si el problema es una excesiva conformidad o la sensación de estar parado frente a un precipicio, deberás derrotar estas cosas antes de seguir tu camino, rompiendo las ataduras o adquiriendo la confianza necesaria para arriesgarte a saltar.

Horóscopo hoy Acuario 10 de julio de 2022

Acuario, observa bien las opciones que tienes, elige la que más te convenga, aunque puede que sean muchas, no todas te darán el mejor resultado. Una persona cercana que te conoce bien te ayudara en esta etapa de tu vida. Organiza y planifica bien tus cosas para no dejar temas inconclusos. Sé persistente. No trates de hacer las cosas sin un orden legal.

Horóscopo hoy Piscis 10 de julio de 2022

Piscis, surgen cambios en los hábitos alimenticios. Algo vinculado al ayuno intermitente, cargas calóricas y vegetarianismo. Nuevas conversaciones o condiciones que se imponen. Hijo te pide explicación. Nuevos sentimientos por personas que conoces bien, pero que siente el deseo de estar más cerca de ti. Noticias que llegan de algo esperado que al fin se materializa. Termina etapa en tu vida.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

