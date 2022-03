Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 10 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de marzo de 2022

Aries, es preciso que te tomes una pausa. De correr solo queda el cansancio, no te dejes llevar por tus impulsos. Cuidado porque una traición puede jugarte una mala pasada. Cuida tu fuente de inspiración y sigue luchando por tus objetivos, vas bien. Lucha para mantener lo que has ganado y la estabilidad que te acompaña en tu hogar, no decaigas.

Horóscopo hoy Tauro 10 de marzo de 2022

Tauro, se te presentará una nueva oportunidad de negocio o trabajo, tómalo con confianza. Afila tus palabras y lleva tu comunicación a un nuevo nivel, realmente haciendo llegar tu mensaje. Necesitarás de tu soledad para ordenarte. Tus emociones se pueden ver afectadas y reflejarse en tu físico, no permitas que tu vulnerabilidad se muestre.

Horóscopo hoy Géminis 10 de marzo de 2022

Géminis, tendrás la oportunidad de conocer a personas nuevas, estas te abrirán nuevos horizontes. Presta atención a eso que dicen las personas que debes mejorar. Todo lo que te propones será posible, tu energía al igual que tu concentración deben estar enfocadas. la felicidad está por venir, se constante y persistente.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de marzo de 2022

Cáncer, hoy tienes que adoptar una actitud positiva y mantenerte así para poder tener fuerzas para que logres todas tus metas. Protege tu posición y mantente alerta ante cambios repentinos. Ser constante en tus afectos será tu consigna estos días. Nunca debes permitir que se aprovechen de tu buena voluntad. Control y fluidez.

Horóscopo hoy Leo 10 de marzo de 2022

Leo, viene una muy buena racha, aprovéchala. No tengas miedo de tomar las decisiones que sean necesarias. Durante estos días sentirás la necesidad de la compañía de alguien especial y finalizarás este mes enamorado como nunca. Antes de finalizar el año lograrás resolver dificultades con documentos importantes.

Horóscopo hoy Virgo 10 de marzo de 2022

Virgo, oportunidad para invertir en un nuevo proyecto, no dudes y piensa en crecer como la espuma. Rodéate de esa gente que te llena el alma y todo estará bien. El buen tiempo está por llegar y quedarse en todos los espacios de tu vida durante este día. En estos tiempos, pueden aparecer problemas con personas de autoridad, ten mucho cuidado.

Horóscopo hoy Libra 10 de marzo de 2022

Libra, el impulso nace de tu interior, combínalo con la voluntad, para asegurar acciones totalmente coherentes y exitosas en todos los aspectos de tu vida. La sensibilidad y la percepción harán que observes las cosas desde otros puntos de vista, sabrás que decisión tomar en cada cado. Jamás pierdas la fuerza que nace de tu interior.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de marzo de 2022

Escorpio, aprovecha esta oportunidad para realizar cualquier labor que te propongas durante todo el mes. Tu apoyo para muchos ha sido bien importante y el cielo te recompensará por tan maravilloso gesto. Las personas manifestarán de alguna manera agradecimiento hacia ti. Confía en ti, en tus talentos y habilidades.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de marzo de 2022

Sagitario, piensa en el futuro, cuida tu economía ya que estarás tentado a adquirir un bien. Comienzas un nuevo trabajo con grandes expectativas. Te rodea una energía increíble, consérvala durante todo este día, tomándote tus tiempos para descansar y conéctate con la naturaleza. Tu voluntad está ligada al éxito, igual su recompensa.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de marzo de 2022

Capricornio, en lo laboral, debes concentrarte más en tus actividades, no te distraigas. Te esforzarás sobre todo los primeros meses del año, te sentirás exhausto pues creerás que tus objetivos cada vez están más lejos, verifica la ruta y encuentra la distancia real. Después de un gran esfuerzo alcanzarás logros duraderos, lo habitual es que todo cueste esfuerzo.

Horóscopo hoy Acuario 10 de marzo de 2022

Acuario, no pierdas esa energía positiva que llevas dentro y si te sientes decaído o débil, conecta con la fuerza de voluntad que tiende a recuperarte de inmediato. Es el momento de sacar tu faceta de seductor y llenarte de valor con esa persona que tienes en mente y declararle tu amor. Cierra el ciclo con esa persona del pasado y corta cualquier tipo de comunicación.

Horóscopo hoy Piscis 10 de marzo de 2022

Piscis, estarás experimentando demoras o retrasos en todo aquello que emprendas y necesitarás más esfuerzo que el habitual para la consecución de tus objetivos. Este día deberás ir más allá de tus miedos, sin importar cuál sea el desafío, serás capaz de librar con valentía cualquier batalla. Esfuérzate y trabaja con ahínco, es tu momento de brillar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 7 al 13 de marzo con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 7 al 13 de marzo con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO