Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 10 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de setiembre de 2020

Aries, no te preocupes por las personas del pasado, hay una razón por la que no permanecerán en tu futuro. Cambios en un horario de trabajo o de estudios. Te ocuparás más de tu imagen personal. La rueda de la fortuna te acompaña el día de hoy y hace que se mueva lo que luce detenido. Sale el sol, no lo olvides.

Horóscopo hoy Tauro 10 de setiembre de 2020

Tauro, deberás apoyar a tu pareja en medio de algunas decisiones importantes que deberá tomar. Sé más amoroso con las personas mayores. Cuídate de la presión. Llamas a alguien por un empleo, deberás tener paciencia. Te realizarás un tratamiento en la cara para mejorar tu cutis. Compra de ropa pendiente.

Horóscopo hoy Géminis 10 de setiembre de 2020

Géminis, todo pasa por algo, se ha postergado un asunto en tu vida y es para que cuando regrese sea mejor. No te sientas solo, siempre habrá alguien que te acompañe y te apoye. Debes tener más paciencia, todo llegará a ti. Debes cuidar de tu salud, aliméntate mejor y más sano. Han sido tiempos difíciles, pronto pasarán.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de setiembre de 2020

Cáncer, debes cambiar tu rutina de vida, lucha por obtener lo que deseas. Surgirán ideas nuevas y desafíos que te darán increíbles resultados. Inicias nuevas actividades laborales y podrás ayudar a otras personas. Un contacto con alguien militar o que usa armas. Cuida tus llaves, cuidado con extraviarlas.

Horóscopo hoy Leo 10 de setiembre de 2020

Leo, paciencia con alguien que tendrás que atender en su casa, debes escuchar su requerimiento y encontrar una solución. El entusiasmo está activo dentro de ti, utilízalo en todo lo que hagas. Reunión por negocio que deseas emprender. No permitas que personas ajenas a tu familia opinen de tus problemas.

Horóscopo hoy Virgo 10 de setiembre de 2020

Virgo, ten cuidado una persona te acosará o perseguirá por todos los medios posibles, no lo permitas y defiéndete. Reencuentro con personas que amas, será un momento especial. El romance se activa nuevamente en tu vida. Aléjate un poco de lo que crees que te está afectando hasta que te recuperes. Ten más fe.

Horóscopo hoy Libra 10 de setiembre de 2020

Libra, disfruta de lo que haces y vive intensamente sin dañar a nadie. Un amigo confiable te demuestra su afecto incondicional. Tendrás unos días muy especiales, lo mereces. Logros inesperados que te animan a seguir adelante. Nuevas ideas en el trabajo que pones en práctica, en la unión nace la fuerza.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de setiembre de 2020

Escorpio, te sentirás de un momento a otro lleno de vida y con mucha energía, inviértela en tu crecimiento personal. Necesidad de tener seguridad emocional, cálmate y no te refugies en cualquiera. Hay energías positivas que te rodean. Cultiva la alegría compartiéndola con tu familia. Estás estresado y debes descansar.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de setiembre de 2020

Sagitario, asuntos familiares pendientes por resolver y que hoy será un día propicio para hacerlo. Te has esforzado y has triunfado, ahora debes enseñar a los tuyos a hacer lo mismo. Deja los miedos a un lado y actívate. Tendrás que reconsiderar una disculpa por algo que pasó con una persona muy cercana.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de setiembre de 2020

Capricornio, volverás a usar a fondo tus recursos ilimitados para alcanzar todas tus metas. Un acontecimiento inesperado te lleva a una situación nueva, disfrútala. Dejas las rutinas del pasado. Cambios inesperados en tu situación laboral, prepárate y ten siempre una alternativa. Se enciende una luz en tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 10 de setiembre de 2020

Acuario, necesidad de afecto sobre todo en estos días que has estado deprimido. Negociación importante que deberás atender. Tus intuiciones psíquicas están a flor de piel. Pones de tu parte para mejorar las cosas en tu entorno. Organizas o planificas una salida con una amistad. Tu palabra clave es la expresión.

Horóscopo hoy Piscis 10 de setiembre de 2020

Piscis, una persona está a tu favor, te dará fuerzas para aclarar temas pendientes por discutir. Tienes la respuesta de todo lo que ocurre, sigue tus corazonadas. Te enteras de algo vinculado a una propiedad. Controla el estrés. Si cambian tus acciones verás las mejoras. Estarás rodeado de personas buenas y muy generosas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio