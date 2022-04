Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 11 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de abril de 2022

Aries, situación difícil la que estas pasando económicamente, pero debes ser fuerte y seguir adelante. No les des más largas a aquella decisión de reordenar tu vida, es momento de hacer las cosas mejor. Una traición amorosa del pasado te perjudica tu presente, debes dejar atrás lo que pasó. Mantente físicamente activo.

Horóscopo hoy Tauro 11 de abril de 2022

Tauro, comienza la jornada con alegría y con optimismo, sonríe un poco más en tu vida y piensa que las cosas difíciles que estas viviendo van a pasar muy pronto. Hoy te asaltarán algunas dudas o temores sobre algo que pasó hace tiempo y que perjudicó a una persona especial. Te cuidado con las firmas de documentos relacionado a bienes.

Horóscopo hoy Géminis 11 de abril de 2022

Géminis, elimina de tu mente los pensamientos negativos que arrastras desde hace tiempo y despeja tu mente recordando bellos recuerdos. Evita dar tantas vueltas con esa persona y hazle un llamado para conocerse mejor. Revisa muy bien ese documento antes de firmarlo, fíjate en cada detalle. En engaño y la traición llegará de la persona que menos esperas.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de abril de 2022

Cáncer, evita exigirte más de lo habitual, ya que éste será un día movido. Tendrás que decidir hasta qué punto tienes la capacidad de perdonar. Deberás estar pendiente de tu alma gemela, esa persona te está pidiendo atención hace tiempo y tú no haces nada. La felicidad llegará para quedarse en tu vida, y tiene nombre y apellido.

Horóscopo hoy Leo 11 de abril de 2022

Leo, sigue con entusiasmo ante la vida, esto te ayudará a mejorar tu humor y tu entorno. Una mujer mayor busca acercarse a ti para obtener información que podría perjudicarte. El amor te dará la estabilidad y fuerzas que necesitas para continuar, mantén esa llama que los caracteriza. Si hay que pedir disculpas, hazlo, el orgullo no te llevará a ningún sitio.

Horóscopo hoy Virgo 11 de abril de 2022

Virgo, saca fuera los miedos, deja atrás las historias pasadas que te atormentan a diario, no dejes que esto siga perjudicando tu futuro. Es momento para que aprendas a desprenderte y hacerte respetar, aléjate de todo aquello que te ha agobia en su vida. Hazlo falta y se sentirá mucho mejor. Busca dentro de ti ese potencial que te caracteriza.

Horóscopo hoy Libra 11 de abril de 2022

Libra, debes dedicar tiempo a ver o hablar con tu familia, verás que tan reconfortante es. Recuerda que la vida te ofrece oportunidades a diario para empezar de nuevo. No permitas que nadie te empuje en una dirección en la que no quieres ir. Explora tus opciones y hallarás una buena idea de inversión. Todo mejorará paulatinamente.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de abril de 2022

Escorpio, haz lo que funciona mejor para ti y encontrarás personas que comparten tus sentimientos. Incluye a tu pareja en una reunión familia, esto hará que se fortalezca el lazo y la confianza que hay entre ustedes. Las cosas han cambiado, poco a poco te estás adaptando, lo estás haciendo bien, solo te falta poner un poco más de energía.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de abril de 2022

Sagitario, sé más riguroso en el manejo de las finanzas, no realices gastos inútiles y tomas las riendas de tu economía dejando la dependencia a un lado. Conocerás a una persona que te ofrecerá una gran oportunidad para tu vida. Concéntrate en las cosas que puedes lograr desde casa. Intenta darle a tu pareja lo que le hace feliz.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de abril de 2022

Capricornio, evita exigirte más de lo habitual, disfruta de este día tranquilo en el ambiente laboral. Evita los malos entendidos poniendo mayor atención en tus quehaceres, no te distraigas. Te encontrarás con alguien que te hizo un gran favor en el pasado, es momento de agradecerle. Mantén la constancia en la sana alimentación para mejores resultados.

Horóscopo hoy Acuario 11 de abril de 2022

Acuario, hoy es un buen día para reflexionar sobre tus cosas, organiza mejor tus gastos para que el dinero te alcance. Controla los celos y nos busques situaciones que no existieron, depende de ti la paz en tu familia. Disfruta el momento junto a la persona que amas. Escucha a tu familia, tienen algo importante que decirte y no has estado atento.

Horóscopo hoy Piscis 11 de abril de 2022

Piscis, un cambio inesperadoy cambiará tus planes, mantén la calma y sigue luchando por lo que quieres. Tus metas son precisas, pero deberás planificarte mejor en estos días. Es un buen momento para sincerar la relación y decir todo lo que te preocupa, verás cuan fuerte se vuelve después de esto. Cuida tu salud, sobre todo tu estómago.

