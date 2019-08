Horóscopo de hoy 12 de agosto de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

Recibirás una gran noticia que ni te imaginas. Cupido visitará tu corazón. La persona que tanto anhelabas piensa constantemente en ti. Te extraña y desea.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Una persona necesita compartir un secreto contigo, es por ello que precisa de tu ayuda económica. Tu corazón es grande. Es momento de manifestar tu bondad.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Triunfos grandes en el amor. Después de tanta tormenta emocional viene la calma que tanto esperabas. Tu vida se ve iluminada como por arte de magia.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Te reunirás con gente importante que viene del extranjero. Recibirás inesperadamente un dinero que te lo merecías y que demoró en llegar.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es momento de festividades. Hay una persona que se acuerda de ti con mucho cariño y que está pensando en entregarte el dinero que te debe. Abundancia.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Ganarás todos los procesos legales. El mundo entero se rinde a tus pies. Alcanzarás la fortuna y la riqueza anhelada. Habrán grandes cambios en tu vida.

Libra (24 septiembre-23 octubre)

Llegará el momento que necesiten de tus conocimientos y sabiduría. La vida hará justicia contigo nunca se olvidaron de ti.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

No es bueno el aislamiento y el silencio que quieres hacer. ¿Acaso no te has dado cuento de lo mucho que te quiere tu familia? No guardes tu riqueza, compártela.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Te reunirás con gente importante en un matrimonio trascendental. Gozarás de mucha alegría y felicidad.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Momentos de estrechez económica, pero será algo corto. Es necesario acercarse a Dios y hacer un acto de conciencia analizando los errores. Repararás eso que tanto anhelas.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Una pena invade tu corazón, pero recuerda que no hay mal que por bien no venga. Los cambios siempre serán favorables para ti.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

La indolencia y la traición se hacen presentes en tu vida, serás víctima de calumnia, preocúpate por tu salud de forma inmediata, es necesario hacer cambios.