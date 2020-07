Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 11 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de julio de 2020

Aries, tendrás que buscar una solución acerca de algo que te han hecho o dicho, en el menor tiempo posible. Necesitarás un consejo profesional para salir adelante. Ten mucha cautela con trampas en un escrito, cuidado con ser víctima de estafas o robo, no confíes en nadie y cuida tus cosas. Sé precavido.

Horóscopo hoy Tauro 11 de julio de 2020

Tauro, este es un tiempo para valorarlo y sentirte feliz con lo que la vida te ha dado. Aunque sientas que has perdido la batalla, toma nuevamente tus armas y vuelve a pelear, esta vez vencerás. Solo debes ser constante y no retroceder. Una persona te ayudará en tu situación y podrás ver la luz. Ten Fe.

Horóscopo hoy Géminis 11 de julio de 2020

Géminis, este día tu energía intelectual y emocional estará muy bien equilibradas, situación que te favorecerá para que puedas proyectarte en aquellas cosas que quieres alcanzar. Te concentrarás en asuntos personales que habías descuidado. Recuerda el amor de pareja es importante, pero hay que fortalecerlo.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de julio de 2020

Cáncer, harás un balance de tu vida y de la etapa que con dolor pasaste, no te juzgues por no haber hecho ciertas cosas, no olvides que hiciste lo que pudiste y ahora no vale la pena lamentarse y, todo lo contrario, manos a la obra y a recuperar el tiempo perdido haciendo cosas productivas. Sé perseverante.

Horóscopo hoy Leo 11 de julio de 2020

Leo, algo importante está a punto de ocurrir en tu vida, algo que cambiará rotundamente tu manera de ver las cosas, no te asustes, míralo por el lado positivo. Aparecerán nuevas personas en tu vida y realizarás nuevas actividades y proyectos, pero el proceso implica que renazca la confianza en ti mismo.

Horóscopo hoy Virgo 11 de julio de 2020

Virgo, comienza por aceptar algunas situaciones en las que antes les dabas la espalda, ahora deberás atenderlas y buscarles una salida. Aléjate de algo o alguien que es dañino para ti, aprende a identificar lo que no te conviene a simple vista. Te sentirás un poco desganado, trata de descansar mejor.

Horóscopo hoy Libra 11 de julio de 2020

Libra, buscas la perfección en todo lo que realizas, pero relájate, una vez que empieces todo resultará más fácil de lo que creías. Evita conflictos con las personas que te rodean, no entres en discusiones innecesarias, hablando y aclarando se logran muchas cosas. La familia estará más unida que nunca.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de julio de 2020

Escorpio, deberás aclarar chismes y mentiras en el trabajo, esto te perjudica enormemente. En tu casa realizarás algunos cambios, cuenta con la ayuda de tu familia, todo lo que hagas por ti será para tu bienestar y para mejorar. Pensarás en adquirir un bien material, organízate mejor para poder lograrlo.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de julio de 2020

Sagitario, tu aprendizaje te llevará a madurar y a pensar mejor las cosas antes de hacerlas. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo, tu crecimiento es gradual, pero te llevará a que alcances lo que deseas. Recibirás una muy buena noticia de trabajo. Estarás a la espera de ese gran amor.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de julio de 2020

Capricornio, tendrás una reunión para conversar y resolver asuntos familiares, cuidado de tomar decisiones apresuradas que ocasionen disgustos y separaciones en la familia. En el trabajo, notarás cambios que no te favorecen para nada, ten calma es temporal, luego se equilibrarán las cosas. Emprenderás un negocio.

Horóscopo hoy Acuario 11 de julio de 2020

Acuario, sucederá un cambio en ti, donde tendrás que tomar el control sobre una situación o sobre tu propia persona. Debes ordenar las cosas y comenzar de nuevo, así te liberarás de un problema a futuro. Tendrás que resolver un asunto con un documento o contrato. Superarás un trauma o dolor familiar. Ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 11 de julio de 2020

Piscis, en el trabajo, tendrás nuevas oportunidades, a pesar de ciertos inconvenientes pasajeros. Ahora valoras más tu paz interior, y no aceptarás que nadie interrumpa el tiempo en familia. Deberás reclamar unos gastos excesivos en tu casa, se aclarará pronto ese asunto con la entidad correspondiente.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio