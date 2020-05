Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 11 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de mayo de 2020

Reconoce que dentro de la situación de crisis por la cual atraviesas, recibes la oportunidad para que salgas adelante con nuevos ánimos y alejar de ti esos problemas que te aquejan. Abre los ojos, se presenta ante ti una ocasión que no debes dejar escapar. No dudes ya que eso no te ayudará.

Horóscopo hoy Tauro 11 de mayo de 2020

Muy pronto lograrás lo que tanto esperas y por lo cual te has esforzado. Deja abierta todas las oportunidades que se te presenten, obsérvalas como si fueras un espectador más. Tómate tu tiempo para decidir lo que te conviene. Eleva tus ánimos y mira con total confianza hacia el futuro. Cree en ti.

Horóscopo hoy Géminis 11 de mayo de 2020

Vas a conocer a una persona emprendedora que te impulsará a salir adelante. Déjate llevar y aporta también nuevas ideas. Obtendrás buenos resultados. Te esperan tiempos tranquilos en los que te sentirás seguro en buena compañía y motivarás a las personas a que luchen por lo que quieren.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de mayo de 2020

Te espera una prueba de fuerza que no vas a poder eludir. Demuestra de lo que eres capaz y ofrece todo lo mejor de ti. Es más importante participar que ganar. Asume tu situación de crisis como la oportunidad de crecer y madurar. Acepta el reto como una competencia y muestra lo que llevas dentro.

Horóscopo hoy Leo 11 de mayo de 2020

Llegarán a ti propuestas de distintas personas. Escucha la opinión de los demás. Recuerda, haz valer tu opinión y participación. Sé prudente y en el caso de que decidas no avanzar en algo, cierra la puerta con tal fuerza que no haya posibilidad de dar marcha atrás. Eres fuerte y saldrás adelante.

Horóscopo hoy Virgo 11 de mayo de 2020

Se avecinan tiempos difíciles pero esperanzadores para ti y los tuyos. Impresionarás a los demás demostrándoles que eres capaz de trabajar bajo una gran presión y no pararás hasta conseguir y superar el problema. Te atraen los trabajos donde sudes la gota gorda y que motiven a los demás a seguirte.

Horóscopo hoy Libra 11 de mayo de 2020

El estar tanto tiempo encerrado te esta llevando a tener ataques de ansiedad casi incontrolables. Debes comenzar el día haciendo una rutina de ejercicios que te permitan canalizar tu energía, así tu mente estará más tranquila y surgirán ideas para resolver los asuntos pendientes en tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de mayo de 2020

Las condiciones están dadas para ti en este momento para que te ordenes. Comienza con fuerza y sin miedo y cumple ya tus objetivos en lo laboral y en los estudios. Acepta la ayuda de una persona cercana y no reniegues si no te comprende como tú quieres. Ten paciencia ya que los cambios si se darán.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de mayo de 2020

A veces crees perder el tiempo cuando no llegas a tus objetivos. Confía en ti mismo, sin perder el ánimo. Ser paciente no es tu mejor virtud, pero date cuenta que de lo aprendido saldrán buenas cosas. Pon en marcha otras ideas con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo y verás que lo lograrás.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de mayo de 2020

Haz estado inquieto estos últimos días y necesitas armonizarte. Realiza una actividad que te permita calmar tu mente. Lee un libro o haz meditación, eso te hará sentir mejor. Sientes que tu familia no te comprende. No es así. Ellos solo se preocupan por ti y por tu bienestar. Mantente equilibrado.

Horóscopo hoy Acuario 11 de mayo de 2020

Te alegrarás por la llegada de una buena oportunidad que va a significar un nuevo episodio en tu vida y que va a motivarte de verdad. Alguien te hará una propuesta muy interesante que tú deberías de aceptar. Déjate ayudar, tú necesitas a alguien que te motive. Haz que funcione y ponlo en práctica.

Horóscopo hoy Piscis 11 de mayo de 2020

A veces sientes que te faltan energías suficientes para hacer las cosas, no te deprimas debes darte valor tú mismo. Toma impulso y sal adelante. Las oportunidades se te presentaran, pero si estas bajoneado no te darás cuenta de lo que te conviene y dejarás pasar un tiempo valioso. Sigue luchando.