Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 11 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de febrero de 2021

Aries, algo con un número telefónico que pierdes, búscalo rápido, es importante. Buenos resultados, después de mucho esfuerzo. Se activa el amor, el cariño y la ternura. Reflexiones acerca de valores heredados, hay principios que no se deben perder. Viaje de ida y vuelta por placer con alguien especial.

Horóscopo hoy Tauro 11 de febrero 2021

Tauro, deja de pelear contra la vida o contra corriente. Tendrás un susto por algo que no encuentras, cuidado con robos. Hecho curioso con un vehículo al que le debes mantenimiento. Nuevas personas en tu vida que te ayudarán a un emprendimiento. Un cambio importante se aproxima a tu vida, haz las cosas bien.

Horóscopo hoy Géminis 11 de febrero de 2021

Géminis, comentarios que te molestan te sacan de tus casillas, evítalo. Se consolida un negocio. Es el momento de entender hacia dónde vas, qué dirección lleva tu barco, así sabrás a qué dirección llevar el timón. Trámites de documentos que se resuelven en los próximos días. Te sientes cansado y deberás relajarte.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de febrero de 2021

Cáncer, no te olvides que el trabajo es necesario, pero la familia lo es más y sin ellos nada es igual. Debes saber hasta dónde puedes llegar con esa persona especial, sueña pero pisando tierra. No descuides tu aspecto personal. Debes mantener el control de tu vida, no te dejes manipular. Reconciliación con alguien especial.

Horóscopo hoy Leo 11 de febrero de 2021

Leo, cierta tensión con compañeros muy queridos te preocupa. Firmas con alegrías. Ponle un poco más de ánimo a tus relaciones interpersonales. El gran despertar pasa porque abras los ojos a los intereses que buscan coartar tus libertades. Controla tu carácter y se amable con los demás. El amor llegará pronto.

Horóscopo hoy Virgo 11 de febrero de 2021

Virgo, hacer chequeo médico para solucionar ciertas molestias. Estarás pendiente de un buen negocio. Amigos del pasado te piden ayuda. Días muy productivos en el trabajo. Impedimentos a los ciudadanos te abrirán los ojos acerca de la corrupción. Cambios importantes que deberás estar preparado para afrontarlos.

Horóscopo hoy Libra 11 de febrero de 2021

Libra, romance en puerta, piensa bien lo que has de hacer en tu vida amorosa. Ciertas dudas y vacilaciones no te dejan avanzar para poder alcanzar tus sueños. No escuches comentarios maliciosos de una mujer que no es muy equilibrada. Inicias un emprendimiento, no será fácil pero tu esfuerzo valdrá la pena.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de febrero de 2021

Escorpio, lucha por tus sueños y que nada ni nadie te detengan. Pendiente de arreglar o acondicionar un lugar para desarrollar un proyecto. Regañas o amonestar a una persona que te falla con una promesa. En estos momentos necesitas de apoyo, tus amistades estarán allí para sostenerte. Un sueño te anuncia un cambio positivo.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de febrero de 2021

Sagitario, entrarás en un proceso difícil, estarás indeciso en que hacer y como sobrellevar las cosas, serénate y medita antes de tomar cualquier decisión, tu familia te apoyara. Acuerdos para reimpulsar un negocio. Días de florecimiento en tu vida, aprovecha el tiempo en algo productivo. Querrás independizarte.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de febrero de 2021

Capricornio, a la espera de una llamada que no llega, a veces la espera es larga, pero valdrá la pena. Problemas en tu trabajo con un jefe, trata de solucionar las cosas. Cambios en lo laboral. Remodelaciones en tu sitio de trabajo. El equilibrio llega a tu vida, emocional y materialmente, sigue avanzando y no te detengas.

Horóscopo hoy Acuario 11 de febrero de 2021

Acuario, decidirás apresuradamente a irte de un lugar, dejando sorprendidos a las personas de tu alrededor. Algo con un tratamiento de piel o con la caída del cabello. El problema de uno repercute en todos cuando se trata de tu núcleo familiar. Cuenta con tu familia, en ellos puedes confiar. Se fortalecen los lazos familiares.

Horóscopo hoy Piscis 11 de febrero de 2021

Piscis, necesitas hacerte una limpieza espiritual. Asistirás a una entrevista. Sales de un lugar con mucha premura, será lo mejor. No firmes nada sin leer bien. Ten fe, se abrirán las puertas a nuevas inspiraciones. Trabajas duro y consigues un dinero para independizarte. Planificas un viaje a un lugar cercano con la familia.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio