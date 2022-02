Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 11 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de febrero de 2022

Aries, un paso en falso puede anular de un momento a otro el apoyo de personas que para ti son valiosas. Serás bienvenido a una reunión a la que no estabas inicialmente invitado. Ten seguridad en que lo que haces, no dudes tanto y mantente firme en tus decisiones. Tiempo de soledad, inviértela en planificar tu vida. Toma las cosas con calma.

Horóscopo hoy Tauro 11 de febrero de 2022

Tauro, sentirás que estas viviendo algo extraño, la vida está llena de sorpresas y aprendizajes, toma lo que más te convenga y sigue adelante. Confórmate con lo que tienes y no sufras por lo que aún no te ha llegado. En tus sueños tendrás revelaciones de cosas que han de ocurrir, apunta todo para que puedas recordarlo y estar prevenido.

Horóscopo hoy Géminis 11 de febrero de 2022

Géminis, debes estar tranquilo y sereno, así pensarás mejor las cosas que has de hacer. Logras algo que deseabas. Conversación con una persona de extrema confianza. Reconciliación después de un desacuerdo reciente. Satisfactoria entrevista de trabajo, nuevo ciclo que comienza. Algo pendiente con una mascota por resolver.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de febrero de 2022

Cáncer, noticias que llegan de lejos despertará en ti grandes expectativas en el terreno económico. Pero no te precipites, investiga acerca del asunto para que puedas tomar una sabia decisión, recuerde: “No todo lo que brilla es oro”. Los próximos días el tema será ayudar a un amigo o familiar delicado de salud. Estos días serán favorables para viajar.

Horóscopo hoy Leo 11 de febrero de 2022

Leo, deberás concluir una situación que te tiene amarrado o atado y no te deja avanzar, suéltate. No postergues las decisiones importantes, aprovecha el tiempo. Agiliza los documentos que tienes pendiente. Regula el consumo de azúcar o de carbohidratos en la noche. Agilidad para contestar un interrogatorio en tus estudios.

Horóscopo hoy Virgo 11 de febrero de 2022

Virgo, estarás con mucho trabajo y te llegará un dinero. Debes aprender a decretar lo que quieres. Se fuerte y persistente. Tu sensibilidad estará a flor de piel, así que evita ser tan intenso con tu pareja. Alguien se sincera contigo y te cuenta una verdad, aunque sientas que te duele deberás afrontar las cosas y buscarle una solución.

Horóscopo hoy Libra 11 de febrero de 2022

Libra, equilibra tu carácter y trata de no controlar tanto a los demás. Te abstraes en tu trabajo y en tus cosas dejando a un lado a la familia, dedícales más tiempo. Eres ejemplar y protector. Recuerda el sol sale para ti también. Fuerza y unión familiar. Te sientes atrapado en una situación familiar que no se ve la luz. Calma tus nervios, debes descansar.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de febrero de 2022

Escorpio, llegará la prosperidad a tu vida cuando te centres más en tus objetivos. Te haría bien hacer un poco de ejercicio. Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad en el trabajo, sin necesidad de afectar a terceros. No pelees con personas que no valen la pena, recuerda que perro que ladra no muerde.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de febrero de 2022

Sagitario, es hora de recoger los frutos. Disfruta al máximo lo que tienes y haz las cosas con entusiasmo. No pienses mucho y ponle ganas, sigue buscando y veras que pronto estarás trabajando. Bendiciones para ti. Algo con un sueño que se hace realidad pronto. En la salud estarás bien. Evita las molestias y discusiones.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de febrero de 2022

Capricornio, algunos conflictos llegarán a su fin, marcaran un gran desafío qué será de vital necesidad para tu evolución. Realizaras un viaje con dinero ahorrado. Compra de muebles o equipo electrónico que necesitas, busca ahorrar. Una nueva vida, nuevas experiencias en viaje a un sitio campestre. Sucesos comprometedores originados por discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy Acuario 11 de febrero de 2022

Acuario, lucha para obtener la firmeza que necesitas para afrontar los nuevos retos. Bajarás los gastos y aprovecharás al máximo el uso de los espacios, incluso para trabajar desde casa. Mudanza planificada con tiempo. Ofrece tus acciones al Eterno, así evitarás acumular Karma. Encuentras al final la paz que quieres y deseas. Busca tu paz.

Horóscopo hoy Piscis 11 de febrero de 2022

Piscis, este día viene cargado de mucho trabajo. Tendrás mucha actividad en estos días. No seas tan variable y evita la inseguridad, se constante y firme. Evita depender demasiado de otras personas que al final no resuelven nada, ponte en sintonía con tu propio poder y hazte cargo de tu propia vida. Pierde el miedo y avanza.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

