Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 11 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de junio de 2022

Aries, te liberas de algo que te atrasa, amplías tus horizontes. Estarás experimentando demoras o retrasos en todo aquello que emprendas, o necesitarás más esfuerzo que el habitual para la consecución de objetivos. Quedarte en casa con tu pareja e iniciar una nueva vida juntos. Organizarás un proyecto nuevo.

Horóscopo hoy Tauro 11 de junio de 2022

Tauro, te desanimarás por la situación actual de tu lugar de trabajo. Por fin tendrás la claridad mental y las confusiones se despejan, ya sabes cómo actuar y que hacer, manos a la obra. Busca nuevos rumbos. Conoces a una persona que crea tensión en tu vida. Resuelves y apoyas a pariente joven. Encontrarás algo que habías perdido.

Horóscopo hoy Géminis 11 de junio de 2022

Géminis, necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso. No conserves a tu lado personas que no te sumen. Un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte. Un malentendido familiar evidenciará un distanciamiento.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de junio de 2022

Cáncer, asunto relacionado con la casa de tu madre llama tu atención. Deberás enfrentar aquello que te incomoda. Te liberarás de personas que te cargan de forma negativa. Hecho desagradable con un vehículo estacionado. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba. Una traición entristece tu corazón.

Horóscopo hoy Leo 11 de junio de 2022

Leo, ganarás respeto por tus destrezas. Logras desenmascarar a una persona tramposa. Propuesta excelente para los profesionales. Una persona negativa se va de tu vida. Intenta un deporte. Sentirás que no recibes la misma atención que antes y esto debes hablarlo. Una amistad siente algo por ti y lo ha estado ocultando.

Horóscopo hoy Virgo 11 de junio de 2022

Virgo, debes aprender a no confiar en cualquier persona. Nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. Alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Cuida tu salud, retención de líquidos, colesterol alto, examínate con tu médico.

Horóscopo hoy Libra 11 de junio de 2022

Libra, no cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. El optimismo que te caracteriza te abrirá una importante oportunidad. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo. Reaparecen antiguos amigos.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de junio de 2022

Escorpio, una persona de tu entorno está un poco susceptible, pero es por el orgullo herido. No puedes sacar de tu mente a una persona. Pueden aparecer problemas con personas de autoridad, ten cuidado. Te sentirás incómodo en un lugar que para ti es frecuente. Deberás reforzar tu tupo de trabajo, a través de reuniones y diálogos.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de junio de 2022

Sagitario, compartirás tus ganancias con tu familia. Importante acenso. Hecho curioso con mascarillas, no olvides cuidarte más. Sigue luchando. Los primeros pasos a una nueva forma de vida. Noticias alentadoras ésta semana. Deberás hacer un equilibrio entre la parte económica y la parte amorosa. Una mujer crea un enorme conflicto.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de junio de 2022

Capricornio, cambias de lugar las cosas de trabajo y de la casa para que la energía fluya. Te tocará enfrentar una difícil situación te cambiará totalmente tu forma de pensar. Es tiempo de que vengan cosas nuevas, deja de aferrarte al pasado. Firma de documento. Nunca digas nunca. Un problema con adolescente que se soluciona.

Horóscopo hoy Acuario 11 de junio de 2022

Acuario, nunca digas nunca. Un problema con adolescente que se soluciona. Organizarás un proyecto nuevo. Un acto heroico de tu pareja puede rescatarte de la cueva del dragón. Facultades psíquicas y sensibilidad comienzan a despertarse en ti. Impulsos que te direccionan a esclarecer asuntos importantes. Gran reserva de energía esta semana.

Horóscopo hoy Piscis 11 de junio de 2022

Piscis, trabajar en equipo fortalecerá tu trabajo. Debes poner los pies sobre la tierra y enfocar tus propósitos. Tendrás gran preocupación por una decisión que has tomado. Has las cosas que ofreces. Preguntas y exigencias insólitas te ponen a la defensiva. Enamórate de la libertad, identifica esa parte de ti que desea expandirse.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

