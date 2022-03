Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 11 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de marzo de 2022

Aries, será un día muy difícil para ti, si el miedo te ataca, no te quedes de brazos cruzados, despierta rápido del momento y vuelve con la fortaleza que te caracteriza. Recibes una llamada para un préstamo bancario. Vecinos se acercan a ti para pedirte apoyo. Malestar en tu cuerpo. Te tocará decidir entre dos personas.

Horóscopo hoy Tauro 11 de marzo de 2022

Tauro, cuida tu salud mental y espiritual. Disfrutas mucho de tus amistades, ten presente quien está contigo en las buenas y las malas. Renueva tus ideas, siempre eso te llenará de energías para cualquier proyecto a desempeñar. Cuidado en perder la cordura y actúes de manera hiriente ante los demás. Sentimientos encontrados por una persona.

Horóscopo hoy Géminis 11 de marzo de 2022

Géminis, cuidado no malgastes el dinero. Desarrollarás con éxito un trabajo que habías elegido. Si continúas siendo constante, tendrás muy buenos resultados. Sigue con la dedicación hacia la pareja, podrás disfrutar de buenos momentos. No debes descuidar la salud. Estas haciendo las cosas bien, sigue así por el buen camino.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de marzo de 2022

Cáncer, cambios que te favorecen. Siempre eres el centro de las miradas y te gusta llamar la atención, sonríe siempre para que tu energía sea positiva. Siempre sigue adelante con lo estás haciendo, vas por buen camino. Trata de tomar decisiones firmes sin miedos. Solo recuerda tener seguridad. La fama y la fortuna no siempre van de la mano.

Horóscopo hoy Leo 11 de marzo de 2022

Leo, lo que estaba cerrado se abrirá para ti. Recibes un importante apoyo por parte de tu familia. Buscarás un socio para establecer un negocio, confía primero en tu familia. Siéntete muy seguro de haber tomado la decisión correcta. Es muy importante revisar doblemente todo lo que hagas, así asegurarás que el resultado será favorable.

Horóscopo hoy Virgo 11 de marzo de 2022

Virgo, es momento de seguir luchando por las cosas que quieres, así se ponga difíciles. Atrévete a romper las ataduras que te mantienen ligado a situaciones que ya no generan beneficio alguno. Ser eficiente es una buena opción para ti. No dejes de lado lo que no es urgente. Antes de finalizar el día deberás tener tus propósitos definidos.

Horóscopo hoy Libra 11 de marzo de 2022

Libra, eres un buen líder y siempre te gusta llevar el barco hacia un buen puerto, sigue así. Un asunto legal que tienes que resolver. Tendrás las herramientas para salir de situaciones difíciles, pero tienes que buscar orientación profesional. Ten tus emociones controladas y no permitas que afecten tu parte física.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de marzo de 2022

Escorpio, tienes una mente privilegiada, aplica tus ideas y utiliza la lógica. Piensa siempre antes de actuar, sobre todo en el amor, no te dejes llevar por tus impulsos y ve el pro y el contra de esa persona que tanto te gusta. Remodelaciones en tu hogar, te darán una oportunidad que no debes dudar en tomar.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de marzo de 2022

Sagitario, estás en buen camino, continua con esa actitud de mejorar cada día más. No confíes en nadie a la hora de contar tus proyectos, espera que esto se lleven a cabo. Ten cuidado con los amigos que buscan perjudicarte, no seas tan confiado. Te sentirás con mucho entusiasmo y seguridad en cuanto a las decisiones por tomar.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de marzo de 2022

Capricornio, toma decisiones que puedan cambiar tu rumbo, ya sea proyectos de trabajo o familiar. Nuevas conversaciones y acuerdos para lograr eso que quieres. Date la oportunidad de hacer lo que realmente deseas, te satisfaga y te haga feliz. Es tiempo de trabajar muy duro para construir los sueños que edificas en tu mente.

Horóscopo hoy Acuario 11 de marzo de 2022

Acuario, aprovecha la tecnología en cualquiera de sus formas para avanzar, sácale provecho. Vendrás momentos difíciles relacionados al ámbito familiar. Conciliarás con una persona que tenías diferencias, de ahora en adelante te la llevarás muy bien. Es el momento de ver tus errores, eso te ayudará a concientizar y reflexionar.

Horóscopo hoy Piscis 11 de marzo de 2022

Piscis, hay una cierta reconciliación con los que te rodean en tu trabajo. Sentirás mucha tranquilidad el día de hoy. Es el mejor momento para compartir con tus seres queridos. Deberás hacer muchos cambios para lograr tus éxitos. Te concentrarás en la búsqueda del éxito y de los logros a largo alcance. estarás en paz.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

