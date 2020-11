Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 11 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de noviembre de 2020

Aries, conversaciones con amistades sinceras que lograrán sacarte de la rutina y te ayudan a ver con más claridad el verdadero objetivo de tus proyectos. Te consigues a alguien del pasado, recordando lo vivido. Mujer de malas vibras te llama para hablarte de alguien cercano. No hagas caso. No te precipites y guarda calma.

Horóscopo hoy Tauro 11 de noviembre de 2020

Tauro, siguen los cambios positivos en tu vida, ten paciencia. En el trabajo hay inconvenientes, pero pronto contarás con algo estable y más de acuerdo con lo que te mereces. Te sientes responsable de un distanciamiento de tu pareja. Vivirás un momento muy divertido en una casa con personas especiales. Ten fe.

Horóscopo hoy Géminis 11 de noviembre de 2020

Géminis, sigues logrando los triunfos con los que habías soñado, con esfuerzo y dedicación. Lograrás salir de situaciones que te estancaban. Harás un trabajo social importante. Debes llegar temprano a tu casa, evita los problemas. Te has reinventado y es momento de tomar el control de la dirección que quieres tomar.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de noviembre de 2020

Cáncer, a veces sientes que tu felicidad no es completa, no te angusties, solo vence el estrés, deja salir tu energía y disfruta. Es momento de arriesgarse un poco y trabajar para lograr recompensas más grandes. No tengas miedo en hacer cosas nuevas, míralo como una aventura. Aproximación con alguien especial.

Horóscopo hoy Leo 11 de noviembre de 2020

Leo, es hora de seguir el camino correcto y de sacar adelante tus metas más ansiadas. En la convivencia hay situaciones que debes dejar pasar y aprender que hay que ser capaz de bajar la cabeza tanto para ser coronado, como para ser perdonado. Usa la flexibilidad. Tu palabra clave: Oportunidad. Nuevos comienzos.

Horóscopo hoy Virgo 11 de noviembre de 2020

Virgo, en lo laboral y profesional estas pasando por un momento de dificultad, pero pronto encontrarás una solución a tus problemas y el panorama será totalmente diferente. Si eres optimista, se solucionarán pronto las dificultades por las que estás pasando. No pierdas tu capacidad de adaptarte a las nuevas situaciones.

Horóscopo hoy Libra 11 de noviembre de 2020

Libra, los problemas y obstáculos serán vencidas y se irán quedando atrás, trayendo para ti tranquilidad y bienestar. Te tomaste el tiempo para pensar y planificar nuevas estrategias, es momento de ponerlas a prueba. Los momentos venideros son más placenteros que los presentes. Hoy las cosas marcharán bien y con fe.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de noviembre de 2020

Escorpio, con tu pareja, maneja todo con equilibrio y evita los extremos, escucha cada voz por igual y saca tus conclusiones. Cupido te brinda una nueva oportunidad para amar. Tu intuición jamás te abandona y es realmente una guía magnífica, aprovéchala en todo momento. Habrá gestos afectivos sin palabras, el alma hablará.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de noviembre de 2020

Sagitario, tu vida no ha sido color de rosa, pero los astros anuncian que tu retribución está cerca y la satisfacción será muy grande. Tu pensamiento es poderoso, empléalo a tu favor. Conviene asegurar el negocio que genera buena ganancia, cuida lo que tienes. Alguien cercano desea resolver contigo un tema del pasado.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de noviembre de 2020

Capricornio, los estudios estarán favorecidos, es posible que puedas culminar lo que sin querer pausaste, ponte las pilas y los podrás adelantar bastante. Recibirás de tu pareja un hermoso regalo y será bien recibido, nuevo comienzo. Tu palabra clave: Firmeza. Sabrás responder con habilidad en un difícil momento.

Horóscopo hoy Acuario 11 de noviembre de 2020

Acuario, una situación confusa te pondrá al borde del precipicio, pero saldrás airoso poniendo alma, corazón y vida. Tu calidad humana te abre puertas en todas partes, especialmente en el sector del trabajo. Enfrentarás un desacuerdo con argumentos sólidos, todo saldrá bien. Se activa nuevamente la intuición.

Horóscopo hoy Piscis 11 de noviembre de 2020

Piscis, vive tu vida sabiendo que ésta tiene infinitas posibilidades para ti, no te cierres los caminos con negatividades. Aumento del apetito o la total falta del mismo, controla tu ansiedad. Alguien del pasado te busca. Tu pareja te sorprenderá con pequeñas atenciones que hace tiempo esperas. Prosperas en un problema.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio