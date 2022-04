Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 12 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de abril de 2022

Aries, deje de inhibirte frente a esa persona que trabaja contigo, haz valer tus derechos y no te sientas menos que nadie. Tendrás una preocupación por dinero, tranquilo pronto encontrarás una salida. Compartirás momentos de tensión el día de hoy junto a tu pareja, por malos comentarios de otras personas. Atento con posible robo.

Horóscopo hoy Tauro 12 de abril de 2022

Tauro, hoy será un buen momento para reunirte con personas y compartir ideas de negocio. Momento para aprender a desprenderte de todo aquello que te agobia y que te provoca algún mal. Te darás cuenta que parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso.

Horóscopo hoy Géminis 12 de abril de 2022

Géminis, tendrás que trabajar unas horas extra el día de hoy debido a la exigencia laboral. Administra bien tu tiempo el día de hoy, aprovéchelo para poner al día muchas de sus tareas. Cuídate de los accidentes de tránsito. Deja de guardarte los sentimientos, exprésate y te sentirás mejor. Reflexiona acerca del amor, es hora que te des una oportunidad.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de abril de 2022

Cáncer, tu trabajo amerita mucha más concentración. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. Tendrás nuevas sensaciones que antes no tenías, debes aprender a equilibrar este don. Demuestra lo que sientes y disfruta del momento junto a la persona que amas. Cuidado con las amígdalas.

Horóscopo hoy Leo 12 de abril de 2022

Leo, abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos. Realiza un chequeo general, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, dale tiempo al tiempo, el karma existe no lo olvides.

Horóscopo hoy Virgo 12 de abril de 2022

Virgo, te sentirás invadido por una sensación de ansiedad, no dejes que esto dañe tu día. Hoy estará presente una mala energía y una sensación de que todo saldrá mal, no dejes que esto te llene de inseguridad y mantente firme en cada una de las cosas que realices. No dejes pasar el tiempo y no hacer las cosas que realmente te gustan. La vida es muy corta.

Horóscopo hoy Libra 12 de abril de 2022

Libra, deja que todo tome su rumbo, no fuerces las cosas, tendrás trabajo, pero tu avance será lento. Cambia de lugar los muebles en casa, así la energía fluirá de manera positiva. Hay una persona que te busca a diario para salir contigo, si realmente te gusta, date la oportunidad. Hoy encontrarás un objeto que habías perdido hace tiempo.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de abril de 2022

Escorpio, te llegarán grandes noticias que refieren a tu ambiente laboral, ten paciencia que te esperan buenos momentos. Recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar. Por más decaído que te sientes, recuerda que todo tiempo solución. Procura descansar, ya que tu físico necesita recuperarse. Vive un día a la vez.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de abril de 2022

Sagitario, tendrás una situación incómoda en tu trabajo o negocio. Deberás saber afrontar las cosas para que no te ocasione mayor problema. Te ilusionas amorosamente de la persona equivocada. Recibes un consejo de un amigo cercano. Cuidado con las alergias en las comidas. A veces guardar silencio es la mejor decisión.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de abril de 2022

Capricornio, eres una persona muy creativa en tu trabajo. Cautela con tus críticas en tu trabajo, no todos opinan igual que tú. Debes señalar con claridad lo que quieres con otra persona. No debes dejar que las distracciones te saquen de tu camino. Debes mantenerte firme en lo que quieres y lo que hacer. No postergues tus sueños.

Horóscopo hoy Acuario 12 de abril de 2022

Acuario, las demoras afectarán los negocios. Controla tus impulsos. Lo mejor que puedes hacer es tener plena confianza en ti mismo. Discusión con desconocido pasa a mayores, actúa con cautela y mantente al margen de los problemas. Mantén una relación firme con tus seres queridos. Es tu momento de velar por tu salud.

Horóscopo hoy Piscis 12 de abril de 2022

Piscis, tendrás algunos altibajos en este día, intentarás salir airoso de todo. Ahorra, estás gastando todo el dinero que recibes y no es momento para despilfarrar. Debes cumplir con cada una de tus obligaciones más allá de las malas decisiones. Una bendición llega a tu vida para quedarse. Recibes una noticia positiva.

