Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de agosto de 2020

Aries, te sacrificas y das lo mejor de ti para levantar tu familia, esa es tu gran virtud y será, en algún momento, recompensado tu esfuerzo y dedicación. Sientes que necesitas dinero para una inversión, conversa con una amistad que te dará la mano. No exceda la comida en la noche por el bien de tu salud.

Horóscopo hoy Tauro 12 de agosto de 2020

Tauro, es necesario que pongas en orden tu vida, te sientes en el aire, actúa rápidamente. Hay cosas que te atormentan, es bueno que lo converses con alguien, te sentirás mejor. Llega a tu vida alguien para mejorar tu situación actual. Recibe lo que el cielo te brinda con humildad. Ten cuidado con lo que firmes.

Horóscopo hoy Géminis 12 de agosto de 2020

Géminis, has recomendado a alguien para un trabajo y te ha hecho quedar mal, no hagas tú lo mismo. Has tenido la oportunidad de lograr el éxito deseado, sácale provecho a todo lo que se te presente. No regales tu suerte y prepárate mejor. Alguien espera algo de ti. Gastarás en medicinas. Cuidado con el estrés.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de agosto de 2020

Cáncer, te reúnes con personas para hablar de negocios y firmarás documentos importantes. Te haces una limpieza espiritual con sales marinas. Necesitas conversar con tu pareja sobre todo los que les está sucediendo. Conversas con amistades para hacer cosas nuevas. No pierdas tu norte, sigue adelante.

Horóscopo hoy Leo 12 de agosto de 2020

Leo, un familiar pasa por un momento de crisis, siempre hay una salida para cualquier dificultad. Cuida tu vista y no la fuerces. Busca la estabilidad en tu vida, ya es hora que asientes cabeza y dejes de andar de un lado a otro. Iras a un compartir especial, ten siempre presente que debes de cuidar tu salud.

Horóscopo hoy Virgo 12 de agosto de 2020

Virgo, el dinero no te alcanza, tienes que pagar deudas, pronto llegará la solución, ten fe y sé constante en tus cosas, sigue luchando. Te hacen una propuesta para un negocio, es algo pequeño, pero te ayudará mucho. No te quedes sentado esperando que las cosas lleguen, debes moverte y buscar una solución.

Horóscopo hoy Libra 12 de agosto de 2020

Libra, alguien te pone a prueba, verán tu capacidad para hacer las cosas, todo saldrá bien. Haces estudios importantes, mejorar profesionalmente te abrirá puertas grandes. Conoces cosas nuevas, alternativas de negocio en tiempos de crisis con buenos resultados. Debes fortalecer los lazos de amor en la relación.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de agosto de 2020

Escorpio, cuidado con personas que están embarazadas, no debes exponerse demasiado, deben cuidar la salud. Aprende de lo que te sucede, la vida es un constante aprendizaje no lo olvides. Se te presentarán cosas nuevas. Tendrás brillo en una reunión de negocios. La felicidad llega a ti, valórala y esfuérzate más.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de agosto de 2020

Sagitario, estás tratando de hacer cosas nuevas, deja el pasado atrás, no dejes que te tormenta te oscurezca el camino. Sal adelante. Cuidado con un corte de cabello con alguien que tiene la mano pesada. Una entidad financiera te alumbra el camino. Piensa y administra bien los recursos que tengas. No seas negativo.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de agosto de 2020

Capricornio, cuidado con perder tu posición en el trabajo, hay que cuidar lo que tenemos sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Debes realizar ejercicios y llevar una alimentación sana para no enfermarte. No hagas cosas que te perjudiquen, deja la negatividad atrás y decreta frases positivas diariamente.

Horóscopo hoy Acuario 12 de agosto de 2020

Acuario, te mudas de casa, haces un cambio de vida. Recibes la ayuda de un familiar para comenzar una nueva etapa. Pones documentos en orden. No sabes qué camino tomar para solucionar tus problemas. Alguien te impulsa a un nuevo proyecto. Has aprendido a ser un verdadero guerrero, todavía la batalla no ha terminado.

Horóscopo hoy Piscis 12 de agosto de 2020

Piscis, hoy se despejarán muchas dudas a tu alrededor. Descubres quien te traiciona y lo alejas de tu vida definitivamente. La vida es una constante lucha, deberás ser fuerte y armarte de valor para seguir adelante. Algunas cosas están lentas para ti, ten paciencia, pronto saldrá el sol para ti. Sé creativo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio