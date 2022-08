Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 12 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de agosto de 2022

Aries, la suerte llega a tus manos, una gran noticia sobre el trabajo que has estado esperando. Hay días difíciles, es en estos momentos donde necesitas la compañía de una persona especial, no te cierres las puertas al amor. Cuidado con celos excesivos ya que causa molestias a la pareja. Cuídate de la presión alta, no comas cosas condimentadas.

Horóscopo hoy Tauro 12 de agosto de 2022

Tauro, siéntate y tómate las cosas con calma hasta encontrar una salida al problema. Tienes amplia capacidad de hacer las cosas y esto será tu mayor virtud que te llevará al éxito. Hay personas que te han fallado, cuídate las espaldas y no confíes. Haces un esfuerzo para sacar adelante a tu familia. Solicitas un dinero para invertir.

Horóscopo hoy Géminis 12 de agosto de 2022

Géminis, hay momentos que entregas todo y no recibes nada, cuídate de enemigos, no trabajes para los demás, quiérete y valórate. A veces quieres escapar, correr y no saber de nada ni de nadie. Tienes que valorar tu trabajo. Tu sexto sentido te ayuda a salir adelante. Hay cosas que no le has comentado a tu pareja.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de agosto de 2022

Cáncer, estarás a la espera de una noticia que cambiara muchas cosas en tu entorno. Necesitas abrirte a los caminos, hazte un baño de florecimiento con ruda para desbloquearte. Debes estar pendiente de tu alrededor, recuerda que no hay enemigo chiquito, no subestimes a nadie. Se fortalece tu unión en pareja. Cuida tu entorno.

Horóscopo hoy Leo 12 de agosto de 2022

Leo, decreta lo bueno en tu vida, siempre en positivo, veras que todo lo que pidas se cumplirá. Cuidado con quien haces negocios, no te conviene una sociedad. Celebras algo que te viene a nivel familiar. Estas preocupado por la situación de pareja, serán días difíciles, pero deberás sabes escuchar. Cuidado alguien quiere manchar tu honor y tu persona.

Horóscopo hoy Virgo 12 de agosto de 2022

Virgo, trabaja para ti y esfuérzate más. Buscas hacer cosas nuevas, prepárate para un cambio en la vida. Ayúdate espiritualmente, decreta frases positivas, ten fe. Sientes la necesidad de que tu pareja te apoye en los gastos. recuperas un dinero. Cobras un dinero que te deben, adminístralo bien. Evita molestias con miembros de tu familia.

Horóscopo hoy Libra 12 de agosto de 2022

Libra, buscas cosas productivas para ti, piensa bien antes de decidir. Te llega un dinero y te quitas un peso de encima. Cambios en tu entorno, hombre joven de la familia te solicitará ayuda. Debes organízate y deshacerte de lo que no te sirve. Un sorpresivo mensaje te pone a pensar, serán buenas noticias. Tiempos difíciles vendrán y deberás estar preparado.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de agosto de 2022

Escorpio, ahorra dinero. Estas tratando de hacer cosas nuevas, deja el pasado atrás, no dejes que te atormente. No te ciegues por los celos, puede que te equivoques. Recibirás una ayuda para llevar a cabo un nuevo plan y sacarlo adelante. Nuevo proyecto que se concreta. Noticias importantes sobre estudios.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de agosto de 2022

Sagitario, nuevas oportunidades para salir de tus deudas. Tendrás cansancio emocional, debes dedicarte más a ti. Nuevas situaciones, cambios en el trabajo, te mantendrán preocupado. Debes buscar nuevas alternativas en el plano laborar. Debes estar preparado para los tiempos difíciles. Se apertura un nuevo camino de luz que aclara el panorama económico.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de agosto de 2022

Capricornio, envía tu curriculum vitae a empresas en busca de un nuevo empleo. El secreto para que todo te salga bien, es la organización, aplícalo y verás grandes resultados. Obtendrás ganancias en los negocios, ten paciencia y verás cómo creces de a pocos. Tendrás dolores musculares, algunos calambres, relájate y distráete para que te sientas mejor.

Horóscopo hoy Acuario 12 de agosto de 2022

Acuario, una persona te da un buen consejo. Algo bueno para ti ya que llegan dos personas para ofrecerte un nuevo negocio, estúdialo bien y tomate tu tiempo para decidir. Día de suerte. Actuarás con humanitarismo frente a una situación que lo ameritaba. Hay decisiones que no dependen solo de ti, debes ser paciente y esperar.

Horóscopo hoy Piscis 12 de agosto de 2022

Piscis, pensarás realizar estudios que te ayudarán a superarte a ti mismo o a ascender. Que no te importe lo que la gente diga de ti, cuando aún no te conocen. Vences obstáculos. Llega alguien especial. Tendrás pena próxima. Debes protegerte orando y pidiendo a tu ángel. Tendrás preocupación por la salud de algunos familiares.

