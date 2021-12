Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 12 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de diciembre de 2021

Aries, en el dinero, el panorama se presagia con algunos altibajos, pero sin mayores perjuicios si actúas con prudencia. Cada acción que realices debe estar en equilibrio, debes mantener el balance en todos los sentidos, no te puedes permitir ninguna equivocación. Dolor estomacal que debes de atenderte con un médico.

Horóscopo hoy Tauro 12 de diciembre de 2021

Tauro, eres tú quien manda y puede manejar toda situación que enfrentes, se sereno y objetivo. Estarás enfocado con la idea de encontrar a la pareja perfecta, alguien con quien puedas identificarte, debes esperar que tu momento llegue, no desesperes. Debes reflejar firmeza en todos tus actos. Enfócate en tus logros personales y laborales.

Horóscopo hoy Géminis 12 de diciembre de 2021

Géminis, tomas a todos por sorpresa con una gran noticia, llego tu momento de éxito. Los estudios estarán favorecidos, es posible que puedas culminar lo que sin querer pausaste, ponte las pilas y los podrás adelantar bastante. Una situación confusa te pondrá al borde del precipicio, pero saldrás airoso poniendo alma, corazón y vida.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de diciembre de 2021

Cáncer, camina en armonía y disfruta el viaje tranquilo. Menos charla y más observación, te ayudará a darte cuenda que quieren los demás y cuál es su estrategia. Cuida tus espaldas, evita involucrarte en los chismes. Tu calidad humana te abre puertas en todas partes, especialmente en el sector del trabajo.

Horóscopo hoy Leo 12 de diciembre de 2021

Leo, muchos pedirán tu apoyo y serás de gran ayuda en el momento necesario. Vive tu vida sabiendo que ésta tiene infinitas posibilidades para ti, no te cierres los caminos con negatividades. No te rindas por razones sentimentales. Sal y pasa tu tiempo agradable con gente que te inspire y te motive. La buena fortuna está cerca.

Horóscopo hoy Virgo 12 de diciembre de 2021

Virgo, cuida tu tiempo, vale más de lo que puedas imaginar, valórate. Te sentirás muy sensible, no permitas que jueguen con tus emociones. Aunque tendrás oportunidades de enamorarte, es importante que no presiones el ritmo de los acontecimientos. Recibirás de tu pareja un hermoso regalo y será bien recibido, nuevo comienzo.

Horóscopo hoy Libra 12 de diciembre de 2021

Libra, es posible que de un momento a otro te veas forzado a cambiar de vivienda por motivos de trabajo o negocios, piénsalo bien. En la salud, te estás recuperando físicamente y debes hacerlo también en tu mente, para atraer a ti toda la energía positiva. No puedes sabotear tu propio avance, así que elimina toda negatividad de tu ser.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de diciembre de 2021

Escorpio, en el dinero, cuídate de estafas. Tu intuición en este tiempo estará particularmente acertada, por eso hay que escucharla. Una enorme necesidad de evolucionar espiritualmente te animará a abandonar tus antiguas creencias, a abrazar nuevos ideales y a poner en práctica nuevas acciones. Ya es tiempo de que dejes el pasado atrás.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de diciembre de 2021

Sagitario, muchas cosas ocultas salen a la luz, para mostrarte un rostro distinto de la verdad que te rodea. Documento que esperas avance. Las experiencias de un pasado con privaciones llegan a su fin, todo fluirá. Se activa nuevamente la intuición. Situación importante con un familiar que se soluciona. Alguien del pasado te buscará.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de diciembre de 2021

Capricornio, te invitan a un evento de negocios, piensa bien antes de tomar una decisión. Enfrentarás un desacuerdo con argumentos sólidos, todo saldrá bien. Sabrás responder con habilidad en un difícil momento. Deja la angustia y anímate a salir de esta situación. Te sientas con tu pareja a conversar, será lo mejor.

Horóscopo hoy Acuario 12 de diciembre de 2021

Acuario, ten cuidado con las decisiones que tomes y en quién confías. Se vaticina malos negocios, pérdidas económicas y soledad. Aumento del apetito o la total falta del mismo, controla tu ansiedad. Tu pareja te sorprenderá con pequeñas atenciones que hace tiempo esperas. Superas problema que no te dejaba avanzar.

Horóscopo hoy Piscis 12 de diciembre de 2021

Piscis, señal de alerta, un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro amoroso. La crisis financiera te llevará a tomar grandes decisiones, confía en ti mismo. Cuídate de darle demasiada confianza a personas de corazón oscuro, la traición puede ser bastante dolorosa. Una decisión te traerá beneficios. Aférrate a la fe.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO