Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 12 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de julio de 2022

Aries, debes tomar una decisión importante. No discutas con extraños. Cuídate de salidas nocturnas. Acuérdate de ser más productivo. Lo que no te gusta aléjate. Pídele a san miguel para tu protección. Alegrías por dinero. Cumple con tus promesas. No cuentes nada tuyo. Terminas un ciclo.

Horóscopo hoy Tauro 12 de julio de 2022

Tauro, debes tomar una decisión importante. No discutas con extraños. Cuídate de salidas nocturnas. Acuérdate de ser más productivo. Lo que no te gusta aléjate. Pídele a san miguel para tu protección. Alegrías por dinero. Cumple con tus promesas. No cuentes nada tuyo. Terminas un ciclo.

Horóscopo hoy Géminis 12 de julio de 2022

Géminis, vives intensamente, disfruta de lo que dispones y tienes, desde lo más simple hasta lo que te supone honores y reconocimiento. La autodisciplina rinde sus frutos. Te darán un abrazo y una palmadita. Podrás permanecer estable luego de una firme resolución. Presión de trabajo. Estrategia: seguir adelante con determinación.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de julio de 2022

Cáncer, entras a un tiempo nuevo, donde te acompañan fuerzas en movimiento que te estimulan y protegen. Algo favorable con vehículo o transporte. Un sitio donde organizas cosas. Prepárate para un giro inesperado de tus planes. Cualquier problema que se te presente tendrá una solución. Paciencia, si vas a ir a ese sitio que te planteas.

Horóscopo hoy Leo 12 de julio de 2022

Leo, no maltrates a quien te quiere. Evolucionas en el marco de unas muy buenas relaciones. Cambios y nuevas oportunidades. Conversación pendiente entre padres e hijos. El universo te dará la oportunidad de ver soluciones. Venta de algo que tienes guardado. Vas a conocer o entrar en un lugar para quedarte. Busca lo que sea positivo para ti pero nunca descuides a tus dependientes.

Horóscopo hoy Virgo 12 de julio de 2022

Virgo, dejas atrás algo que ya no tiene sentido y decides iniciar otro camino que será más positivo. Un cambio forzado . En un abrir y cerrar de ojos puedes estar en otra situación o en otro lugar. Te alejas de una persona que lo que hace es llorar. El pasado llega a tu vida y toca a tu puerta. Contacto fugaz con una mujer joven y atractiva o con un amigo servicial ésta semana. Movimiento que altera la rutina en tu casa.

Horóscopo hoy Libra 12 de julio de 2022

Libra, tienes que establecer nuevas premisas directrices y acostumbrarse a nuevas rutinas no es fácil, si lo logras, el éxito está asegurado. El bienestar en tu vida deberá lucharse con uñas y dientes. Nuevos puntos de equilibrio. Solidaridad con afectos necesitados. Una amiga con la que cuentas podrá ser un buen punto de apoyo. Mantente con firmeza frente a las fuerzas que se oponen.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de julio de 2022

Escorpio, tendrás que hacer cambios en tus hábitos alimenticios, te ayudará a mejorar problema en el estómago. Termina una etapa en tu vida, dándole paso a nuevas oportunidades, abre tu mente a ideas que pueden ser las que te ayuden a salir de todo estancamiento. Es momento de resurgir, no te desanimes. Te buscan para que hagas algo que al final te equilibra una pérdida.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de julio de 2022

Sagitario, haces una pausa para evaluar, para luego continuar. Decides intentar algo de nuevo. Alguien llega para hablarte algo delicado. Computadora nueva. Interés por reservar alimentos escogidos para una ocasión particular. Prenda o adorno para vender. Regalos inesperados. Debes abrirte a nuevas oportunidades para crecer o independizarte. Deja de controlar a los demás.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de julio de 2022

Capricornio, te recobras a ti mismo, tu autoconfianza y capacidades. Caminos que se trancaron en el pasado se vuelven abrir. Ley, reforma u acuerdo te favorecerá. Hecho curioso con un árbol o mata. Un parque, un sitio muy verdoso. La fortuna te trae la suerte con un hombre de mirada fuerte, que hace un gesto muy particular con un dedo. Se despeja un problema.

Horóscopo hoy Acuario 12 de julio de 2022

Acuario, confía en esa persona especial que está contigo en las buenas y en las malas. A veces pujante, a veces taciturno. Voluntad de hierro para lograr las metas. No permitas que otros decidan por ti y menos en temas de estudio pero tampoco te cierres a recibir desde el amor. Un poco encerrado en sí mismo. Muchas bendiciones para ti. Tensiones por asunto familiar.

Horóscopo hoy Piscis 12 de julio de 2022

Piscis, no aceptes más de lo que puedas soportar por amor, equilibra las cosas y se justo contigo mismo. Mantén el control sobre tus sentimientos. En tu trabajo habrá una lucha de poder, mantente al margen y solo cumple tu labor para que no tengas problemas. No te aísles cuando te sientas triste. Pasas la página frente a una desilusión con un ser querido. Un protector.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

