Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 12 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de octubre de 2020

Aries, palabra clave logro, para obtenerlo deberás pasar por muchas pruebas. Un nuevo amor te inquietara. Nuevas ideas profesionales. Grandes cambios en tu vida hacen que te sientas más responsable con lo que haces. Inicias un nuevo proyecto. Estarás motivado gracias a una persona especial. El poder del amor lo puede todo.

Horóscopo hoy Tauro 12 de octubre de 2020

Tauro, eres persistente, podrás alcanzar y lograr tus metas. Te cancelan un dinero pendiente. Se activa el amor, no tengas miedo. Evita las peleas y disgustos, eso te atrasa. A veces sientes que estas solo, tendrás muestras de solidaridad de personas que no te imaginas. Expectativas por cosas que aún no se dan.

Horóscopo hoy Géminis 12 de octubre de 2020

Géminis, no hagas promesas que después sabes que no vas a poder cumplir. Sé persistente en tus sueños y vencerás todos los obstáculos. Te darán un regalo, disfrútalo. No rechaces algo que te ofrezcan. Si tú quieres un cambio da tú el primer paso y lo lograrás. Alguien especial de tu pasado te ha olvidado, un nuevo amor vendrá.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de octubre de 2020

Cáncer, cuida tu salud y la de tu familia, por eso pensarás adquirir un seguro. Estarás un poco nervioso, relájate. Te darán un dinero que te debían. Aparecerán nuevas amistades que te proporcionarán nuevas ideas. Todo lo detenido inicia movimientos. Evaluaras a que personas alejar de tu vida y con cuales te quedarás.

Horóscopo hoy Leo 12 de octubre de 2020

Leo, estás luchando por lograr algo para tu familia, mira que te falta por hacer y concéntrate en eso. Te preocupa la salud de un familiar, le brindarás la atención que necesita. En el amor todo termina, te recuperarás. Cuidado con ser ambicioso, piensa en grande, pero se realista de tus limitaciones. Recibes un dinero.

Horóscopo hoy Virgo 12 de octubre de 2020

Virgo, las cosas no tienen valor si esa persona especial no está, calma y resignación. Cuidado con tener problemas con personas más joven que tú, evítalas. Cuidado con infecciones urinarias. Perdona para que puedas avanzar. Te molesta la llegada de alguien a tu casa, no es el momento y que invaden tu privacidad.

Horóscopo hoy Libra 12 de octubre de 2020

Libra, habla con claridad a las personas que te rodean para evitar malos entendidos. Apresura tramite que está pendiente. Buscas el camino de la rectitud y la sabiduría. Confirmas tus sospechas sobre una persona. Estarás irritado, debes calmarte. Una persona joven te demuestra ser una persona responsable y cumplida.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de octubre de 2020

Escorpio, la amistad vale oro para ti, cuida esos lazos y fortalécelos. Si eres solidario con alguien que te pida ayuda, tendrás pronto tu recompensa. Un suceso te trae tribulación a tu vida, deberás resolverlo pronto. Alguien te busca para darte algo. Obtención de bienes luego de momentos difíciles y de sacrificio.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de octubre de 2020

Sagitario, cuídate de ataques, criticas, calumnias en tu contra, aléjate de esas personas. Es el momento de aceptar algo que te ofrecieron hace tiempo, adminístrate mejor y sácale el mejor provecho. Luchas por salir delante de la mano de tu familia. Todo evolucionará y mejorará más de lo que te puedas imaginar.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de octubre de 2020

Capricornio, no hagas las cosas rápido, tómate el tiempo necesario para realmente ir por lo seguro. Nuevas metas, un cambio de perspectiva. El inicio de nuevas etapas en un camino de evolución. Una receta. Tu vida cambia en lo económico. Planear una sorpresa es una cosa, pedir apoyo para lograrla es otra. Planearás un viaje.

Horóscopo hoy Acuario 12 de octubre de 2020

Acuario, deberás estar más optimista para que todo cambie. Llega a ti lo que necesitas para equilibrarte. Es preciso prevenir que lamentar, evita todo aquello que te lastima. Estarás indeciso ante los cambios, pides la opinión de los demás para decidir. Alguien te busca para darte una sorpresa, te ofrecerá algo y te ayudará.

Horóscopo hoy Piscis 12 de octubre de 2020

Piscis, vences una situación y logras el éxito deseado. Deja los resentimientos y avanza hacia el éxito sin miedo. Llamadas importantes que debes atender. Cambios y triunfos cercanos que tanto deseabas. Nuevos negocios, piensa bien lo que vas hacer. operaciones ventajosas con buen fruto. Firma de contrato o escritos.

