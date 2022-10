Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 12 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de octubre de 2022

Aries, cambias un plan por otro, analiza si es oportuno. Te acusarán de algo. Calumnias en puerta. Cuidado con tus vecinos o enemigos ocultos. Se abren los caminos de la prosperidad para ti, pero hay gente que tratará de desanimarte. Termina etapa en tu vida. Amistad sincera que te ayuda cuando más lo necesitas.

Horóscopo hoy Tauro 12 de octubre de 2022

Tauro, tu familia te necesita, debes mantener la calma y tranquilidad ante toda situación que se te presente. Sellas compromiso entre tu y una persona que es digno de tu confianza. Pensarás mudarte para estar más tranquilo. Cargas emocionales que hacen que retrocedas. Fortalécete en la fe. Ahorras un dinero.

Horóscopo hoy Géminis 12 de octubre de 2022

Géminis, hoy no tienes muchas ganas de salir, anímate y saca fuerzas dentro de ti, tú puedes. Hasta el momento no has podido resolver un tema de dinero, es momento que busques ayuda, la encontrarás. Te ocupas de todos y no de ti mismo. Serás testigo de una lucha de poder en el trabajo, mantente al margen de esta situación.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de octubre de 2022

Cáncer, alguien quiere que salgas de donde estás estancado y te aconseja. Terminas un ciclo doloroso, lentamente te repones. Cuidado con ataque de celos, cálmate y aclara mejor las cosas. Piensa cuidadosa y sabiamente antes de asumir o tomar decisiones radicales en tu vida. Tendrás una reunión familiar llena de alegría.

Horóscopo hoy Leo 12 de octubre de 2022

Leo, el uso apropiado de tu talento y profesionalismo te llevarán muy lejos. Viaje a un sitio donde hace calor. No busques personas extrañas para realizar tus proyectos que exigen de la confianza mutua. Cuidado con perder un celular en un sitio público. Algunas cosas se postergan, pero estarás planeando nuevas estrategias para acelerar el paso.

Horóscopo hoy Virgo 12 de octubre de 2022

Virgo, verás un milagro. Agradece todos los días por lo que tienes, lo poco o lo mucho, sal de todo estado de frustración. Busca ayuda a tiempo, todo fluirá de nuevo. Progreso lento pero seguro. Te apoyarás en una persona cercana o en tu pareja para la toma de una decisión. Hablarás con alguien de dinero, te plantearás nuevas formas de ingreso.

Horóscopo hoy Libra 12 de octubre de 2022

Libra, definirás un asunto con una persona que te ofreció soluciones a mediano plazo. Disfrutarás de reunión familiar. Resuelves un asunto con papeles de una casa. Vences obstáculos, sigue adelante aún falta por llegar a la meta final. Deja que las cosas fluyan de manera que el resultado sea como tu deseas. Sensación agradable y de coqueteo con alguien especial.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de octubre de 2022

Escorpio, estarás insatisfecho y buscaras otras alternativas por hacer. Deseos de empezar una relación amorosa, deja los miedos. Lo que te está sucediendo forma parte de tu aprendizaje de vida, acéptalo y actúa de ahora en adelante con sabiduría. Ponle fecha a tus objetivos, verás que si decretas con firmeza lograrás grandes cosas.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de octubre de 2022

Sagitario, no busques personas desconocidas para desarrollar proyectos que exigen de la confianza mutua. Tendrás un percance con la ley y el orden, tranquilo porque superarás cualquier problema legal. Tendrás dolores en el cuerpo, debes descansar mejor. Aprovecha el tiempo libre estudiando, creciendo intelectualmente.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de octubre de 2022

Capricornio, alguien te aconseja y quiere que salgas de donde estás estancado. Deberás hacer un examen médico. Hijo que conversa y llegan a un acuerdo. Atiende a tu familia, te necesitan más que nunca. Todo lo que estaba sucediendo de manera negativa se transforma para bien. Deja la inseguridad. Tendrás la posibilidad de encuentro fortuito.

Horóscopo hoy Acuario 12 de octubre de 2022

Acuario, el progreso lo ves lento, pero debes seguir adelante. Te dan un consejo y lo aplicas en tu vida. Cuidado con un celular. Vences obstáculos, pero te exiges demasiado. Tendrás la oportunidad de mejorar las cosas con tu pareja, trabajando en base al apoyo mutuo y las luchas conjuntas. Sales de un lugar que te causa mala sensación.

Horóscopo hoy Piscis 12 de octubre de 2022

Piscis, estás tratando de salir del caparazón, ya es hora de renacer. Te pierdes un día importante por descuido, no olvides que hay personas que te aman y quieren lo mejor para ti. Celebraciones en familia. Deberás sacrificarte más para obtener lo que deseas. Viajes y sorpresas que están por llegar, prepárate. No te dejes atacar por los celos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

