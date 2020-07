Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 13 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de julio de 2020

Aries, te comunicarás con personas muy cercanas para solucionar un problema familiar, aunque parezca delicado debes mantenerte sereno y tomar el mejor camino. En el trabajo habrá reuniones de carácter de urgente, estarás preocupado por cambios. Ten fe y paciencia, una puerta se cierra y otra se abre.

Horóscopo hoy Tauro 13 de julio de 2020

Tauro, deberás estar pendiente con despilfarrar lo que tienes. Mantente firme ante una decisión, una vez que comiences algo, no habrá vuelta atrás. Alguien te busca intensamente, no dejes que destruyan tu paz y armonía. Cuidado, tienes alguien cerca que te cierra los caminos. Llega la prosperidad.

Horóscopo hoy Géminis 13 de julio de 2020

Géminis, inclinación por conocer otras religiones o acercarte a nuevas creencias, profundizar en tus conocimientos ampliando tu estado de conciencia. Éxitos y logros en un campo de probabilidades. Intercambio de información. Te ofrecen algo nuevo para que lo desarrolles o te desempeñes en ello. Deseos de participar en un proyecto que sabes tiene buenas probabilidades de desarrollarse. Reuniones importantes vía Internet. Acuerdos con tu pareja por cambios. Algo que llega tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de julio de 2020

Cáncer, no es tiempo para para estar pensando las cosas sino para confiar en tu fuerza interior que te permite ir hacia adelante. Conversaciones que te llevarán a decidir situaciones. Te invitarán a dar una clase o entrenarás a alguien. Reordenando horarios. Tendrás que elegir entre dos cosas que te importan. Logras algo que quieres. No estarás seguro de algo o de alguien, o no estarás decidido por algo en algún momento de esta semana.

Horóscopo hoy Leo 13 de julio de 2020

Leo, estás aprendiendo de tus errores y ahora sabes más lo que te conviene y perjudica. Expones tu visión sobre unas tendencias positivas en un asunto político en una reunión de negocios. Hecho curioso con una puerta. Lee bien lo que firmas. Encuentras apoyo solicitando un préstamo. Te tiende la mano la persona menos esperada. Protección espiritual.

Horóscopo hoy Virgo 13 de julio de 2020

Virgo, aprovecharás tu pericia en un tema que dominas para salir adelante pero deberás ser muy disciplinado. Asunto pendiente en un edificio muy alto donde recibirás buenas noticias. Alentando a otros para subir una montaña y conquistar la cima. Pendiente de los niños. Vas por la calle y una persona extraña te da un mensaje o recibes una señal. Fuerza en lo laboral.

Horóscopo hoy Libra 13 de julio de 2020

Libra, no pierdas las oportunidades y arriésgate. Tú sabrás si te conviene o no. Vendrán cambios necesarios en tu casa. No dejes que los demás ganen por tu trabajo. Embarazo. Pon fe en lo que deseas. Conexiones. Asunto con un ritual especial. Se soluciona problema con un ser querido. Cuidado, abre bien los ojos en una reunión.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de julio de 2020

Escorpio, superarás problemas de concentración. Pasas la página de la incertidumbre analizando muy bien tus objetivos involucrándote con un proyecto específico. No comas demasiado. Debes ser perseverante y no dejarte llevar por sentimientos difusos. Nuevas condiciones en lo económico. Nuevas propuestas y oportunidades. Le dices a una persona cuánto te gusta. Buscas un equilibrio entre lo que te interesa hacer y las situaciones familiares.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de julio de 2020

Sagitario, es momento de actuar con paciencia y confiar que todo va ir avanzando poco a poco pero con un destino final seguro. Contacto con un amigo/a fiel. Sientes la necesidad de estar cerca de la naturaleza. Pasar una vela morada por todo tu cuerpo visualizando que todo lo negativo se va y luego encenderla, te hará bien.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de julio de 2020

Capricornio, el pasado no se puede cambiar y mantenerse en él no te permite dejar espacio para el futuro. Asuntos no resueltos retornan para que los soluciones. Aprender una lección. Hay una persona que te ha estado llamando que no querrás atender. Reencuentros con personas del pasado. Visualizas ir a un sitio que sueñas.

Horóscopo hoy Acuario 13 de julio de 2020

Acuario, el pasado debes tomarlo como experiencia positiva, no te ancles al dolor. Pasando páginas. Época de renacimiento y revitalización. Te planteas en serio liberarte de lo que no vale la pena. Buscando nuevas inspecciones y motivaciones. Dedicación a la belleza o a la imagen. Una curación interior. Prácticas de meditación. Aparte de tu trabajo te sale un negocio o actividad extra. Te ofrecen un empleo.

Horóscopo hoy Piscis 13 de julio de 2020

Piscis, recuerda que los pensamientos crean energías que atraen circunstancias. No querrás equivocarte de nuevo y actuarás de forma consciente para lograr tu objetivo. Buscando una versión de tu propia autoconfianza que te sirva para comenzar uno o dos proyectos. En el trabajo, surgen ideas brillantes que te harán salir hacia adelante.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio