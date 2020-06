Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 13 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de junio de 2020

Aries, cuidado con las dudas y las acusaciones que hagas sin saber qué pasa realmente, puede que todo salga en contra tuyo. Maneja la situación con cuidado. Se activa la prosperidad luego de tanto esfuerzo. Estarás pendiente de un familiar que está lejos y delicado de salud, lo ayudarás en lo que puedas.

Horóscopo hoy Tauro 13 de junio de 2020

Tauro, ten cuidado con personas que dicen ser incondicional, algo están ocultando. No permitas que otros se aprovechen de tu buena fe. Prepárate para salir a la calle a buscar lo que necesitas, ten precaución y mucho cuidado. Participarás de una reunión de trabajo y serás el que aporte ideas y soluciones.

Horóscopo hoy Géminis 13 de junio de 2020

Géminis, no te involucres con personas casadas ya que te ocasionarán problemas. Se concreta en un proyecto de trabajo. Algo con un negocio de ropa. El progreso llega a tus manos. Relación laboral con personas extranjeras con nuevas ideas. Ten paciencia en lo que estás buscando. Recibes una llamada con alegría.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de junio de 2020

Cáncer, llega un dinero a tus manos que deberás saber administrar. Tienes una persona joven a tu lado con buena energía que te motivará a realizar algunas actividades. Te presentan a una persona que te genera confianza e iniciarás un negocio que será muy productivo. El sol sale para todos. Estás bendecido.

Horóscopo hoy Leo 13 de junio de 2020

Leo, visitas a una persona muy querida que está mal de salud, ten cuidado y protégete. Será necesario tu ayuda económica. Extrañas las celebraciones y los brindis, a cambio puedes reunirte virtualmente con las personas que quieres y compartir un momento agradable, te relajarás y te sentirás bien.

Horóscopo hoy Virgo 13 de junio de 2020

Virgo, estarás envuelto en una lucha donde serás vencedor, pero con muchos contratiempos. Las cosas no han sido fáciles para ti. Deberás concretar un trabajo que pensabas hacer y que lo has estado posponiendo. Avanza todo lo detenido y tendrás ganancias. Cambio de la rutina. Verás la vida de otra manera.

Horóscopo hoy Libra 13 de junio de 2020

Libra, sé muy diplomática para que no discutas con otros. Estarás en trámites para un cambio de empleo. Continua con tus proyectos personales paralelamente y mantente firme en tus decisiones. Tendrás la sensación de agotamiento por la preocupación y el estrés. Alguien te invita hacer ejercicios. Relájate.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de junio de 2020

Escorpio, debes cuidar más tu salud. No discutas en tu casa delante de otros y más si son menores de edad, debes calmarte y moderar tu carácter. Tu familia te da un abrazo que te hace feliz. Ellos son lo más valioso. Tendrás nostalgia por viajar. Soñar te hace vivir, pronto volverás hacer todo lo que hacías.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de junio de 2020

Sagitario, tienes la capacidad de ver lo que te conviene y lo que no con facilidad. Estarás tomando una decisión importante para el emprendimiento de un nuevo proyecto que, aunque no tienes experiencia en ese rubro, lo harás muy bien. Cuidado con una persona cercana que es doble cara. Sé positivo en todo.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de junio de 2020

Capricornio, vienen cosas nuevas y debes prepararte. La parte económica estará muy afectada. Es necesario que te propongas cosas nuevas para hacer. No puedes estar estacionado sin avanzar. Debes saber lo que quieres, busca nuevas alternativas. Deberás comprometerte más contigo mismo. tendrás malestar estomacal.

Horóscopo hoy Acuario 13 de junio de 2020

Acuario, resuelves un problema de dinero, tendrás tranquilidad momentáneamente. Te estás cargando mucho con los problemas de otros, ya con los tuyos es suficiente, apoya hasta donde puedas sin perjudicarte. Debes aprender a estabilizarte primero con tus cosas luego la de los demás. Haz lo que te corresponde.

Horóscopo hoy Piscis 13 de junio de 2020

Piscis, ten calma y tranquilidad, no te desesperes. Cuidado con discusiones que te alteran y hacen daño a tu salud. Deberás hacer algunos cambios en tu rutina de vida para que todo te salga bien, si no lo haces no te quejes después. Alimenta el amor de las personas que están a tu lado y sé más paciente.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio