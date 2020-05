Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 13 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de mayo de 2020

Aries, tu buen ánimo ayuda mucho a que las actividades que haces las realices con éxito. Mucha energía positiva para ti, eso te motiva bastante para salir adelante a pesar de los obstáculos. La pareja jugará un papel importante, si no tienes compañía encontrarás a alguien con quien compartir experiencias.

Horóscopo hoy Tauro 13 de mayo de 2020

Tauro, renacerás a pesar de las adversidades y recordarás esta etapa como una oportunidad de demostrar lo luchador eres. Te sugerirán algunos cambios en las estrategias de trabajo que te planteaste, evalúalas y toma en cuenta las que creas convenientes ejecutar. No seas terco, acepta consejos de los demás.

Horóscopo hoy Géminis 13 de mayo de 2020

Géminis, el amor estará presente en este día, dale tiempo también a las personas que amas, comunícate con ellas y exprésales este noble sentimiento. Trata de no encerrarte en ti mismo y busca conversar con los demás acerca de lo que te ocurre y verás que ellos aportarán palabras que te servirán de mucho.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de mayo de 2020

Cáncer, la derrota no es tu eslogan, siempre tienes una salida exitosa a los caminos difíciles que te tocan vivir. Ten una buena actitud para vencer todos esos obstáculos que se te presentan. Prioriza tus ideas y ejecuta todo aquello que hasta ahora no has podido hacer, tendrás los recursos para ello.

Horóscopo hoy Leo 13 de mayo de 2020

Leo, estarás irritado, evita disgustos y cualquier situación emocional negativa ya que te resta energía, te sentirás agotado. Debes reponer fuerzas, haz meditación, reorganízate nuevamente y comienza de nuevo. Tienes mucha fuerza y fortaleza para superar obstáculos en tu vida. Calma esto también pasará.

Horóscopo hoy Virgo 3 de mayo de 2020

Virgo, estarás ordenando algunos documentos que te preocupan y deberás esperar para poder tramitarlos. Te sentirás ansioso porque aún no se definen algunas cosas. Coméntale a tu familia lo que hay que hacer apenas se pueda, eso te dará tranquilidad. Cuida tus nervios te sentirás sensible y vulnerable

Horóscopo hoy Libra 13 de mayo de 2020

Libra, encontrarás a una persona generosa que te apoyará en tu situación actual. Eres como un niño que necesita protección y ayuda. Sorpresa y buen augurio para ti en esta etapa difícil, siempre saldrá la luz para ti. Debes de aprender a salir adelante sin la ayuda de nadie y así te volverás más fuerte.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de mayo de 2020

Escorpio, te gusta compartir momentos maravillosos con los seres amados, te sientes atado por no verlos a todos, pero anímate aún en la distancia puedes expresarles tus emociones a través de un mensaje o una llamada, un gesto que por muy pequeño que se vea, vale más que cualquier otra cosa. Eres afortunado.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de mayo de 2020

Sagitario, hoy para ti lo importante es la sencillez de las personas y la fortaleza que tienen. Valoras mucho el sacrificio de los demás. Comparte con tus amistades un mensaje de agradecimiento y de fe, un mensaje de luz divina que llegará a muchas personas y las llenarán de mucha paz y de esperanza.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de mayo de 2020

Capricornio, la constancia es una virtud que te caracteriza y harás uso de ella en estos momentos. Mantén la constancia y la firmeza de salir adelante pese a las dificultades, plantéate alternativas para escoger y poner en práctica. No te lamentes pues pierdes el tiempo, sigue avanzando de forma ordenada.

Horóscopo hoy Acuario 13 de mayo de 2020

Acuario, hoy debes cortar con toda atadura que no te deja avanzar. Debes aprender de una vez a soltar todo aquello que te hace daño. Cambia esos pensamientos pesimistas que te llenan de negatividad, por pensamientos optimistas que te alimentan de energías positivas. Toma nuevamente el control de tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 13 de mayo de 2020

Piscis, si sientes que tu vida se derrumba y que no tienes salida, cambia de actitud para que todo salga bien y lo negativo pase rápido. Ten calma que poco a poco las cosas van a ir transformándose y todo lo malo que ves ahora cambiará para bien. Mantente firme en tus objetivos y lucha por conseguirlos

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio