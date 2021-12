Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 13 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de diciembre de 2021

Aries, si cuentas con un dinero extra no dudes en hacer inversiones con posibilidades de expansión. Negocios y estudios en la cuerda floja. Aprendes a decir basta y cuidar tu salud. Si estás en pareja, la rutina ha enfriando la relación, necesitarás renovar tus antiguos ritos amorosos. No prometas lo que no puedes cumplir.

Horóscopo hoy Tauro 13 de diciembre de 2021

Tauro, sabrás encontrar el punto débil de las cosas y con firmeza, espera el momento más oportuno para equilibrarlas. Se materializan anhelos largamente esperados en varios aspectos, especialmente en lo que a ganancias económicas se refiere. Controla las variaciones en tu carácter. Puedes elegir los objetivos de tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 13 de diciembre de 2021

Géminis, alegrías y placeres que descubres en pequeños gestos, se armonizan con la pareja y los vínculos familiares. Buenas perspectivas en temas del corazón. Estás romántico, las puertas del amor se abren. Si no tienes pareja encontrarás a alguien justo a tu medida. Dificultades con personas conocidas sobre acontecimientos pasados.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de diciembre de 2021

Cáncer, déjate guiar por la intuición y promoverás un creciente bienestar familiar. Evita con delicadeza a quien pueda comprometerte, aléjate. Hecho curioso con anillo. Tu pareja te dará abundantes motivos de alegría y confianza. Sabes elegir lo que te conviene es un talento muy especial. Escucha tu yo interno y hazle caso.

Horóscopo hoy Leo 13 de diciembre de 2021

Leo, enemigos ocultos merodeando celosamente tu ámbito laboral, ten más cuidado y Abre bien tus ojos. Anuncio de prosperidad en corto tiempo. Buen augurio para ti y florecimiento en tu negocio o trabajo. Situación que te obligará a alejarte de una persona, actúa de manera calmada y esperar que las aguas se calmen.

Horóscopo hoy Virgo 13 de diciembre de 2021

Virgo, estás en un proceso de transformación personal, deberás realizar los cambios necesarios para cortar con el pasado. Estarás sentimentalmente equilibrado, no pierdas la serenidad. Debes alejarte de los conflictos y tomar decisiones que te producirán beneficios económicos, no pierdas tu tiempo

Horóscopo hoy Libra 13 de diciembre de 2021

Libra, estarás tranquilo y sereno, aprovecha este periodo para realizar tu proyecto. Una decisión muy fuerte deberás tomar con respecto al lugar donde vives, algo mejor surgirá en tu vida, debes tener paciencia. Culminas estudios y sacas tu título. Nuevas relaciones que te motivarán a salir adelante. Protección angelical a tu alrededor.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de diciembre de 2021

Escorpio, compra y venta en positivo. Problemas que surgen a tu alrededor, cuidado con alguna persona envidiosa que se hace pasar por un buen amigo. Refuerzas tu firmeza, generosidad y magnetismo y te colocas por encima de toda mezquindad. Dinero que gastas de más o que debes pagar te pesará en tu presupuesto.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de diciembre de 2021

Sagitario, persona que se aleja por temas de dinero. Adquieres nuevos compromisos con bendiciones. Tus amigos serán como tu familia en este momento. Debes buscar nuevas oportunidades en lo laboral. Cuídate de los errores del pasado, no los repitas. Cancelas una deuda pendiente. Se firme. Nuevos inicios. Decisiones rápidas.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de diciembre de 2021

Capricornio, debes estar claro en lo que dices ya que no puedes maltratar con tus palabras, evita confusiones. Mira el lado aprovechable de lo desagradable que te ocurra. Etapa de transformación. El tiempo se encargará de ordenar las cosas y te preparará para un positivo nuevo comienzo. Amigos que te buscan te traen buenas noticias.

Horóscopo hoy Acuario 13 de diciembre de 2021

Acuario, eres como el ave fénix levantándose de las cenizas. Buscas distinguirte ante los demás con tu originalidad y sobresales en el trabajo. No temas en empezar algo nuevo, estudia bien lo que quieres explorar. Tu astucia será mucho más fuerte, especialmente en lo que se relaciona a tus proyectos. Una persona te escribe cosas muy dulces.

Horóscopo hoy Piscis 13 de diciembre de 2021

Piscis, necesidad de evaluar una situación importante con tu parte laboral. Capacidad y facilidad para ganar dinero, pero debes saber ahorrar. Viajes rápidos de ida y vuelta. Piensa en positivo. Verás todo más claramente respecto al porvenir antes de finalizar el día. Piensa bien las cosas antes de dar un paso decisivo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

