Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 13 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de enero de 2022

Aries, grandes ganancias llegan y muchos de los proyectos en los que estás trabajando te darán los frutos esperados. Deja de ser tan distante, comparte con tus seres queridos todas esas alegrías y tristezas que hay en tu corazón, sabrán entenderte. La pasión llega a tu puerta, pero no en la persona que esperabas, cuidado con las tentaciones.

Horóscopo hoy Tauro 13 de enero de 2022

Tauro, debes estar alerta con las salidas, siempre estar acompañado y no tomar malas decisiones. Deberás solucionar un problema con una amiga del pasado, la comunicación será la clave para erradicar malos entendidos. Prepara un baño con hiervas como la ruda y el romero para sacar la negatividad de tu camino.

Horóscopo hoy Géminis 13 de enero de 2022

Géminis, evita luchas internas que te desvíe de oportunidades fructíferas. Te encontrarás en tu mejor etapa amorosa, aprovéchala al máximo para hacer cosas nuevas con tu pareja, se innovador. Una persona mucho menos que tú te dará una lección de vida inolvidable, tómala de la mejor manera. Enfócate en ti mismo.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de enero de 2022

Cáncer, tu voluntad alimentada por la sabiduría será imparable, y la justicia juega a tu favor los días por venir. Mira tu futuro y lo que puedes construir; créalo en tu mente y visualízalo. De esta manera avanzarás cada día. No puedes sabotear tu propio avance, así que elimina toda negatividad de tu ser. Eleva tu energía con la meditación.

Horóscopo hoy Leo 13 de enero de 2022

Leo, descubres una conversación incómoda a tu pareja, antes de actuar debes comunicarte. Caes en un juego de seducción que no podrás parar, debes ser muy astuto a la hora de actuar. La protección de los dioses está contigo y te ayudarán a solventar cualquier batalla con éxito. Todo volverá a la normalidad en tu casa, ten paciencia.

Horóscopo hoy Virgo 13 de enero de 2022

Virgo, concretas un negocio que habías estado pensando hacer. Recibes la llamada de una persona del pasado que requiere de tu apoyo. Deberás cumplir con una promesa que has hecho a un niño, no lo olvidará. Buscarás el bienestar de tu familia sacrificando tu felicidad. Una amistad te buscará para pedirte un favor, no te dejes engañar.

Horóscopo hoy Libra 13 de enero de 2022

Libra, logras callar a tus enemigos con tus acciones, esos son los pasos que debes dar siempre. Cambios positivos en tu ámbito personal. Buscarás ayuda profesional para desarrollarte en el ámbito educativo. Perderás la oportunidad de conversar con una persona que te llama mucho la atención, debes estar más atento para la próxima.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de enero de 2022

Escorpio, no permitas que nadie tome las decisiones por ti, confía que lo que sientes y lo que sabes. Debes buscar soluciones a conflictos que tienes actualmente, ser frontal y sincero y sobre todo, evitar los secretos. Tendrás la necesidad de establecer relaciones más fuertes y maduras. Elige la mejor opción para ti y recuerda no hacerle daño a nadie.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de enero de 2022

Sagitario, se vienen grandes proyectos, oportunidades y concreciones. Todo lo que te propones será posible, tu energía al igual que tu concentración deben estar enfocadas. Lucha para mantener lo que has ganado y la estabilidad que te acompaña en tu hogar, no decaigas. No dejes de esforzarte, pues aún hay mucho que construir. No pierdas el ritmo.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de enero de 2022

Capricornio, atrévete a romper las ataduras que te mantienen ligado a situaciones que ya no generan beneficio alguno. Protege tu posición y mantente alerta ante cambios repentinos. La mente te puede hacer un mal juego, mostrándote necesidades imposibles de cubrir por ahora. Tu voz de mando se hará sentir y su alcance te sorprenderá.

Horóscopo hoy Acuario 13 de enero de 2022

Acuario, todo conflicto que puedas evitar, será una victoria. No te dejes llevar por impulso del momento ni caer en provocaciones que puedan desencadenar un enfrentamiento mayor que te haga perder más de lo que estás dispuesto. Evita aislarte si las cosas no van bien, analiza el camino y busca la salida ante cualquier situación complicada.

Horóscopo hoy Piscis 13 de enero de 2022

Piscis, vendrán a comunicarte ideas para un nuevo proyecto que puede ser beneficioso para ti y te traiga un gran bienestar en el futuro. En ti está el poder de administrar tu destino como quieras y llevar tus pasos al camino correcto. Protégete mucho y manéjate con cuidado cuando sientas que puedas estar en peligro. Evita exceso en las bebidas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO