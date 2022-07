Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 13 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de julio de 2022

Aries, llamadas del extranjero que te convienen. Obtendrás al fin las respuestas que esperabas. Un asunto importante con una hermana o hija se resuelven. El pasado y los recuerdos afectan el presente, necesitas equilibrarte. Dos personas se darán la espalda y tendrás que ayudarlas a aclarar las cosas. Un trabajo que no salía por fin se soluciona.

Horóscopo hoy Tauro 13 de julio de 2022

Tauro, nuevas oportunidades se presentan en tu vida. Buscarás tu independencia económica. Dinero que llega a ti en el momento menos esperado. Atraerás personas muy relacionadas al ámbito laboral y te proporcionarán nuevas ideas para lograr el éxito más anhelado. Hecho curioso en un sitio donde se comen hamburguesas.

Horóscopo hoy Géminis 13 de julio de 2022

Géminis, discusiones con persona cercana puede herir su susceptibilidad. Te entregas a la pasión con esa persona especial. Se te plantea un cambio laboral hacia otro lugar. Deja el pasado atrás, la vida continúa. Gestión en un banco para resolver temas financieros. Conocerás a una persona muy especial. Tu palabra clave es La Suerte.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de julio de 2022

Cáncer, el confort trae a veces absurdas satisfacciones, sal de tu rutina y proponte nuevos retos. Alguien conocido recupera la salud. Una mujer que ha tenido un problema amoroso te busca, si está a tu alcance ofrécele tu apoyo. Persona inestable emocionalmente te necesita. Deberás hacer un ajuste económico urgente. Adminístrate mejor.

Horóscopo hoy Leo 13 de julio de 2022

Leo, ahora estarás listo para dar los próximos pasos para recuperar tu economía. Momento difícil, una mudanza que altera tu vida. Tendrás que ser más rápido en tomar decisiones y realizar varias tareas al mismo tiempo. Recibirás un dinero que, así como te lo entregan deberás pagarlo. Deberás actuar con inteligencia y no rendirte en el intento.

Horóscopo hoy Virgo 13 de julio de 2022

Virgo, debes darle a cada cosa la atención que merece. Lo único que aclara el destino es salir de las dudas y decidir un camino. Retorna alguien hipócrita dentro de un grupo, ten cautela. Te retiras de un sitio o te alejas de personas. Éxito en un proyecto. Eres especial y los que te aman te lo demostrarán. Escuchar bien y analizar antes dar una respuesta.

Horóscopo hoy Libra 13 de julio de 2022

Libra, te reunirás con personas para hablar de proyectos y de nuevas oportunidades de negocio, piensa bien antes de tomar una decisión. Ir as a un lugar para ver a una persona. Tú palabra clave es La Resistencia. Tendrás contacto con un lugar lleno de árboles, donde te relajarás no olvides de recargarte de energías positivas. Cuida tu salud.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de julio de 2022

Escorpio, aprende a mantenerte reservado con tus cosas, es mejor callar que pecar de confiado y que todo salga mal. Hay cosas que no se resolverán de la noche a la mañana, espera como un cazador tu momento. Falta de acuerdos con tu pareja, debes aprender a escuchar y equilibrar las cosas. Planifícate mejor. Cuida la salud.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de julio de 2022

Sagitario, disfrutarás de un lugar con espacios abiertos sobre todo con tu familia. Tendrás que ocuparte de tu imagen personal ya que es el reflejo de lo que llevas internamente. Trata de no debes descuidar ningún ámbito de tu vida. Sientes que algo te hace falta en tu vida, analiza bien que es y pon de tu parte para resolverlo.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de julio de 2022

Capricornio, llegarás al éxito deseado. Te preocuparás por alguien sale de tu trabajo en malos términos. Momento de reconciliación amorosa o amical. Defenderás a su hijo de un incidente en un lugar abierto. Cuentas con personas que te ayudarán y protegerán, no estás solo. El amor puede llenar tus días, un nuevo romance puede florecer tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 13 de julio de 2022

Acuario, evita los pensamientos negativos, solo te atraen cosas innecesarias para ti. Se acerca a ti un hermano que busca tu apoyo. Una mujer te revela algo oculto. Tendrás contacto con una vidente para tratar asuntos de tu futuro. Acuérdate de cumplir siempre lo que prometes. Compra incienso de sándalo para equilibrar la energía de tu casa.

Horóscopo hoy Piscis 13 de julio de 2022

Piscis, un hombre negativo se aleja de ti. Circunstancias delicadas que has estado pasando mejorarán con el tiempo, ánimo no te decaiga. Noticia inquietante de un familiar te mantendrá preocupado, no te preocupes pronto pasará. Una segunda oportunidad se presentará para ti no la desperdicies. Una persona que te abre los ojos para bien.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 11 al 17 de julio con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 11 al 17 de julio con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO