Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 13 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de junio de 2022

Aries, hoy tendrás la claridad mental que necesitas para resolver los asuntos pendientes. Alguien te habla de valores materiales y de valores espirituales y en vez de reír deberías prestar atención. No importa si tu anillo no está en tu dedo, lo que importa es que ya no está en tu mente. Deberás recurrir a la curación alternativa.

Horóscopo hoy Tauro 13 de junio de 2022

Tauro, hecho curioso con un anillo, cuidado con robos. Una lluvia de energía astral hará que dejes atrás los pensamientos confusos, la sensación de sentirse atrapado en tí mismo y las tristezas. Te rodearás de amigos esta semana, vale la pena distraerse. Deberás respetar los acuerdos en un contrato, que no te cambien las reglas.

Horóscopo hoy Géminis 13 de junio de 2022

Géminis, ganancias inesperadas en estos días. Aclaratoria de parámetros en el trabajo. Te llevas muy bien con una persona con la que estrechas vínculos afectivos y a la vez, hay alguien que debes alejar de tu entorno porque te absorbe tu energía. Cambios decorativos en habitación. Firmar de un documento importante que no puede esperar más.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de junio de 2022

Cáncer, tienes tu punto de vista y lo defenderás acaloradamente en una discusión, foro o chat. Hecho curioso con máscaras, no olvides de protegerte siempre, no te descuides. Sacas cosas de tu vida, dándole paso a que ingrese nuevas. Una relación a distancia se fortalece. Tendrás la necesidad de tomar decisiones para lograr los cambios.

Horóscopo hoy Leo 13 de junio de 2022

Leo, noticias alentadoras esta semana. Fluctuaciones económicas que equilibrar. Tratarás de realizar varias tareas a la vez. Ten cautela con vidrios rotos. Fin de una relación. Intenta hacer un deporte. Tensión entre familiares vinculada con dinero, es momento de aclarar las cosas. Un amigo te impulsará a hacer algo nuevo.

Horóscopo hoy Virgo 13 de junio de 2022

Virgo, es hora de hacer algo nuevo. Darás un consejo amoroso a un buen amigo. La actividad y el movimiento se incrementan, ya no más retrasos. Decisiones donde serás el único en desacuerdo, evita enfrentamientos y vicisitudes serán pasajeras el día de hoy. Necesitas de vez en cuando dar una lección a gente molestosa.

Horóscopo hoy Libra 13 de junio de 2022

Libra, triunfo, logros y temas sorpresivos familiares pasarán a primer plano. Tendrás un encuentro con persona mayor, será un momento inolvidable. Actuarás como portavoz de una queja y después no te secundan. Actúa de manera diferente, que no te importe lo que otros crean, si te gusta, adelante. No mires atrás, sigue adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de junio de 2022

Escorpio, enfrentarás a un jefe, socio o compañero y llegarás de mal humor a casa. Si te parece que últimamente estas indescriptiblemente aburrido, es hora de sacudirte y animarte. El que busca encuentra y el que se propone y se esmera, alcanza. Recibes una noticia triste de un familiar, aunque estés triste debes avanzar en tus cosas.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de junio de 2022

Sagitario, suerte y prosperidad el día de hoy, aprovecha las oportunidades que se te presenten. Se fortalece la amistad con una persona que tenías años sin ver. Debes dejar muy lejos al niño o niña tímido que no abría la boca en el colegio, se seguro de ti mismo y sigue adelante. Este día se te presentarán frente a ti verdaderos retos.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de junio de 2022

Capricornio, tendrás una recuperación Una despedida inesperada te abre nuevas puertas. Una cuestión que tiene que ver con publicidad que debes trabajar más. Amigos colaborarán para que consigas los objetivos que has propuestos. Evita complacer a los demás en todo. Alejamiento por parte de tu pareja. Le notas una mirada hipócrita a una persona cercana.

Horóscopo hoy Acuario 13 de junio de 2022

Acuario, te realizarás unos exámenes médicos para descartar posibles enfermedades. Sentirás celos de tu pareja con un amigo tuyo, conversa el tema y calma la situación. Tu interés se dirigirá a aquello que te produce tensión, mantente tranquilo. Tomarás seriamente asuntos familiares y podrás solucionar ciertos conflictos.

Horóscopo hoy Piscis 13 de junio de 2022

Piscis, propuesta excelente para los profesionales, estate atento a las noticias. Para estar bien en tu trabajo y con tus seres queridos, primero debes estar bien contigo mismo. Nunca te victimices. Visitarás al médico. No desperdicies tus habilidades naturales, ponlas al servicio de ganar dinero. Te interesará más la calidad que la cantidad en asuntos sentimentales.

